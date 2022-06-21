Когда речь заходит о здоровье, особенно женском здоровье, мы, не задумываясь, готовы соглашаться на любые анализы, лишь бы исключить серьезную болезнь. Некоторые врачи, к сожалению, пользуются нашими страхами, поэтому в добавок к обычному осмотру выдают огромный список анализов. На поверку, многие из них оказываются абсолютно бесполезными. И ладно, если делаете их вы по ОМС, а если за них приходится платить?
Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Камиль Бахтияров перечислил ситуации, когда не стоит соглашаться на дополнительное обследование.
Врач акушер-гинеколог, хирург, профессор, доктор медицинских наук.t.me/kamildoc
Ежегодный осмотр
У вас нет жалоб, вы просто обратились к гинекологу за ежегодным профилактическим осмотром. При этом врач предлагает вам сдать анализы на инфекции, передаваемые половым путем, и посев на флору.
- Если жалоб нет и выделения нормальные, зуд и жжение не беспокоят, достаточно общего мазка из влагалища — и все, — объяснил Камиль Бахтияров. — На какие-то конкретные инфекции стоит сдавать только по строгим показаниям, когда у врача есть подозрение об их наличии исходя из клинической картины или результатов мазка (к таким инфекция относятся хламидии, герпес, ВПЧ).
Также существуют микроорганизмы, которые в норме живут во влагалище, например, гарднереллы. Их тоже искать не стоит. На так «любимые» некоторыми гинекологами микоплазмы и уреаплазмы проверяться тоже не нужно, если нет жалоб на частое мочеиспускание, снижение иммунитета, не было сложных родов.
Анализы на гормоны при приеме КОК
Если вы принимаете оральные контрацептивы, то смысла в анализе на гормоны попросту нет. Они не отразят реальное состояние.
- На фоне КОК сдавать гормоны бесполезно, они не будут информативны, — подтверждает доктор Бахтияров.
Подготовка к беременности
Тут врачи пускаются во все тяжкие. Таким пациенткам тут же назначают анализы на гормоны, отслеживание овуляции по УЗИ и даже анализ на совместимость с мужем. Хотя женщина просто решила подготовиться, а о каких-то проблемах с зачатием и речи не шло.
- Все вопросы надо решать по мере поступления, — уверен акушер-гинеколог. — Если вы пытаетесь зачать не менее года и ничего не получается или произошел выкидыш, вот тогда нужно углубленное обследование.
В других случаях сдавать кучу анализов нет смысла.
- Грамотный врач назначит вам только то, что действительно необходимо в вашем случае, — говорит Камиль Бахтияров. — Если вы сомневаетесь, ищите второе мнение другого врача, перепроверяйте информацию.
А что еще?
Прижигание эрозии
Врач после обычного осмотра сообщает, что у вас обнаружена эрозия, которую срочно надо прижечь.
- Чаще всего речь идет не об истинной эрозии, а об эктопии — нормальном состоянии слизистой, — предупреждает акушер-гинеколог Бахтияров. — Ее лечить не нужно.
Для того, чтобы поставить диагноз «эрозия», необходимо вначале выполнить кольпоскопию. А уже по ее результатам действовать. Но никак иначе.