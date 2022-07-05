Обратный эффект: почему кофе может сработать как снотворное

Мы все стараемся быть эффективными, как учат со всех сторон. Придумывать, прорабатывать, быть в ресурсе — даже если устал и нет сил. Поэтому мы вечно находимся в поиске чудесно (и не запрещенного) средства, которое бы заставило наш мозг трудиться активнее. Тем более, по слухам, мозг — самый ленивый орган, работает даже не в полсилы, а процентов на 5-10 от возможного.
Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносоваvk.com/dubynin_viacheslav_albertovich
- Мне очень часто задают вопрос, как активировать работу мозга, сделать так, чтобы наши нейроны функционировали более мощно, более активно, — говорит на своем канале на
Поэтому-то, вместо того, чтобы стимулировать мозг, когда необходимо решить какую-то задачу, его надо успокаивать, давать передышку. Убрать лишние эмоции, лишний шум, может быть, приглушить свет, или убрать определенный запах.
- Мозг после этого успокаивается, затихает и проще выполняет задачу, — уверен физиолог Дубынин.
Как успокоительное на этот орган действует медитация. Можно дышать «квадратом»: вдох на счет 4, задержка дыхание на счет 4, выдох на счет 4 и опять задержка дыхания.
Иногда может «устать» гиппокамп — оперативная память организма, он отвечает за краткосрочное запоминание. Если его долго грузить однотипной информацией, ты вы быстро ощутите усталость. В этом случае эксперт рекомендует сменить вид деятельности. Например, если был зрительный поток информации, то потребуется сменить на звуковой.
- Лучшая смена — это смена ментальной на физическую деятельность, — утверждает Вячеслав Дубынин.
Порой мозг надо покормить, он устает просто потому что вы не поели, а ему неоткуда черпать энергию для работы.
- Мозг энергозатратен, он съедает чуть ли не 20 процентов всей энергии, причем не важно, в этот момент вы «интенсивно думаете» или отдыхаете, — предупреждает Дубынин. — Все равно определенная зона активна.
Если все перечисленное не помогло улучшить, а не простимулировать работу мозга, придется прибегать к кофеину. Он реально может усилить работу мозга. Но не у всех. Дело в том, что кофеин, точнее, входящий в его состав аденин, способен блокировать пуриновые рецепторы, сигнал об усталости просто не доходит.
- Но кофеин или шоколад сами по себе энергии не дают, мы просто с помощью них залезаем в наш энергетический запас, поэтому после необходим отдых, — говорит физиолог.
Однако, кто бы отдыхал после, поэтому мы буквально обворовываем наш организм на энергию. Еще одна проблема, кофе может заблокировать рецепторы не на тех клетках. Дело в том, что у нас в организме есть клетки возбуждения и торможения. Если больше пуриновых рецепторов на клетках возбуждения, то эффект от кофе — потрясающий. Если поровну на клетках возбуждения и торможения, то можем вовсе не заметить эффект. Когда пуриновых рецепторов, которые заблокирует кофеин, больше на клетках торможения, то мы просто уснем, или почувствуем сильную сонливость. К последней группе относится каждый 20 человек. Поэтому ничего удивительного в обратном эффекте нет.
Кстати, рецепторы могут располагаться и на клетках метаболизма. И тогда после кофе захочется в туалет.
Если вам этот напиток все же помогает, то стоит пить не больше 2 кружек в день, именно такую дозу рекомендуют медики и диетологи.
- Я сам пьют два-три раза в неделю, — говорит профессор. И оговаривается: — В молодости, конечно, было больше.