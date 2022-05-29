Олигофрения, алопеция и еще 5 диагнозов, которые современные врачи могли бы поставить Моне Лизе

Как долго Леонардо да Винчи работал над портретом госпожи Лизы дель Джокондо, неизвестно. Одни считают, что он управился за 4 года, другие — что художник предположительно писал его 16 лет, да таки не закончил.
От самой картины ощущения неоднозначные: кто-то считает ее Мону Лизу идеалом красоты, а ее улыбку совершенством. Идеолог русского модернизма, критик Аким Волынский, например, был уверен, что от этого лица веет «чем-то болезненно вырождающимся».
«Чувствуется, что эта женщина обладает скрытыми недугами, — писал Волынский.
С искусствоведом согласны и врачи, которые по внешности предположили, какие диагнозы могли бы быть у Моны Лизы, приди она, вдруг, к ним на диспансеризацию. Их мнения приводит издание
Алопеция
Если вы внимательно присмотритесь к портрету, то наверняка обратите внимание, что у женщины на нем нет бровей. Но это еще ни о чем не говорит — в те годы было модно выщипывать волосы на лбу и над глазами.
Но у госпожи Лизы линия роста волос расположена настолько высоко, что американские врачи Леон Голдман и Аллен Уродвелл предположили, что у нее была алопеция — частичная потеря волос на голове и теле. По одной из версий, она приобрела эту болезнь в результате стресса из-за смерти дочери. Но предположим, что благодаря моде тех лет, она не чувствовала из-за этого дискомфорта.
Косоглазие
Одна из особенностей портрета Моны Лизы — из любой точки зала кажется, что она смотрит на тебя. Этот эффект даже получил название в ее честь. Но британский офтальмолог Клайв Найс полагает, что все намного банальнее — взгляд Джоконды не сфокусирован, потому что она страдала косоглазием.
Гемиатрофия
Это постепенное уменьшение половины тела (чаще лица). Такой диагноз Джоконде поставили специалист по микрохирургии рук Жан-Жак Конте и и терапевт Анри Греппо, изучив положение рук женщины на портрете. По их мнению, правая рука не опирается на левую, а «безжизненно покоится на ней».
«Либо по причине судороги, — поясняет Греппо, — либо потому, что она короче другой. Я встречал людей с аналогичным дефектом».
Кстати, по другой из версий, безжизненность руки свидетельствует об атрофии мышцы — это свойственно болезни Паркинсона.
Олигофрения
Причем в стадии идиотии. Этот диагноз шедевру поставил датчанин Финн Беккер-Кристинсен. Он обратил внимание на выпуклый лоб, непропорциональность пальцев, а также ту самую полуулыбку: врач считает, что правой стороной госпожа Лиза улыбается, а левой — гримасничает.
Кариес
А может еще и пульпит, и пародонтоз… в общем, зубов у Моны Лизы скорее всего не было. К такому выводу пришел стоматолог Джозеф Борковски. Тщательно изучив портрет, он заметил шрамы вокруг рта.
«Она так „улыбается“ именно из-за того, что произошло с нею, — считает эксперт. — Выражение ее лица типично для людей, потерявших передние зубы».
Высокий уровень холестерина
Об этом пишет канадский историк и врач Клод Шинпель, который рассмотрел между левым веком и носом небольшой узелок — свидетельство неправильного питания. Об этом же говорит и небольшая желтизна слизистой оболочки левого глаза. Хотя… Леонардо художник, он так видит. Да и краски могли слегка пожелтеть со временем.
Гипотиреоз
Этот диагноз Моне Лизе «поставили» несколько лет назад Мандип Мехра из Медицинской школы Гарвардского университета и Хилари Кемпбелл из Калифорнии. Свою гипотезу они подтверждают желтоватым оттенком кожи, завышенной линией роста волос, отсутствием бровей. А на шее они рассмотрели диффузное расширение (зоб).