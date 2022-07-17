Они выводят врачей из себя: 5 худших привычек пациентов на приеме

Выгорание и стресс — врачи отлично знают, что это такое. Выматывающие дежурства сутками, постоянная нехватка персонала, не самые высокие зарплаты, ковидные переработки — трудно представить, как это отражается на человеке. А иногда стресса еще и пациенты добавляют. С другой стороны, врачи тоже не всегда душки, иногда и хамят, и стыдят, и гадости говорят — но это ведь не повод отвечать тем же. Мы собрали вещи, которых в кабинете врача лучше не делать — во имя всеобщего душевного равновесия и вашего собственного здоровья.
1. Лгать врачу
Люди делают это очень часто: преуменьшают или преувеличивают симптомы, о чем-то умалчивают, что-то скрывают, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле. Неуютно ведь признаваться, что пиво по вечерам пьешь 4 раза в неделю, а вовсе не один. Или что таблетки пьешь без рекомендации врача, просто потому что коллега посоветовала. А еще — болезнь у нас в обществе зачастую считается чем-то стыдным, вроде как ты слабак и тряпка, раз заболел. Хотя с глупостью этого утверждения трудно поспорить.
В исследовании 2018 года, опубликованном в
2. Опаздывать
Форс-мажоры бывают у всех. Но если вы систематически опаздываете, то это говорит уже о банальном неуважении к врачу, к пациентам, которые сидят в очереди следом, к самому себе в конце концов. Время приема врач постарается по возможности сократить, чтобы не задерживать очередь, а это значит, что должного внимания вы не получите.
Отдельный пункт — записаться на прием и не прийти без предупреждения. Ведь кому-то это окошко очень пригодилось бы, а позвонить и предупредить, что не сможете прийти — не такой уж большой труд.
3. Забывать о гигиене
Вроде бы кажется очевидным, что перед визитом к врачу было бы неплохо принять душ. Да и вообще утренний душ — идея отличная, независимо от ваших планов на день. Свежая футболка и чистые носки — приветствуются. А ведь, как знает каждый побывавший в метро в утренний час пик, об этом очень многие забывают.
- Собираться, как на праздник, необязательно, но какие-то элементарные меры гигиены все-таки нужны, — говорят врачи. Да что там говорят — практически умоляют.
А еще было бы неплохо не злоупотреблять духами. Только представьте, каково, например, стоматологу, который к пациенту ну очень близко — проводить весь день в облаке тяжелых ароматов довольно тяжело.
4. Проявлять агрессию
«А он первый начал», — нет, ну это детский сад какой-то. Мы ведь на то и взрослые люди, чтобы уметь решать все вопросы мирно, без криков. Срывать злость на враче, который забыл забрать результаты анализов или отказался назначать то или иное обследование, в любом случае не стоит. Анализы он заберет, а необходимость обследования всегда можно оспорить с помощью страховой.
Если вы не согласны с диагнозом — в наше время всегда есть возможность взять другое мнение, сходить еще к одному специалисту и все-таки добраться до истины. Ну а бросаться на терапевта с кулаками, оскорблениями и брызгать слюной — ну вас ведь не в зоопарке воспитывали, не надо так.
5. Требовать определенной терапии
«Просто выпишите мне вот это лекарство!» — такое требование адекватный профессионал вряд ли будет удовлетворять. Нормальный врач должен подобрать терапию, которая объективно нужна и подходить пациенту, а не тупо назначать лекарство, которого требует человек.
В то же время настойчиво расспросить, почему вам прописывают то или иное средство — ваше святое право и даже долг перед самим собой. Вы должны четко понимать, почему вам назначили именно такую схему лечения. А врачи у нас в стране объяснять что-либо пришедшим на прием не очень любят — как они сами признаются, их просто не учат разговаривать с пациентами.