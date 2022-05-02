Шашлыки — не самое вредное
По словам врача-кардиолога с 22-летним стажем Анны Кореневич, чтобы избежать проблем с сердцем в будущем, очень важно перестроить свой рацион питания, убрав из него по возможности все острое, жирное, соленое, сладкое. Однако, как считает врач, даже после инфаркта не стоит превращать свою жизнь в сплошной запрет, питаясь исключительно овсяной кашей и овощами на пару без соли и специй.
- Есть продукты, не рекомендованные к постоянному потреблению при болезнях сердца и сосудов, а не запрещенные. Почувствуйте разницу между не рекомендованными и запрещенными. (…) Не рекомендованные продукты можно иногда есть в разумных пределах. От порции шашлыка в майские праздники ничего плохого с вашим сердцем точно не случится, если вы выполняете рекомендации врачей по лечению, — написала доктор в своем телеграм-канале.
Как напомнила доктор, развитие атеросклероза (одной из главных причин инфаркта — Прим. ред.), действительно, зависит от питания. Но, кроме еды, есть и другие важные причины. И самая главная, по словам Анны Кореневич, — хронический стресс, который опаснее вареной колбасы или порции шашлыков.
- Самое вредное после инфаркта — это плохое настроение и отсутствие оптимистичного взгляда на будущее. (…) Повреждение сосудов идет годами, иногда десятками лет и небольшие отступления от правильного питания никогда не нанесут вреда вашему здоровью, если вы придерживаетесь принципов здорового питания для сердца и сосудов постоянно, — считает кардиолог.
Можно ли ходить в баню
Если со здоровьем есть проблемы, но в баню очень хочется — самое правильное, проконсультироваться заранее со своим лечащим врачом, что конкретно вам можно, а что — категорически нельзя.
Ранее врач-терапевт Марина Велихер рассказывала, как баня влияет на организм. Среди тех, кому надо ограничить походы в парилку в первую очередь доктор назвала людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями:
пороками сердца,
миокардитом,
сердечной недостаточностью,
ишемической болезнью сердца,
состоянием после инфаркта миокарда.
Терапевт напомнила, что в бане легко перегреться, поэтому всегда важно следить за своим самочувствием и временем, проведенным в парной. Если чувствуете, что вам становится плохо, от подобных процедур надо отказаться.
Основные признаки перегрева:
головокружение,
резкое изменение артериального давления,
тошнота, рвота,
обморок.
Можно ли ходить в баню, делать массаж и заниматься фитнесом людям, прошедшим лечение от рака? Что думают об этом онкологи Петербургского онкоцентра, читайте ЗДЕСЬ.