Как купаться после инфаркта: кардиолог Кореневич назвала важные правила

По словам кардиолога Анны Кореневич, для перенесших инфаркт плавание считается самым полезным видом физической активности. Однако после сердечного приступа иногда люди боятся заходить в речку или озеро, если вода не особенно прогрелась.
- Первые полгода после инфаркта не рекомендуется резко погружаться в холодную воду, это может спровоцировать спазм коронарных артерий и даже внезапную остановку сердца. Это касается и зимних купаний в проруби и ледяных купелей в банях и саунах. Резкие перепады температуры опасны, — объяснила Анна Кореневич в своем телеграм-канале.
В то же время специалист настаивает, что кардинальных запретов здесь нет. К тому же, если человек и раньше любил купаться, отказ от привычного образа жизни после приступа может сделать его несчастным. А хорошее настроение и ощущение наполненности жизни, по мнению кардиолога, самое важное для профилактики рецидива и активного долголетия.
Поэтому купаться даже в прохладной воде можно, просто все надо делать плавно и постепенно — как при закаливании. И главное условие — человек должен при этом полностью выполнять все рекомендации своего кардиолога и хорошо себя чувствовать, когда идет в воду.
Анна Кореневич назвала два важных правила, как перенесшим инфаркт обезопасить себя при купании в холодной воде:
Сегодня вы погружаете стопы, завтра до колена, послезавтра бедра, потом тело и, наконец, голову.
Главное — чувствовать тело целиком и вовремя реагировать на сигналы. Если неприятных ощущений в груди нет, можно двигаться дальше. Если что-то напрягает, надо выйти из холодной воды.
А загорать можно?
По словам кардиолога, противопоказаний, чтобы погреться на солнышке после инфаркта, тоже нет.
Однако важно, как в принципе и для всех здоровых людей, делать это в определенное время, чтобы не сгореть и не перегреться — только до 11 утра и после 18 вечера. В остальное время лучше находиться в тени.
Можно ли ходить в баню после инфаркта, читайте ЗДЕСЬ.
Осторожно, жара!
Летняя жара — испытание для любого организма. Но гипертоникам и страдающими сердечными болезнями стоит быть особо внимательными к своему здоровью летом. Тем более, если они старше 50 лет.
Как ранее объясняли эксперты Американской кардиологической Ассоциации, в жару усиливается потоотделение, организм теряет много жидкости, а кровь содержит меньшее количество кислорода. Поэтому, чтобы обеспечить нормальный кровоток, сердце начинает работать в усиленном режиме.
Кроме того, в жаркую погоду
из-за потери жидкости может развиться опасное состояние — гиповолемия, которая может стать причиной сгущения крови и повышать риск тромбозов.
у людей с атеросклерозом ухудшается кровоснабжение тканей, поэтому в жару случается больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.
могут возникать отеки, а постоянная потеря и восполнение жидкости тоже дает лишнюю нагрузку на сердце.
По данным некоторых исследований, при +42 градусах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удваивается или даже утраивается.