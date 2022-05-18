Что делать с этим кризисом

— Если мы говорим о потере смысла жизни, то на самом деле мы говорим о том, что человек просто не знает, как ему получать удовольствие, — объясняет врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский. — Ведь все, что человек в жизни делает, сводится к его желанию получать удовольствие — даже в тяжелой работе можно видеть смысл, укладывая в голове схему «вот какой я молодец, делаю такую сложную работу».

Таким образом, разрешить кризис можно, только если научить себя новым способам это удовольствие получать.

- Я говорю сейчас не про бесконечные путешествия в попытках сбежать от реальности, гедонизм, поиск другого спутника жизни, — говорит Михаил Валуйский. — Кризис среднего возраста НЕ решается через разрушение. А только через созидание — когда человек начинает понимать, что он не заложник какой-то программы. То, как диктовали ему жизнь родители, тяжелые обстоятельства — это не единственный в жизни путь. Можно открывать для себя новое, при этом не разрушая. Потому что в кризис среднего возраста больше всего хочется именно разрушать: развестись, бросить работу. Но это неправильный путь.

Психотерапевт отмечает, что вовсе не призывает продолжать терпеть то, что стало невыносимым и неважным.