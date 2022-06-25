Про инфаркт многие знают все, ну, почти все. Главное правило — восстановить кровоток в коронарной артерии. На это у врачей не так уж много времени, для наилучшего результата от начала симптомов должно пройти не более 90 минут. А для этого надо понять, что развивается острый инфаркт миокарда, вызвать скорую и успеть попасть в стационар. В большинстве случаев врачи справляются. Другой вопрос, что мы не всегда ассоциируем боль в сердце с инфарктом.