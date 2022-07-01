По признанию врача, у него вызывают ярость истории, когда люди признаются, что не лечат очевидные проблемы со здоровьем, потому один медик сказал, что в их годы «это нормально».

Врач рассказал несколько случаев из практики, которые доказывают справедливость этого мнения. Так, однажды к нему на прием пришел относительно молодой мужчина. Оказалось, что холестерин в крови у него значительно повышен, но другой специалист во время медосмотра заявил, что для его возраста это нормально. При этом во время УЗИ оказалось, что у больного на лицо признаки жирового воспаления печени и повышенное давление. Однако об опасности его никто не предупредил — ведь это, мол, все возраст.