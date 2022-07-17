Они выводят врачей из себя: 5 худших привычек пациентов на приеме

Выгорание и стресс — врачи отлично знают, что это такое. Выматывающие дежурства сутками, постоянная нехватка персонала, не самые высокие зарплаты, ковидные переработки — трудно представить, как это отражается на человеке. А иногда стресса еще и пациенты добавляют. С другой стороны, врачи тоже не всегда душки, иногда и хамят, и стыдят, и гадости говорят — но это ведь не повод отвечать тем же. Мы собрали вещи, которых в кабинете врача лучше не делать — во имя всеобщего душевного равновесия и вашего собственного здоровья.

1. Лгать врачу

Люди делают это очень часто: преуменьшают или преувеличивают симптомы, о чем-то умалчивают, что-то скрывают, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле. Неуютно ведь признаваться, что пиво по вечерам пьешь 4 раза в неделю, а вовсе не один. Или что таблетки пьешь без рекомендации врача, просто потому что коллега посоветовала. А еще — болезнь у нас в обществе зачастую считается чем-то стыдным, вроде как ты слабак и тряпка, раз заболел. Хотя с глупостью этого утверждения трудно поспорить.