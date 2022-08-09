Онкологическим заболеваниям больше подвержены мужчины, к такому выводу пришли ученые Национального института рака США (NCI). Об этом говорится в публикации в журнале
Исследователи под руководством доктора Сары Джексон проанализировали данные о почти 170 тысячах мужчин и 122 тысячах женщин в возрасте от 50 до 71 года. У участников исследования выявили онкологию — 18 тысяч случаев у мужчин, почти 9 тысяч — у женщин.
Мужская и женская онкология
Оказалось, что у женщин чаще, чем у мужчин диагностируют только два вида рака - щитовидной железы и желчного пузыря. А вот остальные виды онкологии у мужчин встречаются чаще, чем у представительниц прекрасного пола — и иногда в разы.
в 10 раз чаще, чем женщины, мужчины заболевают раком пищевода,
в 3,5 раза — раком гортани
в 3,3 раза — мочевого пузыря,
в 3 раза — желудка.
Мужчинам также чаще ставят диагноз рак печени, мочевого пузыря, кожи, толстой и прямой кишки, легких.
По оценкам исследователей, гендерные различия в поведении и вредные привычки лишь частично объясняют повышенный риск рака у мужчин — от 11% при раке пищевода до 50% при раке легких.
Главную же роль в том, что мужчины более уязвимы перед онкологией, играют именно биологические различия — генетические, иммунологические и другие. Есть версия, что у женщин больше копий генов, защищающих от рака, чем у мужчин.
- Наши результаты показывают, что существуют различия в заболеваемости онкологией, которые не объясняются только воздействием факторов окружающей среды. Это означает, что между мужчинами и женщинами существуют неотъемлемые биологические различия, которые влияют на предрасположенность к раку, — сказала доктор Джексон.
Добавим, что ученые пока не знают точную причину развития онкологии у человека. Риски возрастают из-за сочетания генов, образа жизни и факторов окружающей среды.
Факторы риска развития рака
Возраст старше 65 лет
Алкоголь
Избыточный вес и ожирение
Как выявить рак на ранней стадии
Онкологи предупреждают, не стоит сдавать всевозможные анализы и делать разнообразные исследования, чтобы вовремя «поймать» рак.
Гипердиагностика совершенно не нужна, уверены врачи. Достаточно лишь проходить регулярные чекапы (профосмотры и диспансеризацию), сдавать кровь и делать регулярно только профилактические скрининги с доказанной эффективностью.