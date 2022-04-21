13 признаков, которые помогут легко распознать патологического лжеца

«Все люди врут», — знаменитая цитата из сериала «Доктор Хаус». Главный герой, врач-диагност по имени Грегори Хаус считал, что человек врет каждый день. Бывает, что по несколько раз. Мы обманывает окружающих, обманываем сами себя, потому что так устроена наша психика, а абсолютной истины попросту не существует. Однако всему есть предел. Иногда лжи становится слишком много, человек начинает перевирать факты постоянно, это уже доходит до абсурда. Например, он придумывает себе несуществующую работу, рассказывает о путешествиях, которые с ним никогда не случались и даже может солгать о том, что он ел сегодня на завтрак.

Когда ложь уже становится образом жизни, от этого страдает как сам человек, так и окружающие его люди. Патологические лжецы со временем становятся искусными обманщиками, говорит психолог Сьюзан Уитборн.