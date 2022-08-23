одиночество
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Вопросы родных и друзей «когда уже остепенишься», «скоро ли замуж» и фразочки вроде «часики тикают» слышали, пожалуй, каждая одинокая девушка и холостяк старше 30.

В обществе очень сильны стереотипы, что семья — это обязательно, что каждый должен выйти замуж, жениться и нарожать детишек. Но на самом деле, для многих людей одиночество — это вполне осознанный выбор. И стоит с пониманием относиться к тем, кто не хочет вступать в брак и обзаводиться потомством.

Исследования показывают, что осознанное одиночество выбирает гораздо больше взрослых людей, чем мы думаем. И это совершенно нормально. Но как узнать, являетесь ли вы одним из них? 

Три признака того, что вы, возможно, волк-одиночка, назвал психолог Марк Трэверс.

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Вы не представляете себя в роли родителя

- Большинство людей испытывают стремление к продолжению рода и созданию семьи. Но биология и эволюция — не единственные действующие факторы. Многие люди предпочитают посвятить свою жизнь другим вещам, а не рождению детей. И в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы вы были последовательны в своем желании и верны себе, — говорит психолог Марк Трэверс.

Эксперт советует задать себе самому вопрос, если вы раздумываете о создании семьи и рождении детей: «Это то, чего хочу именно я или то, чего требуют от меня общество и другие люди?».

Кстати

Есть много влиятельных людей, которые отказались от детей, и уж точно не из-за нехватки денег или отсутствия партнера. Это телеведущая Опра Уинфри, певицы Патрисия Каас и Милен Фармер, актриса Рене Зеллвегер, из российских звезд — Земфира. Все они в своих интервью говорили, что материнство никогда не было их целью.

Ученые изучили уровни счастья родителей и неродителей. Оказывается, последние чаще испытывают сиюминутное счастье, а имеющие детей, скорее, говорят о чувстве удовлетворения жизнью.

- Совсем не очевидно, что один вид счастья лучше другого — на самом деле все зависит от вас и ваших личных целей, — обращает внимание психолог. — Если вы меньше озабочены подведением итогов своей жизни в целом и вам нравится жить здесь и сейчас, чувствовать радость момента, то рождение детей или даже долгосрочные отношения могут быть для вас неправильными — по крайней мере, в этот момент вашей жизни.

При этом, эксперт предупреждает, что не стоит игнорировать биологические реалии в пользу некоего идеализированного или стилизованного видения того, как должна выглядеть ваша жизнь.

- Человеческая природа устроена так, что мы ищем и поддерживаем длительные интимные отношения, и их отсутствие вполне может вызвать у некоторых людей каскад негативных эмоций, — отмечает Марк Трэверс. — И всегда надо помнить, что если вы выбираете осознанное одиночество, вы совершенно точно иногда будете испытывать чувство одиночества, печаль, грусть и так далее.

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Вы сильно ориентированы на карьеру

Кэтрин Хепберн говорила: «Я была бы ужасной матерью, потому что я — большая эгоистка», Патрисия Каас заявила: «Я должна признать, что выбрала карьеру…», а Рене Зелвегер рассказала, что уверена, что ей не понравилось бы материнство и что она просто принимает жизнь такой, какая она есть, день за днем.

- В этом нет абсолютно ничего плохого, — говорит психолог. — Мы все по-своему эгоистичны, и нормально быть сосредоточенным на своей жизни и своей карьере до такой степени, что вы на самом деле не интересуетесь любовью или отношениями. Даже исследования показывают, что наличие работы важнее для нашего счастья, чем наличие супруга.

Эксперт уверяет, что было бы неправильно, если бы человек, который мечтает достичь высот в профессии, построить карьеру, вдруг решил отказаться от своих амбиций из-за того, что устал от вопросов «когда уже замуж выйдешь» и, поддавшись внешнему давлению, создал семью.

-  Подобные ошибки могут преследовать на протяжении долгих лет, — признает психолог.

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Вы нравится быть не «как все»

- В большинстве стран считается нормой моногамия, брак и жизнь в семье, но некоторые люди предпочитают идти против течения, — говорит психолог Марк Трэверс. — Они чувствуют себя более комфортно, если реализуют свою свободу «нетрадиционными» способами. Это часть их личности!

Как узнать, являетесь ли вы одним из этих людей? Попробуете просто разобраться в самом себе. Есть пять основных характеристик личности. Эти качества действительно определяют наш характер:

  • экстраверсия (насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям),

  • доброжелательность,

  • добросовестность (насколько человек организован),

  • невротизм (эмоциональная стабильность человека), 

  • открытость — в том числе к новому опыту, творчеству.

- Открытость может предсказать вашу склонность к альтернативному (не семейному) образу жизни, - говорит психолог. — Люди с более высоким уровнем открытости склонны к свободомыслию. Скорее всего, у них прогрессивные представления о сексе и сексуальности, они интересуются новым, ценят красоту и эстетику, им нравится путешествовать, узнавать новые вещи, открывать для себя новые идеи и принимать точку зрения других. С другой стороны, люди с низким показателем открытости личности, как правило, конформисты, следуют правилам и с большей вероятностью придерживаются социальной иерархии.

Решение вступить в долгосрочные отношения или создать семью — одно из самых важных для человека, уверен эксперт.

- Поэтому стоит разобраться в себе, и не жалеть на это времени  — есть ли у вас желание иметь детей, каковы ваши карьерные амбиции, а также проанализировать основные черты характера. Это поможет выбрать правильное жизненное направление, — рекомендует психолог.

Анна Майская