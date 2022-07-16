Офтальмолог Смирнова назвала летние привычки, которые разрушают зрение

Линзы не по сезону

Чтобы защитить роговицу, если вы носите контактные линзы, обязательно выбирайте пару с защитой. У нее на упаковке указано «uv blocking» — эта характеристика позволяет носить контактные линзы в любое время года, в том числе и летом.

Дешевые очки

Если со зрением все в порядке, защищать глаза от ультрафиолета будут очки от солнца. Самая оптимальная степень защиты — UV400, что означает 100% блокировку лучей.

- Минимально допустимые значения — UV380, — предупреждает офтальмолог Валерия Смирнова. — Отсутствие маркировки UV означает, что перед вами просто очки с темными линзами, не имеющие функции защиты от солнца, а значит их ношение в солнечную погоду бесполезно.