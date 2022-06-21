Ежегодный осмотр

У вас нет жалоб, вы просто обратились к гинекологу за ежегодным профилактическим осмотром. При этом врач предлагает вам сдать анализы на инфекции, передаваемые половым путем, и посев на флору.

- Если жалоб нет и выделения нормальные, зуд и жжение не беспокоят, достаточно общего мазка из влагалища — и все, — объяснил Камиль Бахтияров. — На какие-то конкретные инфекции стоит сдавать только по строгим показаниям, когда у врача есть подозрение об их наличии исходя из клинической картины или результатов мазка (к таким инфекция относятся хламидии, герпес, ВПЧ).

Также существуют микроорганизмы, которые в норме живут во влагалище, например, гарднереллы. Их тоже искать не стоит. На так «любимые» некоторыми гинекологами микоплазмы и уреаплазмы проверяться тоже не нужно, если нет жалоб на частое мочеиспускание, снижение иммунитета, не было сложных родов.