- Есть продукты, не рекомендованные к постоянному потреблению при болезнях сердца и сосудов, а не запрещенные. Почувствуйте разницу между не рекомендованными и запрещенными. (…) Не рекомендованные продукты можно иногда есть в разумных пределах. От порции шашлыка в майские праздники ничего плохого с вашим сердцем точно не случится, если вы выполняете рекомендации врачей по лечению, — написала доктор в своем телеграм-канале.

Как напомнила доктор, развитие атеросклероза (одной из главных причин инфаркта — Прим. ред.), действительно, зависит от питания. Но, кроме еды, есть и другие важные причины. И самая главная, по словам Анны Кореневич, — хронический стресс, который опаснее вареной колбасы или порции шашлыков.

- Самое вредное после инфаркта — это плохое настроение и отсутствие оптимистичного взгляда на будущее. (…) Повреждение сосудов идет годами, иногда десятками лет и небольшие отступления от правильного питания никогда не нанесут вреда вашему здоровью, если вы придерживаетесь принципов здорового питания для сердца и сосудов постоянно, — считает кардиолог.