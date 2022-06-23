Раньше у довольно молодого, здорового мужчины инфаркты были огромной редкостью. Сейчас врачи с сожалением констатируют, возраст сердечных катастроф заметно помолодел , диагноз могут поставить и в 20, и в 30 лет. Сказываются многочисленные стрессы, переживания, образ жизни — мы чаще едим вредное, меньше двигаемся, не спим, куда-то вечно торопимся. И забываем слушать наш организм, который буквально кричит о помощи.

Юрий Шатунов буквально за несколько дней до трагедии, пережил серьезный стресс — суд за право исполнять всем знакомые и так полюбившиеся хиты «Ласкового мая». Был и некрасивый конфликт-продолжение с экс-продюсером коллектива Андреем Разиным в социальных сетях. Вероятно, это могло стать одним из факторов, которые повлияли на здоровье музыканта. Но были и чисто физиологические причины.