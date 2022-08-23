Вопросы родных и друзей «когда уже остепенишься», «скоро ли замуж» и фразочки вроде «часики тикают» слышали, пожалуй, каждая одинокая девушка и холостяк старше 30.
В обществе очень сильны стереотипы, что семья — это обязательно, что каждый должен выйти замуж, жениться и нарожать детишек. Но на самом деле, для многих людей одиночество — это вполне осознанный выбор. И стоит с пониманием относиться к тем, кто не хочет вступать в брак и обзаводиться потомством.
Три признака того, что вы, возможно, волк-одиночка,
Вы не представляете себя в роли родителя
- Большинство людей испытывают стремление к продолжению рода и созданию семьи. Но биология и эволюция — не единственные действующие факторы. Многие люди предпочитают посвятить свою жизнь другим вещам, а не рождению детей. И в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы вы были последовательны в своем желании и верны себе, — говорит психолог Марк Трэверс.
Эксперт советует задать себе самому вопрос, если вы раздумываете о создании семьи и рождении детей: «Это то, чего хочу именно я или то, чего требуют от меня общество и другие люди?».
Кстати
Есть много влиятельных людей, которые отказались от детей, и уж точно не из-за нехватки денег или отсутствия партнера. Это телеведущая Опра Уинфри, певицы Патрисия Каас и Милен Фармер, актриса Рене Зеллвегер, из российских звезд — Земфира. Все они в своих интервью говорили, что материнство никогда не было их целью.
Ученые
- Совсем не очевидно, что один вид счастья лучше другого — на самом деле все зависит от вас и ваших личных целей, — обращает внимание психолог. — Если вы меньше озабочены подведением итогов своей жизни в целом и вам нравится жить здесь и сейчас, чувствовать радость момента, то рождение детей или даже долгосрочные отношения могут быть для вас неправильными — по крайней мере, в этот момент вашей жизни.
При этом, эксперт предупреждает, что не стоит игнорировать биологические реалии в пользу некоего идеализированного или стилизованного видения того, как должна выглядеть ваша жизнь.
- Человеческая природа устроена так, что мы ищем и поддерживаем длительные интимные отношения, и их отсутствие вполне может вызвать у некоторых людей каскад негативных эмоций, — отмечает Марк Трэверс. — И всегда надо помнить, что если вы выбираете осознанное одиночество, вы совершенно точно иногда будете испытывать чувство одиночества, печаль, грусть и так далее.
Вы сильно ориентированы на карьеру
Кэтрин Хепберн говорила: «Я была бы ужасной матерью, потому что я — большая эгоистка», Патрисия Каас заявила: «Я должна признать, что выбрала карьеру…», а Рене Зелвегер рассказала, что уверена, что ей не понравилось бы материнство и что она просто принимает жизнь такой, какая она есть, день за днем.
- В этом нет абсолютно ничего плохого, — говорит психолог. — Мы все по-своему эгоистичны, и нормально быть сосредоточенным на своей жизни и своей карьере до такой степени, что вы на самом деле не интересуетесь любовью или отношениями. Даже
Эксперт уверяет, что было бы неправильно, если бы человек, который мечтает достичь высот в профессии, построить карьеру, вдруг решил отказаться от своих амбиций из-за того, что устал от вопросов «когда уже замуж выйдешь» и, поддавшись внешнему давлению, создал семью.
- Подобные ошибки могут преследовать на протяжении долгих лет, — признает психолог.
Вы нравится быть не «как все»
- В большинстве стран считается нормой моногамия, брак и жизнь в семье, но некоторые люди предпочитают идти против течения, — говорит психолог Марк Трэверс. — Они чувствуют себя более комфортно, если реализуют свою свободу «нетрадиционными» способами. Это часть их личности!
Как узнать, являетесь ли вы одним из этих людей? Попробуете просто разобраться в самом себе. Есть пять основных характеристик личности. Эти качества действительно определяют наш характер:
экстраверсия (насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям),
доброжелательность,
добросовестность (насколько человек организован),
невротизм (эмоциональная стабильность человека),
открытость — в том числе к новому опыту, творчеству.
- Открытость может предсказать вашу склонность к альтернативному (не семейному) образу жизни, - говорит психолог. — Люди с более высоким уровнем открытости склонны к свободомыслию. Скорее всего, у них прогрессивные представления о сексе и сексуальности, они интересуются новым, ценят красоту и эстетику, им нравится путешествовать, узнавать новые вещи, открывать для себя новые идеи и принимать точку зрения других. С другой стороны, люди с низким показателем открытости личности, как правило, конформисты, следуют правилам и с большей вероятностью придерживаются социальной иерархии.
Решение вступить в долгосрочные отношения или создать семью — одно из самых важных для человека, уверен эксперт.
- Поэтому стоит разобраться в себе, и не жалеть на это времени — есть ли у вас желание иметь детей, каковы ваши карьерные амбиции, а также проанализировать основные черты характера. Это поможет выбрать правильное жизненное направление, — рекомендует психолог.