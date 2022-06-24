Этот ночной симптом у женщин предупредит о приближении менопаузы

С возрастом как у женщин, так и у мужчин происходит естественное снижение уровня половых гормонов. Авторы нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS ONE, нашли связь между апноэ во сне и снижением уровня полового гормона эстрогена. По их словам, это может объяснить, почему в период менопаузы женщины часто жалуются на апноэ во сне. И хотя об этом проявлении климакса известно давно, причины до сих пор неясны и мало изучены. Новое исследование предполагает, что причиной проблемы может быть как раз нехватка женских половых гормонов.

В исследовании, которое длилось в течение двух лет, участвовали 774 женщины. Из них 71,2 процента сказали, что храпят, а 411 участниц сообщили о других симптомах апноэ во сне. Как пишет Express, при увеличении вдвое концентрации эстрона — типа эстрогена — вероятность храпа у женщин снизилась на 19 процентов.

В то же время удвоение уровня прогестерона было связано с уменьшением такой вероятности на 9 процентов. Также сообщается, что среди храпящих женщин удвоение концентрации трех типов эстрогенов было связано с уменьшением на 17-23 процента вероятности остановки дыхания во сне.

Полученные данные говорят о том, что коррекция уровня гормонов у женщин в период менопаузы может помочь снизить риск таких состояний, как апноэ во сне. Однако к гормональной терапии также следует подходить осторожно — по словам экспертов, некоторые гормональные препараты могут быть связаны с сердечно-сосудистыми рисками.