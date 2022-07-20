Почему постоянно хочется спать: сомнолог назвал 7 главных причин

Об основных причинах, которые вызывают дневную сонливость, на своем ютуб-канале рассказал сомнолог Роман Бузунов. По словам врача, на них приходится более 80 процентов всех жалоб людей, которым все время хочется спать. Доктор также дал советы, как можно исправить ситуацию.
Врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, Заслуженный врач РФ, д.м.н.
1. Недосып
Это самая банальная и самая частая причина дневной сонливости. Все вокруг способствует тому, что мы должны больше работать и меньше спать. В этой ситуации очень легко поставить диагноз — вы сами понимаете, что спите меньше необходимого.
Что делать: Постарайтесь увеличить время, которое уделяете сну, на полчаса — час и посмотрите, уменьшится ли степень вашей дневной сонливости или нет. Или поспите днем 15-20 минут — насколько этот сон будет освежающим и как вы сможете функционировать во второй половине дня. Если увидите, что степень сонливости уменьшается или исчезает, это будет говорить о банальном недосыпе.
2. Нарушение режима сна-бодрствования
С появлением искусственного освещения человек может не спать ночью, а днем — закрыть шторы и отсыпаться. Это приводит к нарушению суточных ритмов, с которыми в нашем организме многое связано: ночью вырабатываются одни гормоны, днем — другие, ночью мы должны восстанавливать силы, а днем — проявлять активность.
Сбой суточных ритмов обычно происходит при так называемом социальном джетлаге, когда человек отсыпается в выходные дни. Представьте: в будни он встает в 6 утра, а в выходные спит до 11 утра, а то и до часу дня. Получается 7 часов разницы — практически разница в часовых поясах между Москвой и Владивостоком. Образно говоря, когда человек встает позже — он прилетает из Владивостока в Москву, а с воскресенья на понедельник ему надо снова лететь во Владивосток — то есть на 7 часов раньше ложиться и на 7 часов раньше вставать.
В итоге организм перестает понимать, когда у него день, а когда ночь — днем человек полуспит, а ночью полубодрствует. Все это может приводить к усталости, разбитости и сонливости в течение дня.
Что делать: Разница между подъемом в рабочие и выходные дни должна составлять не более двух часов. Это позволяет организму пережить скачки «часовых поясов» и адаптироваться к тому, что в выходные мы отсыпаемся.
3. Избыточное потребление кофеина
Казалось бы, кофе нас активизирует, и мы должны ощущать себя бодрее. Но если человек начинает употреблять много кофеина — более 4-5 доз в день, компенсируя ими недосып или более активную работу, то в первые несколько дней он действительно может испытывать некоторую бодрость. Но уже к третьему-четвертому дню действие кофеина исчезает. То есть человек уже не чувствует той активности, которую давало ему увеличение дозы кофеина, а когда «отменяет» его — чувствует усталость, разбитость и сонливость. Это классическое проявление кофеиновой зависимости: сначала мы пьем небольшие дозы, чтобы было хорошо, а потом начинаем пить большие дозы и часто, чтобы не было плохо.
Более того, если человек употребляет много кофеина в течение дня, нарушается вечернее засыпание и ухудшается качество ночного сна — уже с утра он встает уставший, разбитый, и ему опять срочно нужен кофеин, чтобы прийти в норму.
Что делать: Постарайтесь употреблять не более 1-2 доз кофе в первую половину дня и не употреблять кофеин позднее, чем за 8 часов до сна. Если вы до этого пили много кофе, первую неделю-две вам будет достаточно трудно, но потом кофеиновая зависимость быстро уходит.
4. Дефицит микроэлементов и витаминов
Это менее очевидная причина. Например, недостаток витаминов группы В, витамина D может приводить к нарушению сна, вызывать разбитость и дневную сонливость. Похожее действие оказывает дефицит магния и кальция — он может ухудшать работу нервной системы, с одной стороны повышая возбудимость, а с другой — приводя к нарушениям сна и утренней усталости. Давать сонливость может и дефицит железа.
Что делать: Если сонливость сохраняется долго, обратитесь к доктору. Есть определенный перечень анализов на витамины, и если обнаружится недостаток какого-то из них, доктор порекомендует, как его восполнить.
5. Гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы)
Когда снижается функция щитовидной железы, у человека заканчиваются силы — ему все время хочется спать, он постоянно зябнет. При гипотиреозе большинство обменных процессов тормозится, что сопровождается усталостью, сонливостью и разбитостью.
Что делать: В этом случае надо делать анализ на гормоны щитовидной железы. Если есть их недостаток, доктор назначит соответствующее лечение — оно эффективно компенсирует гипотиреоз и устраняет сонливость.
6. Храп и апноэ сна
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — серьезная патология, связанная с остановками дыхания во сне. Человек может спать 8 часов, из которых суммарно 6 часов — не дышать, имея до 400-500 остановок дыхания за ночь. В таких случаях развивается тяжелейшая сонливость — он может буквально засыпать во время разговора.
Происходит примерно следующее. Когда ночью человек засыпает, у него снижается тонус мышц, увеличивается подвижность стенок, момент — и дыхательные пути «слиплись». Пока мозг спит, он не чувствует, дышит человек или нет. В это же время падает насыщение крови кислородом, происходит скачок артериального давления, выброс гормонов стресса. В итоге, информация доходит до мозга, подбуживает его — дает сигнал «Подыши». И в этот момент человек всхрапывает, поступает кислород. Далее мозг увидел, что все нормально, и заснул. Но дыхательные пути снова сузились и спались. Так может происходить несколько сотен раз за ночь. И сколько бы такой человек ни спал, выспаться он не может. Часто апноэ сна встречается у людей с ожирением.
Заподозрить синдром обструктивного апноэ сна можно по этим симптомам:
храп,
остановки дыхания во сне,
ночная и утренняя артериальная гипертензия,
ночные головные боли,
ночная потливость,
ночная отрыжка,
частое ночное мочеиспускание (3-4 раза),
усталость и разбитость с утра,
тяжелая дневная сонливость.
Что делать: Если заметили у себя или своих близких такие симптомы, обязательно обратитесь к сомнологу. Эта патология не только ухудшает качество жизни, но и увеличивает риски сердечно-сосудистых болезней, а также смертность. От апноэ сна можно умереть.
7. Депрессивное состояние
При тревожном состоянии человек обычно нервничает, активнее реагирует на стрессовые ситуации, ругается. При депрессивном состоянии, особенно при так называемой вялой депрессии, у него, наоборот, развивается сонливость, ему ничего не хочется. В таком полусонном состоянии человек может пребывать в течение всего дня.
Что делать: Для начала надо посмотреть, насколько у человека в принципе снизилось за последнее время настроение, притупились чувства и желания. Сам человек не всегда может понять, что у него депрессия, — здесь нужна консультация специалиста.
- Если у вас появилась разбитость, повышенная сонливость, сначала посмотрите на свой образ жизни — может, виноват недосып, нарушение режима или избыток кофеина. Если с образом жизни все в порядке, но дневная сонливость не проходит в течение трех месяцев и более — это веское основание обратиться к сомнологу. Специалист проведет комплексное обследование, которое позволит установить точную причину проблемы, — соберет анамнез, назначит анализы, при необходимости выполнит полисомнографию (обследование во время сна). Ведь, помимо этих 7 частых причин, еще десятки редких — например, нарколепсия, идиопатическая гиперсомния, парасомнии, — заключил Роман Бузунов.