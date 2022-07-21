По словам ученых из Йельского университета, именно чтение может помочь кому-то жить дольше. Во время исследований удалось установить: те, кто читает более трех половиной часов в неделю, живут примерно на 23 месяца (почти на два года) дольше тех, кто не читает вообще.

Интересно, что увеличение продолжительно жизни не зависело ни от пола, ни от уровня обеспеченности, ни от наличия образования, ни даже от факторов здоровья.

Кроме того, за 12 лет наблюдения авторы работы выяснили, что у заядлых чтецов на 20% снижается риск смертности по сравнению с теми, кто так и не смог полюбить книги.

Кстати, это касается чтения именно книг: эффект от них больше, чем от чтения периодических изданий. Ученые связывают это с тем, что чтение книг задействует больше когнитивных способностей.

Почему вообще книги так хорошо влияют на продолжительность жизни? Однозначного ответа пока нет, однако ученые предполагают, что литература попросту тренирует наш мозг также, как спорт тренируют мышцы.