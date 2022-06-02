Если давление упало

- Если произошла обратная ситуация, то есть давление резко упало и показатели колеблются от 60/30 до 70/40 или даже ниже, то нужно также вызвать скорую помощь, — рекомендует кардиолог. — Пока едет скорая, нужно помочь пациенту. Если он без сознания, то первое, что стоит сделать, — перевернуть человека на правый или левый бок , чтобы он не задохнулся своей слюной и язык не перекрыл доступ кислорода.

Если пациент в сознании, но состояние вялое, то можно дать ему крепкого сладкого чая, соленый огурец, сыр — это моментально повысит давление. Также следует уложить пациента и поднять ноги выше головы.

Важное правило при скачках давления

- Надо запомнить: при высоком давлении — ноги опускаем вниз, при низком — ноги поднимаем вверх, — рекомендует врач-кардиолог Алексей Жито.