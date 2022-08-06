Некоторые любители алкоголя считают, что выпивать каждый день по бокалу хорошего вина, бутылке пива или рюмке крепкого напитка в приятной компании или «для аппетита» полезно для здоровья.
Другие ценители спиртного уверены, что гораздо лучше быть трезвенником, но раз в месяц выпивать вволю, до состояния опьянения. Кто же прав? На вопрос отвечают врачи — терапевт и психиатр-нарколог.
врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»
Страдает печень…
- Прием небольшой дозы алкоголя ежедневно, в том числе — пива и других слабоалкогольных напитков, сказывается на здоровье гораздо хуже, чем нерегулярное разовое употребление алкоголя в средних дозах, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова.
Эксперт объясняет, что ежедневные возлияния в первую очередь опасны для печени.
- Если вы пьете часто, хроническая интоксикация печени не дает органу возможности регенерировать, восстанавливаться, — говорит врач. — Из-за этилового спирта гибнут клетки гепатоциты, составляющие 85% печени, происходит накопление токсинов. В результате распада алкоголя развиваются воспалительные реакции, происходит замещение клеток печени жировой тканью и орган увеличивается в размерах.
Важно, что алкогольную жировую болезнь печени довольно сложно обнаружить на ранних стадиях — она не проявляет себя никакими симптомами. Но ее развитие может привести к печальным и необратимым последствиям.
- Патологические процессы в печени могут привести и к тому, что человек начинает страдать тяжелыми депрессивными расстройствами — вплоть до суицидальных наклонностей, — рассказывает врач Светлана Горяйнова.
врач психиатр-нарколог
… и не только
На вопрос, как правильно пить алкоголь, чтобы не навредить здоровью, известный петербургский нарколог отвечает довольно лаконично — лучше вообще не употреблять спиртное.
- Ответ простой: не надо пить вообще, — сказал «Доктору Питеру» врач Евгений Рысин. — Есть условные нормы ВОЗ, которые говорят не о безвредном употреблении алкоголя, а о правилах минимального вреда. Это примерно 100-150 мл вина для женщин и до 200 мл для мужчин — и не чаще, чем 2 раза в месяц. Остальное — в зоне риска. А риск — дело хозяйское.
Любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска.
Ранее «Доктор Питер» писал о новом исследовании, опубликованном в журнале Lancet и вызвавшем большой резонанс.
Исследователи выяснили, что алкоголь молодым людям вообще противопоказан, а вот тем, кому уже стукнуло 40 лет — даже полезен. Но при условии, что у человека нет хронических заболеваний и пьет он спиртное не литрами.
В этом случае небольшое количество алкоголя может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. Причем, это касается как мужчин, так и женщин.
Ученые особо отмечают, что на другие болезни (рак, гипертония и так далее) защитный эффект алкоголя не распространяется.