Самые частые врачебные ошибки: чем они могут обернуться для пациентов

Как и в любой деятельности, в медицине тоже возможны ошибки, связанные с диагностикой, лечением или реабилитацией. Но в отношении собственного здоровья и жизни мы воспринимаем подобные ошибки тяжелее и эмоциональнее, чем в других сферах. Важно подчеркнуть — не всегда эти ошибки критичны и неисправимы, зачастую они не наносят серьезного вреда. Но бывает и так, что из-з ошибки хирурга, терапевта или акушера семьи теряют близких людей.

Еще в 2013 году было опубликовано глобальное исследование, которое обнаружило — самые частые ошибки возникают в отношении диагностики инфекций в области мочевыделительной системы, воспаления легких, недостаточности сердца, почек и онкологии. Кроме того, опрос Consumer Reports показал, что чаще ошибаются врачи поликлинического звена, недели те, кто ведет пациентов в стационарах. «Доктор Питер» расспросил Ольгу Бердникову, терапевта, нефролога о врачебных ошибках и их последствиях.