Создают пленку и сушат кожу: дерматолог объяснила, каких компонентов не должно быть в креме для лица

По словам врача-дерматолога, косметолога ГорКВД Елены Мошковой, в уходе за любым типом кожи базовыми должны быть только два компонента: очищающее средство и крем. Все остальное — необязательное условие для счастья кожи. И если задача первого — эффективно и бережно очищать кожу, то крем выбирают по проблеме, которую хотят решить. Он может быть, к примеру, увлажняющим, антивозрастным или питательным.
Врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- Крем — лишь разновидность лекарственной формы. В зависимости от содержания масел и воды бывают и другие формы: «гель», «мазь», «эмульсия». Такое разнообразие позволяет соблюдать основное дерматологическое правило: сухое — на сухое, мокрое — на мокрое. Поэтому для сухой кожи создают «сухие» средства с низким содержанием воды (мази, насыщенные кремы, бальзамы). Для жирной — эмульсии и гели, где водной фазы больше. Все эти средства разделяют на увлажняющие и питательные, что определяется первыми 3-5 компонентами в их составе, — поясняет Елена Мошкова.
По словам врача-дерматолога, в составе крема или геля для кожи сразу после воды идут, как правило, следующие компоненты:
вазелин,
ланолин,
минеральные масла,
жидкие парафины,
глицерин.
Именно они часто составляют основу косметического средства — их содержание в процентном соотношении к последующим компонентам будет самым большим. В чем их главные плюсы и минусы, и появление каких компонентов в самом начале состава нежелательно?
Вазелин, минеральные масла и жидкие парафины
Все это — продукты переработки нефти. Они имеют бОльший срок годности, так как углеводородные молекулы устойчивы к окислению. А учитывая, что вазелин начали использовать в уходе за кожей с 1872 года, он выступает в качестве «золотого стандарта», с которым сравнивают другие окклюзивные ингредиенты — то есть создающие пленку на коже и препятствующие испарению влаги.
Плюсы: Увлажняют кожу, блокируя процесс испарения влаги с поверхности. Вазелин и минеральные масла еще хорошо подходят для смягчения кожи и увеличения ее гладкости, поэтому даже в дорогих косметических средствах часто можно найти в составе продукты переработки нефтехимии — но не первых позициях в составе.
Минусы: Вазелин и жидкие парафины создают пленку, поэтому многие люди могут испытывать дискомфорт при использовании кремов с такими компонентами. К тому же, если долго ими пользоваться, можно добиться избыточной пропитки верхнего слоя кожи (рогового) влагой, что в итоге может привести к повреждению кожи и далее к ее сухости.
Натуральные масла
Натуральные масла тоже относятся к группе окклюзивов — то есть они тоже создают на коже пленку. Поэтому все сказанное по поводу минеральных масел и вазелина относятся и к ним.
Обычно производители используют подсолнечное, оливковое и персиковое масла, масло жожоба.
Ланолин
По сути, ланолин — компонент секрета сальных желез овец. В промышленных масштабах его получают путем выварки шерсти.
Плюсы: В его составе есть холестерин и жирные кислоты, поэтому он хорошо смягчает кожу.
Минусы: В отличие от продуктов переработки сырой нефти может вызывать аллергические реакции.
Глицерин
В косметике более высокого класса именно глицерин идет в составе на втором-третьем месте после воды. К этой же группе компонентов относят мочевину и гиалуроновую кислоту.
Плюсы: Глицерин хорошо притягивает и удерживает воду, не формируя на коже пленку. Учитывая, что влага притягивается кремом в том числе из окружающей среды и нижних слоев кожи, в самом поверхностном слое — роговом формируется небольшой отек, благодаря чему и создается ощущение гладкой и молодой кожи. Поэтому на увлажняющих кремах с подобным составом можно найти приписку «antiaging» — или омолаживающий.
Гидроксикислоты
К этой группе относятся, например, яблочная, виноградная, лимонная, гликолевая, молочная гидроксикислоты. Их добавляют в крема для отшелушивания, увлажнения, осветления кожи.
Плюсы: При их использовании роговой слой кожи становится более тонким и лучше отражает свет, что визуально делает кожу более гладкой и блестящей. Салициловая кислота, которая бывает как синтетического, так и природного происхождения (из коры ивы, хвои, березы) обладает ко всему прочему и противовоспалительным действием.
Солнцезащитные фильтры
Добавление солнцезащитных фильтров в декоративную косметику (тональный крем, пудру) и дневные кремы сегодня считается хорошим тоном и показателем класса в косметике. Однако из-за особенностей текстуры такие дневные кремы лучше не использовать на ночь.
Прячутся солнцезащитные фильтры под названиями: диоксид титана, тиносорб, мексорил, оксид цинка, авобензон и другие. Как правило, производители выносят эту информацию на лицевую сторону тюбика под маркировкой «SPF» c указанием степени защиты от ультрафиолета: 10, 15, 30, 50 (чем больше, тем выше защита).
Консерванты и отдушки
Эти компоненты, как правило, идут в самом конце состава крема. Металлические тубы сами по себе могут выполнять роль консерванта, поэтому не всегда тара крема — только маркетинговый ход.