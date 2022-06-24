Этот ночной симптом у женщин предупредит о приближении менопаузы

С возрастом как у женщин, так и у мужчин происходит естественное снижение уровня половых гормонов. Авторы нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS ONE, нашли связь между апноэ во сне и снижением уровня полового гормона эстрогена. По их словам, это может объяснить, почему в период менопаузы женщины часто жалуются на апноэ во сне. И хотя об этом проявлении климакса известно давно, причины до сих пор неясны и мало изучены. Новое исследование предполагает, что причиной проблемы может быть как раз нехватка женских половых гормонов.
В исследовании, которое длилось в течение двух лет, участвовали 774 женщины. Из них 71,2 процента сказали, что храпят, а 411 участниц сообщили о других симптомах апноэ во сне. Как
В то же время удвоение уровня прогестерона было связано с уменьшением такой вероятности на 9 процентов. Также сообщается, что среди храпящих женщин удвоение концентрации трех типов эстрогенов было связано с уменьшением на 17-23 процента вероятности остановки дыхания во сне.
Полученные данные говорят о том, что коррекция уровня гормонов у женщин в период менопаузы может помочь снизить риск таких состояний, как апноэ во сне. Однако к гормональной терапии также следует подходить осторожно — по словам экспертов, некоторые гормональные препараты могут быть связаны с сердечно-сосудистыми рисками.
Апноэ во сне — расстройство сна, при котором спящий человек на короткое время перестает дышать. Эти эпизоды могут длиться от 10 до 30 секунд, а в тяжелых случаях — повторяться в течение ночи.
По словам экспертов, люди, которые не пытаются избавиться от этого нарушения, склонны к развитию гипертонии, а также повышенному риску попасть в ДТП — по некоторым данным, такое у них случается в 7 раз чаще, чем у людей без этой проблемы. Кроме того, есть данные, что обструктивное апноэ во сне может увеличивать риск повторного сердечного приступа, инсульта и аритмии.
Риск рака тоже возрастает вдвое
Ранее доктор медицинских наук Моники Вассерманн заявляла, что апноэ может быть связано с повышенным риском развития рака головы, шеи и молочной железы. Эту связь установили специалисты Американской академии медицины сна в рамках 20-летнего исследования. По словам специалистов, тому есть несколько причин:
прекращение дыхания во сне может провоцировать развитие новых кровеносных сосудов, тканей и стимулировать рост раковых клеток;
апноэ связано с ожирением, которое тоже относится к факторам риска для онкологических заболеваний;
у людей с апноэ нередко бываю симптомы гипоксии — нехватки кислорода, что может спровоцировать воспаление в организме — еще один фактор развития опухолей;
также апноэ нарушает сон и препятствует нормальной выработке гормона мелатонина, который признан защитным агентом от рака.
Как заподозрить у себя апноэ во сне
Врач-кардиолог Татьяна Бродовская рассказывала, что синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается у 40-70 процентов людей с избыточной массой тела и считается самой частой причиной дневной сонливости.
Как проявляется апноэ сна (СОАС):
храп;
остановки дыхания во сне;
частые пробуждения и неосвежающий сон;
учащенное ночное мочеиспускание (более двух раз за ночь);
затрудненное дыхание, одышка или приступы удушья ночью.
По словам нашего эксперта, заподозрить у себя храп и СОАС можно по следующим симптомам:
отрыжка и изжога в ночное время;
ночная потливость;
артериальная гипертензия (в основном ночная и утренняя);
утренние головные боли;
выраженная дневная сонливость;
снижение потенции;
депрессия, апатия, раздражительность, снижение памяти.