Даже у здорового человека иногда может случиться сбой — внезапно подскочить или упасть давление. Что уж говорить о гипертониках и гипотониках.
Как можно быстро помочь человеку и нормализовать давление? Одно простое правило, которое надо запомнить, посоветовал читателям «Доктора Питера» врач-кардиолог.
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог
Как снизить или повысить давление без таблеток
- Прежде всего, у гипертоника всегда должен быть при себе список препаратов, которые необходимо экстренно принять при возникновении непредвиденных ситуаций и, конечно, сами препараты, — рассказывает кардиолог Алексей Жито. — Близким также необходимо иметь список назначенных лекарств, чтобы оперативно проинформировать бригаду скорой помощи.
Если произошла такая ситуация, что у гипертоника нет с собой лекарств, то можно воспользоваться народными средствами.
Если давление подскочило
- Первое, что нужно сделать, — измерить давление. Если оно крайне высокое (например, 180/100) и для человека это совсем не норма, то нужно вызывать скорую помощь, так как это может быть признаком инфаркта или инсульта, — объясняет эксперт. — Второе, что нужно сделать, — это открыть окно и обеспечить пациенту приток свежего воздуха, расстегнуть ему верхние пуговицы на одежде, снять галстук, куртку, ремень — освободить человека от всего, что может сдавливать артерии.
Для снижения давления можно усадить пациента на стол, чтобы он свесил ноги, не касаясь пола. У него будет депонироваться кровь и давление будет снижаться. Можно опустить ноги в теплую воду, чтобы расширить сосуды.
Если давление упало
- Если произошла обратная ситуация, то есть давление резко упало и показатели колеблются от 60/30 до 70/40 или даже ниже, то нужно также вызвать скорую помощь, — рекомендует кардиолог. — Пока едет скорая, нужно помочь пациенту. Если он без сознания, то первое, что стоит сделать, — перевернуть человека на правый или левый бок, чтобы он не задохнулся своей слюной и язык не перекрыл доступ кислорода.
Если пациент в сознании, но состояние вялое, то можно дать ему крепкого сладкого чая, соленый огурец, сыр — это моментально повысит давление. Также следует уложить пациента и поднять ноги выше головы.
Важное правило при скачках давления
- Надо запомнить: при высоком давлении — ноги опускаем вниз, при низком — ноги поднимаем вверх, — рекомендует врач-кардиолог Алексей Жито.
Ранее врач рассказал, что у каждого человека может быть свое «комфортное давление».
Так, показатели выше 90/60 (но ниже 120/90) считаются низко-нормальным давлением. Если пациент хорошо переносит такое давление, то для него это будет считаться нормой.
Также важно помнить, что у человека давление может меняться в течение дня — как повышаться, так и понижаться. На показатели на тонометре влияет и то, как именно вы измеряете давление.
Правильно это делать, сидя на твердой поверхности, не скрещивать ноги, расслабить мышцы и не разговаривать.