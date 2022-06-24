Невролог Овсянникова объяснила, симптомом какого заболевания может быть привычка проветривать

- Есть люди, которые в целом однозначно за тепло, но голова требует воздуха и свежести, — объяснила невролог Ксения Овсянникова. — Они спят с открытым балконом, часто проветривают помещения, плохо переносят общественный транспорт, где могут даже в обморок упасть.

Обычно в таком случае врачи намекают на «плохие сосуды», но, что именно с ними не так, не объясняют.

- Наша голова, как задачка про бассейн: по одним трубам кровь притекает (артерии), по другим вытекает (вены), — объясняет Овсянникова. — По каким-то причинам венозный отток может быть нарушен: