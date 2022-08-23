Вопросы родных и друзей «когда уже остепенишься», «скоро ли замуж» и фразочки вроде «часики тикают» слышали, пожалуй, каждая одинокая девушка и холостяк старше 30.

В обществе очень сильны стереотипы, что семья — это обязательно, что каждый должен выйти замуж, жениться и нарожать детишек. Но на самом деле, для многих людей одиночество — это вполне осознанный выбор. И стоит с пониманием относиться к тем, кто не хочет вступать в брак и обзаводиться потомством.

Исследования показывают, что осознанное одиночество выбирает гораздо больше взрослых людей, чем мы думаем. И это совершенно нормально. Но как узнать, являетесь ли вы одним из них?