Для того, чтобы получить новые данные о том, какую роль играет привычка, исследователи спросили более 100 кофеманов: что именно заставляет их пить кофе. Оказалось, что в два раза больше участников опроса считали, что главная причина кофепития — борьба с сонливостью, но не привычка. Затем авторы исследования решили сравнить эти предположения с реальностью: они отслеживали в течение недели уровень потребления кофе и усталости этих людей.

Оказалось, что люди действительно склонны пить кофе, когда устали. Однако при этом также выяснилось, что привычка пить кофе также оказывала очень сильное влияние на их поведение.

Затем ученые решили взять за основу поведение, которое люди могут посчитать однозначно «плохой» привычкой — неспособность помочь в ответ на просьбу незнакомого человека. И тут участники исследования продолжали игнорировать силу привычки и заявляли, что их нежелание предложить помощь связано лишь с настроением и дефицитом времени.

Разница между реальной ролью привычки в вашей жизни и тем, какое значение вы ей придаете, имеет значение. Именно этот разрыв помогает понять, с какой именно привычкой надо бороться — и какими методами.

Ведь если человек думает, что пьет слишком много кофе из-за усталости, а не из-за зависимости, то он может попытаться больше отдыхать и раньше ложиться спать. Но это не поможет снизить количество потребляемого кофеина.