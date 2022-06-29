Доктор Парецкая рассказала, кому нельзя пить квас

Во многие города России пришла долгожданная жара — пляжи заполнены людьми, можно купаться в речке и долго гулять допоздна, не боясь замерзнуть. И чем выше столбик термометра, тем чаще хочется принимать прохладный душ и пить как можно больше жидкости. Несомненно, идеальный напиток, который поможет утолить жажду — это обычная питьевая вода. Но есть еще один вариант — вкусный газированный квас.

В чем его польза