Не болезнь и не распущенность, а черта характера. Ученые выяснили, почему у некоторых людей есть склонность к злоупотреблению спиртным. Уже существует теория о том, что предрасположенность к алкоголю может быть связана с поломкой генов, передаваться по наследству. Но не малую роль в пагубном пристрастии играет характер. Самый высокий шанс стать алкоголиком у перфекционистов.
- Повышенная самокритика и нереалистичные стандарты связаны с употреблением алкоголя, — пришли к выводу ученые из Общества исследователей алкоголизма. — Перфекционисты стремятся к идеалу, эта цель порождает чувство неудачи.
Также перфекционисты чаще страдают от стресса и депрессии, которые подталкивают людей к употреблению алкоголя.
- Перфекционизм сочетается с высокой импульсивностью и сниженным контролем с импульсами, связанными с алкоголизмом, — предупреждают исследователи из Бельгии. — Также перфекционисты могут заниматься «самолечением» алкоголем, чтобы преодолеть социальную тревогу.
В исследовании «Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования» участвовали 65 человек с тяжелой формой алкоголизма, которым требовалось лечение в стационаре и 65 здоровых людей, схожего пола и возраста. Всем требовалось заполнить опросник, в котором они отвечали на вопросы о перфекционизме. Он, кстати, делится на три группы:
ориентированный на себя — когда мы устанавливаем себе преувеличенные стандарты;
социально предписываемый — когда мы неправильно воспринимаем ожидания других от нас;
ориентированный на других — когда мы устанавливаем высокие стандарты для окружающих.
Люди с тяжелой формой алкоголизма чаще страдали от самоориентированной и социально ориентированной формы перфекционизма. У них были более выражены симптомы депрессии и личной тревожности.
- Алкоголизм связан с нереалистичными личными стандартами и повышенной чувствительностью к ожиданиям других людей, даже если исключить депрессию и тревогу, — подытожили авторы из
Кстати, оказалось, что при перфекционизме, ориентированном на себя, алкоголизмом чаще страдают мужчины и люди с высоким уровнем образования. Также ученые предположили, что перфекционизм может влиять на эффективность лечения в сторону снижения. Так ли это, планируется выяснить в следующем исследовании Общества.