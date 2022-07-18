Антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода. К активным формам кислорода (АФК) относят ионы кислорода, перекиси и свободные радикалы, которые на слуху. Об их вреде слышал, наверное, каждый. Но как уточняют специалисты, на самом деле все сложнее — раз эти соединения вырабатываются в организме, значит, это для чего-то нужно.
Когда вырабатываются активные формы кислорода
Они образуются естественным путем при разных метаболических процессах в организме. Например,
при дыхании,
во время активных тренировок,
при переваривании пищи.
Также они начинают активнее вырабатываться под воздействием УФ-излучения, грязного воздуха, курения, радиации, алкоголя и некоторых лекарственных препаратов.
По словам Марины Савкиной, эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, благодаря активным формам кислорода, например, иммунные клетки уничтожают чужеродные агенты: микроорганизмы, вирусы, опухолевые клетки, токсины. Просто дело в их количестве — иначе говоря, в балансе.
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Сама по себе выработка активных форм кислорода — сложный процесс. И это может стать проблемой, когда их становится слишком много. Начинается процесс окисления и разрушения клеток, внеклеточного матрикса (межклеточного пространства). В дальнейшем это может вызвать развитие опухолевых процессов, раннее старение, различные воспаления. Наш организм придумал защитные механизмы, чтобы контролировать уровень и действие АФК. Это и есть те антиоксиданты, которые мы сами и вырабатываем. Жирорастворимые очищают жиры, находящиеся в организме, водорастворимые — жидкости, —
Продукты, богатые антиоксидантами
С возрастом собственная антиоксидантная система защиты организма ослабевает, поэтому свободных радикалов становится больше. Восполнить недостаток нейтрализующих веществ помогает правильное питание. Марина Савкина назвала продукты — основные растительные источники антиоксидантов для человека.
Самый богатый — ягоды (в свежем и особенно в сушеном виде): шиповник, черника, смородина. В джемах и вареньях защитных веществ намного меньше.
Специи и травы: мята, душистый перец, корица, орегано, тимьян, шалфей, розмарин.
Фрукты и сухофрукты: яблоки, лимоны, курага, чернослив, сушеное манго.
Оливки.
Красная свекла.
Сырые орехи: фундук, миндаль, грецкий орех, арахис. Примерно такая же полезность и у семян подсолнечника.
Бобовые и крупы: гречка, ячмень, чечевица, бобы.
Десерты: темный и черный шоколад — чем больше в его составе какао, тем выше содержание антиоксидантов.
- Многочисленными исследованиями установлено, что те, кто ест больше овощей, фруктов и ягод, имеют низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты, инсульта. Количество этих продуктов в ежедневном рационе должно быть не менее 400–600 граммов, — напомнила эксперт.
Почему прием биодобавок с антиоксидантами — не лучший выход
Как говорят специалисты Роспотребнадзора, масштабные исследования с участием более 100 тысяч человек показали, что такие биодобавки не снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А в некоторых случаях прием высоких доз может и сам по себе приводить к серьезным проблемам. Так, к примеру,
бета-каротин может увеличивать риск рака легких у курильщиков.
передозировка витамина Е может стать катализатором развития рака простаты и геморрагического инсульта.
витамин Е может стать причиной кровотечений у людей, принимающих антикоагулянты.
- Причиной отсутствия эффекта от приема биодобавок может быть отличие химической формы антиоксидантов в натуральных и синтетических источниках. Например, в продуктах питания содержится восемь форм витамина E, а в добавках — только одна. Поэтому лучше восполнять запасы антиокислителей естественным способом, используя разнообразные продукты и не забывая о здоровых принципах питания, — заключила специалист.