Как купаться после инфаркта: кардиолог Кореневич назвала важные правила

- Первые полгода после инфаркта не рекомендуется резко погружаться в холодную воду, это может спровоцировать спазм коронарных артерий и даже внезапную остановку сердца. Это касается и зимних купаний в проруби и ледяных купелей в банях и саунах. Резкие перепады температуры опасны, — объяснила Анна Кореневич в своем телеграм-канале.

В то же время специалист настаивает, что кардинальных запретов здесь нет. К тому же, если человек и раньше любил купаться, отказ от привычного образа жизни после приступа может сделать его несчастным. А хорошее настроение и ощущение наполненности жизни, по мнению кардиолога, самое важное для профилактики рецидива и активного долголетия.

Поэтому купаться даже в прохладной воде можно, просто все надо делать плавно и постепенно — как при закаливании . И главное условие — человек должен при этом полностью выполнять все рекомендации своего кардиолога и хорошо себя чувствовать, когда идет в воду.

Анна Кореневич назвала два важных правила, как перенесшим инфаркт обезопасить себя при купании в холодной воде: