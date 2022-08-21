О том, как вредно злоупотреблять спиртным, курить, грызть ногти, пить литрами кофе, переедать или проводить круглые сутки в соцсетях, знают даже дети. Увы, это знание не помогает в один миг взять да бросить все свои вредные привычки. Говорят, что бросить поможет только сила воли.
Проверить, насколько такое мнение соответствуют действительности, решили профессор психологии и бизнеса Университета Южной Калифорнии Венди Вуд и постдокторант Пельсинванского университета Асаф Мазар.
Разобраться в вопросе ученые решили на примере кофейной зависимости. Почему люди вообще начинают злоупотреблять кофе? Есть версия, будто бы этот напиток просто помогает проснуться и зарядится энергией. Вот только количество бодрящего кофеина может сильно разниться в разных вариациях напитка. Даже один и тот же кофейный напиток может быть разным, однако кофеманы этого будто бы не замечают.
На самом деле люди чаще всего повторяют одно и то же действие каждый день просто по привычке. Если вы пьете кофе каждое утро — вы скорей всего очень привыкли делать это на автомате. Причем порой человек даже не хочет признавать, что обзавелся привычкой — и просто придумывает якобы логичное объяснение, почему он действует именно так.
Для того, чтобы получить новые данные о том, какую роль играет привычка, исследователи спросили более 100 кофеманов: что именно заставляет их пить кофе. Оказалось, что в два раза больше участников опроса считали, что главная причина кофепития — борьба с сонливостью, но не привычка. Затем авторы исследования решили сравнить эти предположения с реальностью: они отслеживали в течение недели уровень потребления кофе и усталости этих людей.
Оказалось, что люди действительно склонны пить кофе, когда устали. Однако при этом также выяснилось, что привычка пить кофе также оказывала очень сильное влияние на их поведение.
Затем ученые решили взять за основу поведение, которое люди могут посчитать однозначно «плохой» привычкой — неспособность помочь в ответ на просьбу незнакомого человека. И тут участники исследования продолжали игнорировать силу привычки и заявляли, что их нежелание предложить помощь связано лишь с настроением и дефицитом времени.
Разница между реальной ролью привычки в вашей жизни и тем, какое значение вы ей придаете, имеет значение. Именно этот разрыв помогает понять, с какой именно привычкой надо бороться — и какими методами.
Ведь если человек думает, что пьет слишком много кофе из-за усталости, а не из-за зависимости, то он может попытаться больше отдыхать и раньше ложиться спать. Но это не поможет снизить количество потребляемого кофеина.
Почему нам вообще так сложно победить привычки? Это не так просто признать, но на самом деле они просто не находятся под нашим абсолютным контролем. С помощью силы воли мы можем один раз отказаться от бокала вина, лишней чашки кофе, сигареты. Однако для того, чтобы постоянно держать привычку в узде, этого мало.
Вот наглядный пример: если вас попросят не говорить слова с буквой «я», вы легко будете соблюдать это правило минуту. Однако выдержать целую неделю было бы куда сложнее.
Именно поэтому если мы пытаемся отказаться от вредных привычек на чистом энтузиазме, надолго нас частенько не хватает — ведь привычка по-прежнему управляет нами, даже если мы сами в этом не признаемся.
Поэтому на самом деле одной силы воли над победой в войне с привычками мало. Нужно еще позаботиться о среде, которая поддерживала бы решимость завязать.
Например, вы решили бросить курить. В таком случае не нужно покупать сигареты, заходить в табачные магазины и бывать в местах, где много курят.
Постарайтесь обеспечить себе условия, в которых предаваться любимой привычке будет попросту неудобно. Если у вас нет дома алкоголя, вам придется искать другие варианты, где выпить — и шанс сорваться будет ниже.
Кроме того, очень важно признать проблему и перестать находить ей оправдания. Вы курите не потому, что много нервничаете и ваш босс вас доводит. Вы курите, потому что зависимы от никотина. Осознав корень проблемы, решить ее будет гораздо проще, пишет