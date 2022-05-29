Олигофрения, алопеция и еще 5 диагнозов, которые современные врачи могли бы поставить Моне Лизе

Как долго Леонардо да Винчи работал над портретом госпожи Лизы дель Джокондо, неизвестно. Одни считают, что он управился за 4 года, другие — что художник предположительно писал его 16 лет, да таки не закончил.

От самой картины ощущения неоднозначные: кто-то считает ее Мону Лизу идеалом красоты, а ее улыбку совершенством. Идеолог русского модернизма, критик Аким Волынский, например, был уверен, что от этого лица веет «чем-то болезненно вырождающимся».

«Чувствуется, что эта женщина обладает скрытыми недугами, — писал Волынский.

С искусствоведом согласны и врачи, которые по внешности предположили, какие диагнозы могли бы быть у Моны Лизы, приди она, вдруг, к ним на диспансеризацию. Их мнения приводит издание «Вокруг света» и, судя по всему, Джоконда не отличалась богатырским здоровьем.

Алопеция

Если вы внимательно присмотритесь к портрету, то наверняка обратите внимание, что у женщины на нем нет бровей. Но это еще ни о чем не говорит — в те годы было модно выщипывать волосы на лбу и над глазами.

Но у госпожи Лизы линия роста волос расположена настолько высоко, что американские врачи Леон Голдман и Аллен Уродвелл предположили, что у нее была алопеция — частичная потеря волос на голове и теле. По одной из версий, она приобрела эту болезнь в результате стресса из-за смерти дочери. Но предположим, что благодаря моде тех лет, она не чувствовала из-за этого дискомфорта.