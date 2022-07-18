Почему прием биодобавок с антиоксидантами — не лучший выход

Как говорят специалисты Роспотребнадзора, масштабные исследования с участием более 100 тысяч человек показали, что такие биодобавки не снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А в некоторых случаях прием высоких доз может и сам по себе приводить к серьезным проблемам. Так, к примеру,

бета-каротин может увеличивать риск рака легких у курильщиков.

передозировка витамина Е может стать катализатором развития рака простаты и геморрагического инсульта.

витамин Е может стать причиной кровотечений у людей, принимающих антикоагулянты.