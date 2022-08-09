Мужская и женская онкология

Оказалось, что у женщин чаще, чем у мужчин диагностируют только два вида рака - щитовидной железы и желчного пузыря. А вот остальные виды онкологии у мужчин встречаются чаще, чем у представительниц прекрасного пола — и иногда в разы.

в 10 раз чаще , чем женщины, мужчины заболевают раком пищевода,

в 3,5 раза — раком гортани

в 3,3 раза — мочевого пузыря,

в 3 раза — желудка.

Мужчинам также чаще ставят диагноз рак печени, мочевого пузыря, кожи, толстой и прямой кишки, легких.

По оценкам исследователей, гендерные различия в поведении и вредные привычки лишь частично объясняют повышенный риск рака у мужчин — от 11% при раке пищевода до 50% при раке легких.

Главную же роль в том, что мужчины более уязвимы перед онкологией, играют именно биологические различия — генетические, иммунологические и другие. Есть версия, что у женщин больше копий генов, защищающих от рака, чем у мужчин.

- Наши результаты показывают, что существуют различия в заболеваемости онкологией, которые не объясняются только воздействием факторов окружающей среды. Это означает, что между мужчинами и женщинами существуют неотъемлемые биологические различия, которые влияют на предрасположенность к раку, — сказала доктор Джексон.