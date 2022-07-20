Почему постоянно хочется спать: сомнолог назвал 7 главных причин

1. Недосып

Это самая банальная и самая частая причина дневной сонливости. Все вокруг способствует тому, что мы должны больше работать и меньше спать. В этой ситуации очень легко поставить диагноз — вы сами понимаете, что спите меньше необходимого.

Что делать: Постарайтесь увеличить время, которое уделяете сну, на полчаса — час и посмотрите, уменьшится ли степень вашей дневной сонливости или нет. Или поспите днем 15-20 минут — насколько этот сон будет освежающим и как вы сможете функционировать во второй половине дня. Если увидите, что степень сонливости уменьшается или исчезает, это будет говорить о банальном недосыпе.

2. Нарушение режима сна-бодрствования

С появлением искусственного освещения человек может не спать ночью, а днем — закрыть шторы и отсыпаться. Это приводит к нарушению суточных ритмов, с которыми в нашем организме многое связано: ночью вырабатываются одни гормоны, днем — другие, ночью мы должны восстанавливать силы, а днем — проявлять активность.

Сбой суточных ритмов обычно происходит при так называемом социальном джетлаге, когда человек отсыпается в выходные дни. Представьте: в будни он встает в 6 утра, а в выходные спит до 11 утра, а то и до часу дня. Получается 7 часов разницы — практически разница в часовых поясах между Москвой и Владивостоком. Образно говоря, когда человек встает позже — он прилетает из Владивостока в Москву, а с воскресенья на понедельник ему надо снова лететь во Владивосток — то есть на 7 часов раньше ложиться и на 7 часов раньше вставать.

В итоге организм перестает понимать, когда у него день, а когда ночь — днем человек полуспит, а ночью полубодрствует. Все это может приводить к усталости, разбитости и сонливости в течение дня.

Что делать: Разница между подъемом в рабочие и выходные дни должна составлять не более двух часов. Это позволяет организму пережить скачки «часовых поясов» и адаптироваться к тому, что в выходные мы отсыпаемся.