Это — мое личное дело

Скорее всего, каждый из нас хотя бы однажды соврал врачу — в больнице, поликлинике или когда вызывал доктора на дом.

Ученые выяснили, что примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и врачам при попадании в больницу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open. .

Сами доктора признаются, что нередко сталкиваются с проблемой получения недостоверной информации от пациентов — люди пытаются скрыть, например, количество беременностей и иногда — даже свой настоящий возраст. Почему так происходит? «Доктор Питер» поговорил с медицинским экспертом, доцентом РАНХиГС.