Офтальмолог Смирнова назвала летние привычки, которые разрушают зрение

Опасный ультрафиолет наносит вред не только коже, страдают и волосы, и зрение. Поэтому от прямых солнечных лучей надо тщательно прятаться. В джентельменский набор в обязательном порядке входит солнцезащитный крем, по возможности шляпа, панамка или хотя бы шелковый платок. Также необходимы очки от солнца или контактные линзы с защитой от ультрафиолета.
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
- Ультрафиолетовые лучи для глаза в общем не ощутимы, они действуют лишь на роговицу глаза и при интенсивном излучении способны вызвать ожог роговицы, — объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова. — Его симптомы: усиленное слезотечение, светобоязнь, блефароспазм (спазматические сокращения круговой мышцы глаза). Кроме ожога роговицы, ультрафиолет способствует прогрессированию макулодистрофии сетчатки, участвует в развитии катаракты и доброкачественных новообразований поверхности глаза (пингвекула).
Линзы не по сезону
Чтобы защитить роговицу, если вы носите контактные линзы, обязательно выбирайте пару с защитой. У нее на упаковке указано «uv blocking» — эта характеристика позволяет носить контактные линзы в любое время года, в том числе и летом.
Дешевые очки
Если со зрением все в порядке, защищать глаза от ультрафиолета будут очки от солнца. Самая оптимальная степень защиты — UV400, что означает 100% блокировку лучей.
- Минимально допустимые значения — UV380, — предупреждает офтальмолог Валерия Смирнова. — Отсутствие маркировки UV означает, что перед вами просто очки с темными линзами, не имеющие функции защиты от солнца, а значит их ношение в солнечную погоду бесполезно.
И не просто бесполезно — даже вредно. Так как в норме радужка фильтрует ультрафиолетовые излучения благодаря тому, что на ярком солнце зрачок сужается. В затемненных очках без защиты зрачок расширяется, а, значит, еще больше вредных лучей попадает в глаз, воздействуя на внутренние структуры, если на линзах нет фильтра.
Неправильный оттенок стекол
- Оттенок стекол у солнцезащитных очков может быть черным, коричневым, серым, — объяснила врач. — Замечательно отражают солнечные лучи зеркальные линзы. А вот очки с розовыми, голубыми, оранжевыми, зелеными, желтыми стеклами с этой задачей не справляются.
Они больше подходят для пасмурной облачной погоды как стильный аксессуар. Иначе под ударом опять роговица.
- И важно: покупайте солнцезащитные очки только в специализированных торговых точках, где сотрудники могут предоставить сертификаты, подтверждающие качество уф защиты, — предупреждает Валерия Смирнова.
Кстати, очки с диоптриями тоже могут защищать от ультрафиолета.
- Очковые линзы называются фотохромными, они удобны тем, что затемняются по мере повышения освещенности и практически полностью прозрачны в помещении и автомобиле, если в нем установлено лобовое стекло с уф защитой, — говорим офтальмолог.
Если вы все же отдаете предпочтение линзам, то простые солнцезащитные очки тоже не будут лишними, так как они позволяют уберечь кожу вокруг глаз от вредного воздействия. Также вам будет комфортнее с ними на улице.
- Сейчас на рынке появились контактные линзы, которые работают по принципу фотохромных очков: они затемняются на солнце и имеют только остаточный оттенок в помещении, — рассказала врач. — Они удобны для спорта на открытом солнце.
Плавание в линзах
Вообще, правила ухода за контактными линзами летом такие же, как и зимой.
- По-прежнему линзы нельзя носить дольше, чем рекомендует производитель, а менять многофункциональный раствор (для линз плановой замены) каждый день, даже если линзы не используются, — напомнила Валерия Смирнова.
Если вы чувствуете какой-то дискомфорт в линзах, обратитесь к специалисту за рекомендациями.
- Не забывайте главное правило безопасности в контактных линзах: необходимо исключить контакт с водой, — говорит офтальмолог Смирнова. — Это касается любых источников потенциально загрязненной воды; душа, бассейна, водоема.
Если под линзу попадет нестерильная вода, она может вызвать бактериальный кератит — самое грозное осложнение контактной коррекции.
- Если вы решились пренебречь этим правилом безопасности и искупались в линзах: снимите их сразу же после этого, воспользуйтесь увлажняющими каплями, замените линзы на новую пару, — рекомендует эксперт «Доктора Питера». — Чем дольше вы находитесь в линзах, загрязненных проточной водой, тем выше риск осложнения.
Перебор с кондиционером
Кондиционируемое помещение способствует высыханию влаги на глазной поверхности, особенно при использовании линз. Вам могут потребоваться увлажняющие капли или придется увеличить кратность их закапывания. Выбирайте капли, которые рекомендованы для использования с контактными линзами.
Грязные стекла очков
Протирайте очки салфетками, которые предназначены для оптических изделий, чтобы на поверхности линз не появились царапины, затертости, иначе качество зрения в очках снизится, что может привести к зрительному утомлению.
- Допустимо мыть очки теплой водой с мягким чистящим средством — это позволяет эффективно удалять любые загрязнения, а не «растирать» скопившуюся пыль на салфетке, — советует Валерия Смирнова. — Помните, что по мере загрязнения эти салфетки требуют замены или щадящей стирки.