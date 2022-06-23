Раньше у довольно молодого, здорового мужчины инфаркты были огромной редкостью. Сейчас врачи с сожалением констатируют, возраст сердечных катастроф заметно помолодел, диагноз могут поставить и в 20, и в 30 лет. Сказываются многочисленные стрессы, переживания, образ жизни — мы чаще едим вредное, меньше двигаемся, не спим, куда-то вечно торопимся. И забываем слушать наш организм, который буквально кричит о помощи.
Юрий Шатунов буквально за несколько дней до трагедии, пережил серьезный стресс — суд за право исполнять всем знакомые и так полюбившиеся хиты «Ласкового мая». Был и некрасивый конфликт-продолжение с экс-продюсером коллектива Андреем Разиным в социальных сетях. Вероятно, это могло стать одним из факторов, которые повлияли на здоровье музыканта. Но были и чисто физиологические причины.
врач-кардиолог высшей категории, заведующая приемным отделением Тюменского кардиологического научного центра.
- Необходимо было заниматься профилактикой, — уверена кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд. — Контролировать давление, регулярно принимать препараты, следить за достаточным питьевым режимом, соблюдать диету.
Конечно, обширный инфаркт — очень серьезная история. Шансы на спасение всегда есть, но при таком диагнозе, они достаточно невысокие.
- Чем дальше ты от медицинской помощи, тем шансов, конечно, меньше, — с сожалением подчеркнула кардиолог Такканд. — Причем не просто от помощи, а от высокотехнологичной помощи.
Есть некоторые действия, которые необходимо выполнить, если у человека рядом с вами есть признаки инфаркта миокарда.
Врач анестезиолог-реаниматолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук.
- Первое и главное — вызвать скорую помощь, — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Юлия Крошкина. — Далее открыть окно, расстегнуть воротник, брюки — одежду, которая сдавливает. Обеспечить покой — уложить или усадить больного. Если есть возможность, измерить артериальное давление. Оно не показательно в случае инфаркта, может быть и высоким, и низким. Но если оно высокое — необходимо дать рассосать таблетку нитроглицерина под язык и выпить 150 мг аспирина (1 или 2 таблетки, в зависимости от дозировки). И быть готовым к реанимационным мероприятиям.
Врач объяснила, почему происходит смерть на догоспитальном этапе. Дело в фибрилляции желудочков — жизнеугрожающем нарушении сердечного ритма, которое приводит к остановке сердца. Также к фибрилляции желудочков может привести и оказание медпомощи, часто это происходит из-за тромболизиса, когда вводится препарат для быстрого восстановления кровотока сердечной мышцы. Но здесь реанимационную помощь будут оказывать уже медики. В случае, когда скорая еще не подъехала, умение проводить реанимацию может спасти другому жизнь.
- Мы встречали пациентов, рядом с которым оказались люди, не имеющие отношения к медицине, но которые умели проводить реанимацию, и благодаря этому человек выжил, — говорит Юлия Крошкина.
Реаниматолог объяснила, действительно ли инфаркт миокарда мог быть неожиданностью.
- Возможно, было какое-то заболевание сердца, другие патологии, которые нарушают свертываемость крови, нарушения сердечного ритма, длительное употребление алкоголя, сильный стресс — причины бывают разные, — перечислила Юлия Крошкина. — Чаще всего инфаркт происходит из-за атеросклеротической бляшки, которая росла в сосудистом русле, в какой-то момент разорвалась и закрыла просвет артерии.
Также врач напомнила симптомы инфаркта:
острые боли за грудиной давящего и сжимающего характера, которые отдают в левую руку, между лопатками, в живот;
затуманивание сознания;
нарушение дыхания, потеря сознания.