Страдает печень…

- Прием небольшой дозы алкоголя ежедневно, в том числе — пива и других слабоалкогольных напитков, сказывается на здоровье гораздо хуже, чем нерегулярное разовое употребление алкоголя в средних дозах, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова.

Эксперт объясняет, что ежедневные возлияния в первую очередь опасны для печени.

- Если вы пьете часто, хроническая интоксикация печени не дает органу возможности регенерировать, восстанавливаться, — говорит врач. — Из-за этилового спирта гибнут клетки гепатоциты, составляющие 85% печени, происходит накопление токсинов. В результате распада алкоголя развиваются воспалительные реакции, происходит замещение клеток печени жировой тканью и орган увеличивается в размерах.

Важно, что алкогольную жировую болезнь печени довольно сложно обнаружить на ранних стадиях — она не проявляет себя никакими симптомами. Но ее развитие может привести к печальным и необратимым последствиям.

- Патологические процессы в печени могут привести и к тому, что человек начинает страдать тяжелыми депрессивными расстройствами — вплоть до суицидальных наклонностей, — рассказывает врач Светлана Горяйнова.