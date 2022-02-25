Что на самом деле надо делать при высоком давлении: ходить или лежать — отвечает терапевт

Как правильно вести себя, если вдруг «скакнуло» давление? Есть мнение, что лежать в этом случае категорически нельзя, а надо двигаться. Другие уверены, что снизить давление можно исключительно только в положении лежа. Как же правильно? Узнали у врача-терапевта.