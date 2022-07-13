- Передозировка витамином D не может возникнуть при длительном пребывании на солнце или употреблении большого количества богатых им продуктов. Она развивается на фоне приема добавок, содержащих витамин D в больших количествах, и связана с накоплением его в организме, — объяснила Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

По словам эксперта, передозировка этим витамином у взрослых может привести к:

накоплению кальция в крови (гиперкальциемии),

потере аппетита,

тошноте и рвоте,

частому мочеиспусканию,

проблемам в работе почек.

Именно поэтому специалисты призывают не налегать на добавки — необходимую дозу нужно определять индивидуально и лучше, если это сделает врач после изучения результатов анализов.

У детей последствия могут быть еще более серьезными — от отложения кальция во внутренних органах до токсического гепатита и недостаточной работе почек. Специалисты напомнили, что при приеме препаратов витамина D необходимо периодически контролировать уровень 25-OH витамина D суммарного и уровень общего кальция в крови.