Создают пленку и сушат кожу: дерматолог объяснила, каких компонентов не должно быть в креме для лица

- Крем — лишь разновидность лекарственной формы. В зависимости от содержания масел и воды бывают и другие формы: «гель», «мазь», «эмульсия». Такое разнообразие позволяет соблюдать основное дерматологическое правило: сухое — на сухое, мокрое — на мокрое . Поэтому для сухой кожи создают «сухие» средства с низким содержанием воды (мази, насыщенные кремы, бальзамы). Для жирной — эмульсии и гели, где водной фазы больше. Все эти средства разделяют на увлажняющие и питательные, что определяется первыми 3-5 компонентами в их составе, — поясняет Елена Мошкова.

По словам врача-дерматолога, в составе крема или геля для кожи сразу после воды идут, как правило, следующие компоненты:

вазелин,

ланолин,

минеральные масла,

жидкие парафины,

глицерин.

Именно они часто составляют основу косметического средства — их содержание в процентном соотношении к последующим компонентам будет самым большим. В чем их главные плюсы и минусы, и появление каких компонентов в самом начале состава нежелательно?

Вазелин, минеральные масла и жидкие парафины

Все это — продукты переработки нефти. Они имеют бОльший срок годности, так как углеводородные молекулы устойчивы к окислению. А учитывая, что вазелин начали использовать в уходе за кожей с 1872 года, он выступает в качестве «золотого стандарта», с которым сравнивают другие окклюзивные ингредиенты — то есть создающие пленку на коже и препятствующие испарению влаги.

Плюсы : Увлажняют кожу, блокируя процесс испарения влаги с поверхности. Вазелин и минеральные масла еще хорошо подходят для смягчения кожи и увеличения ее гладкости, поэтому даже в дорогих косметических средствах часто можно найти в составе продукты переработки нефтехимии — но не первых позициях в составе.