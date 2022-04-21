13 признаков, которые помогут легко распознать патологического лжеца

«Все люди врут», — знаменитая цитата из сериала «Доктор Хаус». Главный герой, врач-диагност по имени Грегори Хаус считал, что человек врет каждый день. Бывает, что по несколько раз. Мы обманывает окружающих, обманываем сами себя, потому что так устроена наша психика, а абсолютной истины попросту не существует. Однако всему есть предел. Иногда лжи становится слишком много, человек начинает перевирать факты постоянно, это уже доходит до абсурда. Например, он придумывает себе несуществующую работу, рассказывает о путешествиях, которые с ним никогда не случались и даже может солгать о том, что он ел сегодня на завтрак.
Когда ложь уже становится образом жизни, от этого страдает как сам человек, так и окружающие его люди. Патологические лжецы со временем становятся искусными обманщиками, говорит психолог Сьюзан Уитборн.
Психолог, профессор философии, преподаватель Массачусетского университета
«Возможно, вы работаете с человеком, который убедил вас в том, что он богат, а ходить в офис каждый день ему нужно, чтобы не умереть от скуки или самореализовываться. Однако этот „богач“ время от времени просит в долг, вы замечаете, что ему пора бы уже сменить телефон и купить новые сапоги — слишком уж старые износились. И чем хуже у него материальное положение, тем красочнее становятся его истории и банковских счетах и ценных бумагах. Аналогичные примеры можно придумать для всех сфер жизни», — рассказывает эксперт.
Теория хронической лжи
Патологический лжец — это человек, который будет прилагать все усилия, чтобы вы поверили в его историю. Чтобы вычислить такого человека, психологи и нейробиологи разработали специальный алгоритм. Благодаря анализу вы сможете заподозрить, что перед вами — обычный обманщик, который умело водит всех за нос.
Патологический лжец готов потратить сколько угодно времени, чтобы завоевать доверие людей в своем окружении. Он может добиваться своего неделю, месяц и даже годы. Цели как таковой может и не быть. Главное, чтобы ему поверили;
Обманщик очень любит фразу «Я забыл». Это помогает выкручиваться из любой ситуации. Потом ложь становится все изощреннее;
Рассказы лжеца не будут совпадать с действительностью. Например, он уверяет вас, что две недели пробыл на курорте под палящим солнцем, но при этом совершенно не загорел. И фотографий, конечно же, у него нет: не хотелось тратить время на гаджеты;
Итак, если вы видите, что человек слишком часто все забывает, а его истории не отражают действительности, то тут стоит задуматься. Очень вероятно, что перед вами — настоящий патологический лжец,
«Мы все пытались убедить собеседника в чем-то, что может быть не совсем правдой. Возможно, это делалось для корыстной выгоды, отчаянной нужды или для большего блага. У патологического лжеца есть определенная модель поведения и общения. Именно так вы сможете его распознать. Или даже узнать в ней себя», — говорит психолог.
Как распознать патологического лжеца
Изначально вам будет казаться, что все в порядке, никаких подозрений на обман. Вы еще плохо знаете друг друга, вам не будут врать с первой минуты;
Обманщик всегда охотно идет на контакт, он излишне дружелюбен;
Он всегда старается вам угодить. Но это только пока;
Обманщику важно видеть, что от вас идет ответная реакция;
Он начинает вас лучше узнавать, вдаваясь даже в мелкие детали вашей биографии;
Лжец хочет познакомиться с вашей семьей и друзьями, хотя в этом нет никакой необходимости;
Он начинает проводить с вами много времени;
Обманщик начинает врать потихоньку: приукрашать мелочи, мягко убеждая вас, что, например, коллега по работе точно заглядывал вчера в офис и вы его видели мельком, просто забыли из-за загруженности;
Информацию о себе он будет преподносить дозированно, не торопиться никого ни в чем убеждать;
Он тратит очень много времени, чтобы завоевать доверие окружающих, так как, чем больше людей ему верит, тем больше шансов, что его поведение и искренность мотивов не будут подвергать сомнению;
У таких людей часто отличная репутация и идеальная жизнь: красный диплом, любящая семья, ребенок-отличник, собака, дача, две машины (большинство из этого вы никогда не увидите, конечно);
Патологический лжец своего рода благодетель: он всегда хочет всем помочь, даже если это доставит ему дискомфорт;
Если вдруг кто-то заметил, что слова обманщика не совпадает с реальностью, то он начинает быстро уходить от ответа. В ход идут шутки, невероятная история или срочное дело, из-за которого ему надо срочно убежать.
Исследователи Университета Невады пришли к выводу, что такие искусные лжецы и манипуляторы чаще всего нарциссы или макиавеллисты. И те, и те — обаятельны, харизматичны, легко применяют пассивную агрессию и пренебрегают нормами морали. Избавиться от их давления не так просто, но можно, говорят психологи. Манипуляторы совершенно не выносят «холодности»: как только вы перестанете на них реагировать, сравняв с пустым местом, они тут же потеряют к вам интерес. Правда, придется немного потерпеть, так как отпускать свою жертву они не торопятся. Ведь с помощью лжи можно добиваться личных и профессиональных целей, а также просто тешить свое эго, считая себя самым хитрым и умным.