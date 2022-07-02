А если комплимент правильный и абсолютно искренний, но мы ему не доверяем, в чем же причина? Все дело в нашем менталитете — он характерен для всего постсоветского пространства. В обществе долгое время было принято выделять ошибки и не обращать внимание на успехи.

- В 1980-е годы психолог Шалва Амонашвили описал «правило зеленой ручки», — рассказала Галина Охотникова. — Приведу пример. Ребенок идет в школу, пишет прописи, но учитель красной ручкой подчеркивает элементы, которые не получились, а на те, что сделаны хорошо — не обращает внимания. А важно хвалить за то, что сделано хорошо , подкреплять позитивом.

Развивала этот метод Татьяна Иванко. Когда она занималась со своей дочерью, она подчеркивала зеленой ручкой то, что получилось хорошо. Дело в том, что тогда мы концентрируемся не на ошибках, которые откладываются надолго в нашей памяти, а на успехах. И это совсем другие эмоции, другое восприятие.