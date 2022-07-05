Обратный эффект: почему кофе может сработать как снотворное

- Мне очень часто задают вопрос, как активировать работу мозга, сделать так, чтобы наши нейроны функционировали более мощно, более активно, — говорит на своем канале на YouTube профессор, доктор биологических наук, физиолог, ведущий научный сотрудник кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ им. Л.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. — Но больше — не значит лучше . Для каждой задачи нужна своя совокупность нейронов, и в большинстве случаев 5 процентов достаточно. Если возбуждено больше нейронов, то они будут мешать «специалистам», которые решают ту или иную проблему.

Поэтому-то, вместо того, чтобы стимулировать мозг, когда необходимо решить какую-то задачу, его надо успокаивать, давать передышку. Убрать лишние эмоции, лишний шум, может быть, приглушить свет, или убрать определенный запах.

- Мозг после этого успокаивается, затихает и проще выполняет задачу, — уверен физиолог Дубынин.