Доктор Парецкая рассказала, кому нельзя пить квас
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Во многие города России пришла долгожданная жара — пляжи заполнены людьми, можно купаться в речке и долго гулять допоздна, не боясь замерзнуть. И чем выше столбик термометра, тем чаще хочется принимать прохладный душ и пить как можно больше жидкости. Несомненно, идеальный напиток, который поможет утолить жажду — это обычная питьевая вода. Но есть еще один вариант — вкусный газированный квас.

В чем его польза

По своей сути квас очень полезен. Он обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В напитке содержатся молочная и уксусная кислоты, поэтому он хорошо утоляет жажду, говорят эксперты Роспотребнадзора.

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Квас имеет невысокую энергетическую ценность: в 100 граммах содержится всего 27 калорий. Также в напитке присутствует углекислота — она облегчает переваривание пищи и ее усвоение, повышает аппетит. Людям, которые хотят похудеть за счет активного образа жизни и занятий спортом, квас будет полезен до и во время тренировок, так как помогает организму расщеплять жиры.

Еще один приятный факт про квас: в напитке высокое содержание витаминов B1, E и А. Именно они помогают укреплять волосы, ногти и улучшают состояние кожи.

Однако некоторым людям все стоит отказаться от кваса — напиток может существенно навредить организму.

Кому не стоит пить квас

Елена Парецкая
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия

педиатр, патофизиолог, иммунолог

Квас — это продукт брожения, причем дрожжевого, поэтому его не стоит употреблять людям, которые страдают аллергией на дрожжи и плесневые грибки, говорит Елена Парецкая.

У аллергиков возможно развитие перекрестной непереносимости. На коже может появиться сыпь, волдыри, человек начнет кашлять, появится одышка и хрипы. Также может пострадать и ЖКТ — начнется диарея, рвота, будет болеть живот.

- Если это магазинный квас, который дополнительно насыщен консервантами, красителями и усилителями вкуса, то риск возрастает в несколько раз, — поясняет врач.

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  • Также нельзя пить квас людям с целиакией. Традиционная рецептура подразумевает использование смеси из пшеницы, ячменя и ржи, а значит, в напитке будет присутствовать белок глютен. Тут опять стоит упомянуть магазинный квас — он готовится по традиционным рецептам и в нем обязательно есть этот белок. «Некоторые готовят дома гречишный, овсяной квас, но при целиакии его нужно пить осторожно, поскольку он тоже может навредить», — поясняет Елена Парецкая.

  • Еще одна важная деталь: квас не рекомендуют тем, у кого есть в анамнезе гастрит с нормальной и повышенной кислотностью желудка. А вот при гипоацидном гастрите (когда кислотность понижена), наоборот, можно понемногу пить квас, но при этом следует внимательно следить за реакцией ЖКТ.

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  • Поскольку в напитке есть очень небольшой процент алкоголя, его не рекомендуют людям, которые страдают от проблем с печенью. Несмотря на то, что спиртного в квасе мало, воспаленная печень все равно может среагировать.

  • И последняя рекомендация: при гипертонии употреблять квас стоит очень ограничено. «Он не утоляет жажду из-за достаточно высокого содержания сахара и соли, а только усиливает ее. В составе окрошки количество соли вообще может зашкаливать, поэтому гипертоникам от этого сочетания стоит отказаться», — пояснила врач.

Считается, что здоровым людям в сутки можно выпивать до 600-800 мл кваса. А тем, у кого есть проблемы со здоровьем, стоит ограничиться 1-2 стаканами.

Как правильно выбирать квас

  1. В составе напитка не должно быть искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. В хорошем квасе только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи.

  2. Хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

  3. На дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства.

  4. При покупке напитка выбирайте темную тару. Она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.

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Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: нет контейнеров с крышками, не вывозят мусор, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей. Помните: тот, кто продает товар, должен иметь медицинскую книжку и полный пакет документов, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции.

Софья Хромова