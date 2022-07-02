«Ты сегодня отлично выглядишь, тебе так идет это платье!» — отмечает коллега по работе.
«Ой, да я сегодня не выспалась, да и платью этому уже сто лет», — отмахиваетесь вы, а еще настораживаетесь, чего вдруг лезет с комплиментами?
Ситуация очень типичная — когда нам говорят о том, что мы красивые, добрые, умные или талантливые, часто таким словам не хочется доверять. Кажется, что человеку что-то надо от вас, или он просто настроен над вами пошутить.
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
- Существуют лесть, похвала и комплименты, и это три разные вещи, — объяснила психолог Галина Охотникова. — Надо вначале разобраться, как отличать одно от другого.
Похвала подразумевает пристройку сверху, то есть хвалят младшего по возрасту, статусу.
Лесть — это подстройка снизу от младшего или человека ниже по статусу. Часто ее цель — манипуляция. В лести нет искренности.
Комплимент — это разговор на равных. Цель его — позитивное подкрепление, желание сделать другому приятно.
- Но важно, чтобы комплимент был искренним, своевременным, а не вспоминать о том, в каком платье девушка была три дня назад, и авторизованным, вписывающимся в картину мира человека, которому вы делаете комплимент — если ему плевать, как он одет, внимание к его наряду не принесет радости, — объяснила Галина Охотникова.
А если комплимент правильный и абсолютно искренний, но мы ему не доверяем, в чем же причина? Все дело в нашем менталитете — он характерен для всего постсоветского пространства. В обществе долгое время было принято выделять ошибки и не обращать внимание на успехи.
- В 1980-е годы психолог Шалва Амонашвили описал «правило зеленой ручки», — рассказала Галина Охотникова. — Приведу пример. Ребенок идет в школу, пишет прописи, но учитель красной ручкой подчеркивает элементы, которые не получились, а на те, что сделаны хорошо — не обращает внимания. А важно хвалить за то, что сделано хорошо, подкреплять позитивом.
Развивала этот метод Татьяна Иванко. Когда она занималась со своей дочерью, она подчеркивала зеленой ручкой то, что получилось хорошо. Дело в том, что тогда мы концентрируемся не на ошибках, которые откладываются надолго в нашей памяти, а на успехах. И это совсем другие эмоции, другое восприятие.
- Это уже другая мотивация — не избежать ошибок, а стремление сделать хорошо, — объясняет психолог. — Но мы не привыкли, что нас хвалят, в школе нам указывают на ошибки, на работе — продолжают, в итоге человек перестает верить, что он может быть хорошим. Нашему представлению о том, как надо, комплименты противоречат.
Если же мы научимся доверять комплиментам, станем чаще говорить их другим, то у нас буквально вырастут крылья, улучшится настроение. Мы же наоборот, стараемся сделать работу над ошибками, кому-то что-то доказать, а ведь это уже хорошо, что мы есть на этой земле, проживаем свою жизнь.
Как же научиться верить комплиментам? Психолог советует начать хвалить себя.
- Есть такой простой метод «молодец». Всего 7 букв — их мы расписываем по дням недели, а после начинаем работу над собой: вечером в понедельник вспоминаем, что хорошего у нас произошло, за что мы сможем себя похвалить, — советует Галина Охотникова. — Желательно найти 7 поводов для похвалы себя: придержала дверь в метро, сделала комплимент продавцу, улыбнулась незнакомцу. Уже с первой недели ваше настроение улучшится, вы сможете обращать внимание на свои достижения, к концу седьмого дня наконец поймете, почему вы молодец.
Кстати, достижениями может считаться вкусный ужин, порядок в квартире, постиранное белье.
- У нас принято обесценивать домохозяйскую работу, а ведь она требует больших затрат, — объяснила психолог.
Вообще, у психологов есть своя нематематическая формула, когда 1+1=11.
- Когда мы делаем комплимент, другому человеку становится приятно, а от этого нам тоже хорошо, мы заряжаемся радостью, — описала действие формулы Галина Охотникова. — Мы делаем добро, оно отправляется «вируситься» и возвращается к нам каким-то подарком.