Невролог Овсянникова объяснила, симптомом какого заболевания может быть привычка проветривать

Врачи рекомендуют проветривать помещения даже в мороз, чтобы снизить количество пыли, вирусов, бактерий в воздухе. Но проветривание проветриванию рознь. Если вы постоянно распахиваете настежь окна, так как мучаетесь от духоты, это уже нездоровая привычка. Точнее, она может быть признаком того, что у вас не все в порядке с сосудами.
врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаt.me/zametki_nevrologa
- Есть люди, которые в целом однозначно за тепло, но голова требует воздуха и свежести, — объяснила невролог Ксения Овсянникова. — Они спят с открытым балконом, часто проветривают помещения, плохо переносят общественный транспорт, где могут даже в обморок упасть.
Обычно в таком случае врачи намекают на «плохие сосуды», но, что именно с ними не так, не объясняют.
- Наша голова, как задачка про бассейн: по одним трубам кровь притекает (артерии), по другим вытекает (вены), — объясняет Овсянникова. — По каким-то причинам венозный отток может быть нарушен:
родовая травма;
развившийся остеохондроз шейного отдела позвоночника;
травма головы или шеи;
сидячая работа.
Врач объясняет, логично в этом случае, что из-за нарушенного оттока в голове-«бассейне» когда-то наступит «наводнение».
- В настоящем бассейне лишняя вода перелилась бы через край, а в замкнутом пространстве черепа ей некуда деваться, — продолжает сравнивать невролог.
Из-за нарушенного оттока у людей повышается внутричерепное давление. При этом симптомы застоя могут быть абсолютно разными:
тяжелая голова, особенно утром;
неприятно наклоняться вперед и вниз, этот дискомфорт усиливается после «сидячего» рабочего дня;
непереносимость духоты;
помутнение сознания;
тревожность;
головокружение.
- Мозг — самый чувствительный к дефициту кислорода орган, отсюда целая палитра «вегетативных» жалоб при застое и повышении внутричерепного давления, — объясняет невролог Ксения Овсянникова.
А артерии, которые поставляют свежую кровь, вынуждены буквально проталкивать ее в череп, чаще всего при помощи спазмов. Ощущение при этом такое, будто в шею вставили кол.
- В голове на фоне повышения притока при нарушенном оттоке становится еще мутнее и тяжелее, может появиться мигрень, — предупреждает врач.
Если на ситуацию не обращать внимания и не лечить, то со временем приток крови снизится, но взамен придет устойчивое головокружение, вы будете ощущать, будто качаетесь на волнах.
- Также возможно нарушение сна, нестабильность артериального давления, — перечисляет невролог Овсянникова. — Схема лечения есть, но, как и все на свете, имеет свои индивидуальные особенности для каждого человека.