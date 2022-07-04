- Сегодня не существует научных данных о том, что определенные продукты нужно есть только в какое-то конкретное время суток, иначе они будут хуже усваиваться или приносить вред, — рассказала «Доктору Питеру» врач-диетолог Наталья Круглова. — Пищеварительная система человека работает всегда одинаково, и свойства продукта не меняются от того, во сколько он был съеден.

Но при этом у каждого конкретного человека могут быть индивидуальные реакции на отдельные продукты в конкретное время суток, признает эксперт.