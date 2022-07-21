Каждый из нас мечтает прожить как можно дольше и остаться при этом максимально здоровым как и физически, так и ментально. Ради этой цели мы готовы пойти на многое: кто-то тщательно следит за своим рационом и убивается в спортзале, кто-то — надеется на чудо-таблетки.
Однако есть еще одна важная привычка, которая помогает продлить жизнь. И она не связана со спортом или рационом: ведь для долголетия важно сохранить не только здоровое тело, но и разум.
По словам
Интересно, что увеличение продолжительно жизни не зависело ни от пола, ни от уровня обеспеченности, ни от наличия образования, ни даже от факторов здоровья.
Кроме того, за 12 лет наблюдения авторы работы выяснили, что у заядлых чтецов на 20% снижается риск смертности по сравнению с теми, кто так и не смог полюбить книги.
Кстати, это касается чтения именно книг: эффект от них больше, чем от чтения периодических изданий. Ученые связывают это с тем, что чтение книг задействует больше когнитивных способностей.
Почему вообще книги так хорошо влияют на продолжительность жизни? Однозначного ответа пока нет, однако ученые предполагают, что литература попросту тренирует наш мозг также, как спорт тренируют мышцы.
А еще чтение помогает отсрочить деменцию на 5 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Раша (Чикаго). Они провели эксперимент с участием пожилых добровольцев. Каждый из участников заполнил анкету и рассказал о том, каким хобби увлекается.
Дальнейшие наблюдения показали: у 457 человек из 1903 участвовавших в исследовании развилась деменция, причем произошло это в среднем возрасте 88,6 года. У любителей чтения и настольных игр слабоумие в среднем фиксировали в 93,6 года — то есть на пять лет позже.
Кстати
Впрочем, чтение — не единственный доступный способ продлить жизнь. Еще можно целоваться, пить кофе, ходить пешком… О других простых способах сохранить здоровье читай ЗДЕСЬ.