Не болезнь и не распущенность, а черта характера. Ученые выяснили, почему у некоторых людей есть склонность к злоупотреблению спиртным. Уже существует теория о том, что предрасположенность к алкоголю может быть связана с поломкой генов, передаваться по наследству. Но не малую роль в пагубном пристрастии играет характер . Самый высокий шанс стать алкоголиком у перфекционистов.

- Повышенная самокритика и нереалистичные стандарты связаны с употреблением алкоголя, — пришли к выводу ученые из Общества исследователей алкоголизма. — Перфекционисты стремятся к идеалу, эта цель порождает чувство неудачи.