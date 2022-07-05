Это — мое личное дело
Скорее всего, каждый из нас хотя бы однажды соврал врачу — в больнице, поликлинике или когда вызывал доктора на дом.
Ученые выяснили, что примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и врачам при попадании в больницу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале
Сами доктора признаются, что нередко сталкиваются с проблемой получения недостоверной информации от пациентов — люди пытаются скрыть, например, количество беременностей и иногда — даже свой настоящий возраст. Почему так происходит? «Доктор Питер» поговорил с медицинским экспертом, доцентом РАНХиГС.
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, эксперт по общественному здоровью и здравоохранению, кандидат медицинских наук
– Многие уверены, что число выкуренных сигарет, регулярное употребление алкогольных напитков и сидячий образ жизни с игнорированием даже минимальных физических нагрузок — это личное дело каждого и к течению, например, вирусной пневмонии никакого отношения не имеет, — говорит доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, эксперт по общественному здоровью и здравоохранению Светлана Молчанова. — Но некоторые сведения, касающиеся нашего повседневного распорядка и привычек, опыта прошлых и существующих болезней становятся предметом детальных расспросов при сборе анамнеза.
Недостоверная информация, которую выдают пациенты врачам, бывает разной. Это:
намеренное утаивание сведений (диссимуляция);
намеренное преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния (аггравация);
легкомысленное отношение к наличию у себя заболеваний;
Причина у каждого своя
Пациенты индивидуальны не только «букетом» своих болезней, но и набором психологических катализаторов, которые в определенной ситуации заставляют их поступать тем или иным образом, подчеркивает эксперт.
– Некоторые люди врут врачам просто так — как говорится, «из любви к искусству», — говорит Светлана Молчанова. — В то же время есть пациенты, регулярно утаивающие правду о состоянии своего здоровья. Тем самым они хотят предстать перед врачом в выгодном для себя свете: более обеспеченными, успешными, беззаботными или, наоборот, требующими сочувствия, поддержки и помощи в получении льгот и дополнительных услуг.
Наиболее распространенная первопричина обмана — страх.
- Люди боятся выйти из собственной зоны комфорта и потерять контроль над управлением своей жизнью, — считает специалист. — В их устоявшейся картине мира возможная операция, длительное и дорогостоящее лечение становятся серьезным ударом по ежедневным рутинным обязательствам. Из-за подобной внутренней установки заболевание воспринимается пациентом как бедность и слабость, а также ассоциируется с потерей социального статуса и сексуальной привлекательности в глазах общества и партнера.
Мнимая самопомощь
Всегда ли врачи встречаются лицом к лицу с ложью пациентов до старта лечения? Эксперт по общественному здоровью утверждает, что существуют распространенные случаи, когда после определенного хирургического вмешательства больные пытаются переложить все свои проблемы со здоровьем на плечи лечащих врачей.
– Как правило, различные осложнения происходят из-за утаивания фактов нарушения восстановительной диеты, режима реабилитации и других предписаний доктора, — поясняет специалист.
Хороший врач — хороший человек
В большинстве случаев именно отсутствие доверия к врачу мешает человеку быть откровенным и говорить правду, не имея потребности солгать о некоторых своих заболеваниях или немного «приукрасить» свою медицинскую карточку, считает эксперт.
– Недоверие заставляет пациента думать не столько о своем физическом здоровье, сколько о психологическом состоянии, — рассказывает Светлана Молчанова. — Страх быть непонятым и осужденным чужим человеком, риск обесценивания своих переживаний и ощущений моментально выходят на первый план. Поэтому, если вы чувствуете, что при каждой встрече с лечащим врачом вам необходимо что-то придумывать и подстраиваться, то лучше сменить доктора. Ведь хороший врач — чаще всего хороший человек, а плохой врач вам не нужен.
Ранее врач-гинеколог Алпаидзе рассказала, когда стоит задуматься о смене женского доктора. Например, веский повод пойти к другому гинекологу, если врач категорически не хочет с вами разговаривать — неохотно и очень коротко отвечает на ваши вопросы, относится к вам как к неразумному ребенку и не считает нужным разъяснить непонятные вам моменты, а также комментирует ваши ответы в негативном ключе.