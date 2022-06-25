Сонливость и прыгающий пульс: кардиолог Такканд объяснила, как распознать бессимптомный инфаркт
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Про инфаркт многие знают все, ну, почти все. Главное правило — восстановить кровоток в коронарной артерии. На это у врачей не так уж много времени, для наилучшего результата от начала симптомов должно пройти не более 90 минут. А для этого надо понять, что развивается острый инфаркт миокарда, вызвать скорую и успеть попасть в стационар. В большинстве случаев врачи справляются. Другой вопрос, что мы не всегда ассоциируем боль в сердце с инфарктом.

Анастасия Такканд
Анастасия Такканд
Медицина

врач-кардиолог высшей категории, заведующая приемным отделением Тюменского кардиологического научного центра.

– Мы руководствуемся основными симптомами, которые характерны для инфаркта миокарда, — объяснила «Доктору Питеру» врач-кардиолог высшей категории, заведующая приемным отделением Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд. — Это, прежде всего, сильные, продолжительные боли в грудной клетке (более 30 минут), которые не проходят даже после принятия лекарств (нитроглицерин, нитроминт, нитроспрей).

Также к симптомам инфаркта относятся:

  • чувство «страха смерти;

  • бледность лица;

  • холодный лоб;

  • острое чувство давления в грудной клетке;

  • иногда (особенно у женщин) появление рвоты;

  • недостаток воздуха;

  • поверхностное дыхание.

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Обычно такие симптомы возникают у 70 процентов людей, у которых развивается инфаркт миокарда. Все остальные признаки могут быть атипичными:

  • колющие боли в животе, тошнота и рвота;

  • сильный кашель;

  • головные боли;

  • головокружение;

  • потемнение в глазах;

  • онемение рук;

  • замедление речи.

Но существует особо опасная форма инфаркта — бессимптомная.

- Ее также называют безболевой формой, — предупреждает кардиолог Анастасия Такканд. — Она может проявляться, например, выраженной усталостью и сонливостью. Это самая опасная форма, так как диагностируется слишком поздно.

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Если вы чувствуете сильную необъяснимую усталость, попробуйте последить за пульсом и давлением.

- У бессимптомной формы важно отметить такие симптомы, как нестабильность артериального давления — то снижается, то повышается, и пульса — то учащается, то замедляется, — предупредила врач. — В большинстве случаев атипичные признаки наблюдаются у людей старше 60 лет, с сахарным диабетом и/или гипертонической болезнью, уже ранее перенесенным инфарктом.

Алена Безменова