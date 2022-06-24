Невролог Овсянникова объяснила, симптомом какого заболевания может быть привычка проветривать
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Врачи рекомендуют проветривать помещения даже в мороз, чтобы снизить количество пыли, вирусов, бактерий в воздухе. Но проветривание проветриванию рознь. Если вы постоянно распахиваете настежь окна, так как мучаетесь от духоты, это уже нездоровая привычка. Точнее, она может быть признаком того, что у вас не все в порядке с сосудами.

Ксения Овсянникова
медицина

врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

t.me/zametki_nevrologa

- Есть люди, которые в целом однозначно за тепло, но голова требует воздуха и свежести, — объяснила невролог Ксения Овсянникова. — Они спят с открытым балконом, часто проветривают помещения, плохо переносят общественный транспорт, где могут даже в обморок упасть.

Обычно в таком случае врачи намекают на «плохие сосуды», но, что именно с ними не так, не объясняют.

- Наша голова, как задачка про бассейн: по одним трубам кровь притекает (артерии), по другим вытекает (вены), — объясняет Овсянникова. — По каким-то причинам венозный отток может быть нарушен:

  • родовая травма;

  • развившийся остеохондроз шейного отдела позвоночника;

  • травма головы или шеи;

  • сидячая работа.

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Врач объясняет, логично в этом случае, что из-за нарушенного оттока в голове-«бассейне» когда-то наступит «наводнение».

- В настоящем бассейне лишняя вода перелилась бы через край, а в замкнутом пространстве черепа ей некуда деваться, — продолжает сравнивать невролог.

Из-за нарушенного оттока у людей повышается внутричерепное давление. При этом симптомы застоя могут быть абсолютно разными:

  • тяжелая голова, особенно утром;

  • неприятно наклоняться вперед и вниз, этот дискомфорт усиливается после «сидячего» рабочего дня;

  • непереносимость духоты;

  • помутнение сознания;

  • тревожность;

  • головокружение.

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- Мозг — самый чувствительный к дефициту кислорода орган, отсюда целая палитра «вегетативных» жалоб при застое и повышении внутричерепного давления, — объясняет невролог Ксения Овсянникова.

А артерии, которые поставляют свежую кровь, вынуждены буквально проталкивать ее в череп, чаще всего при помощи спазмов. Ощущение при этом такое, будто в шею вставили кол.

- В голове на фоне повышения притока при нарушенном оттоке становится еще мутнее и тяжелее, может появиться мигрень, — предупреждает врач.

Если на ситуацию не обращать внимания и не лечить, то со временем приток крови снизится, но взамен придет устойчивое головокружение, вы будете ощущать, будто качаетесь на волнах.

- Также возможно нарушение сна, нестабильность артериального давления, — перечисляет невролог Овсянникова. — Схема лечения есть, но, как и все на свете, имеет свои индивидуальные особенности для каждого человека.

Алена Безменова