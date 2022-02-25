Если вы почувствовали недомогание, померили давление и оказалось, что оно повышено, как правильно вести себя в такой ситуации? Как снизить давление? Лежать или ходить? С таким вопросом нередко обращаются к терапевтам.
Елена Черненко
терапевт
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
Лежать
- Когда у вас повышенное давление, физически нагружать себя не стоит, — советует врач-терапевт Елена Черненко. — Необходимо лечь, принять препараты, и как только давление начнет снижаться, только тогда можно вставать и ходить. Это, конечно, не значит, что нельзя дойти до туалета. Но нагружать себя физически при высоком давлении не рекомендовано. Ни в коем случае нельзя мыть полы, делать генеральные уборки.
… или ходить
- Повышенное давление — это не застой крови, чтобы ее разгонять, — предупреждает врач-терапевт. — Если вы будете ходить, давление поднимется еще больше, и… привет, инсульт! Так что такой способ никак не может понизить давление.
Эксперт обращает внимание, что движение поможет, если давление упало.
- Тогда надо не лежать, а ходить, приседать и делать легкую зарядку, тогда давление повысится, — говорит доктор.
Врачи отмечают, что повышенное давление человек может и не замечать — даже при высоких показателях никаких симптомов не проявляется. Поэтому крайне важно даже при незначительном изменении самочувствия, непривычных ощущениях, тошноте, головной боли, шуме в ушах, обязательно измерить давление и принять необходимые меры.
Кардиолог Анна Кореневич ранее рассказала, что в течение дня у человека вполне может как повышаться, так и понижаться давление. Поводов для этого много — и эмоции, и физическая нагрузка, и даже обильная еда.
По словам врача, давление надо измерять в состоянии покоя — только тогда цифры на тонометре будут корректными. «Когда вы двигаетесь, эмоционируете и так далее, результат измерения артериального давления будет завышенным».
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