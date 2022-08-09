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Онкологическим заболеваниям больше подвержены мужчины, к такому выводу пришли ученые Национального института рака США (NCI). Об этом говорится в публикации в журнале Американского кардиологического общества. Причем, в меньшей степени это связано с привычками (курение, употребление алкоголя, увлечение вредными продуктами).

Исследователи под руководством доктора Сары Джексон проанализировали данные о почти 170 тысячах мужчин и 122 тысячах женщин в возрасте от 50 до 71 года. У участников исследования выявили онкологию — 18 тысяч случаев у мужчин, почти 9 тысяч — у женщин.

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Оказалось, что у женщин чаще, чем у мужчин диагностируют только два вида рака - щитовидной железы и желчного пузыря. А вот остальные виды онкологии у мужчин встречаются чаще, чем у представительниц прекрасного пола — и иногда в разы.

  • в 10 раз чаще, чем женщины, мужчины заболевают раком пищевода,

  • в 3,5 раза — раком гортани

  • в 3,3 раза — мочевого пузыря,

  • в 3 раза — желудка. 

Мужчинам также чаще ставят диагноз рак печени, мочевого пузыря, кожи, толстой и прямой кишки, легких. 

По оценкам исследователей, гендерные различия в поведении и вредные привычки лишь частично объясняют повышенный риск рака у мужчин — от 11% при раке пищевода до 50% при раке легких.

Главную же роль в том, что мужчины более уязвимы перед онкологией, играют именно биологические различия  — генетические, иммунологические и другие. Есть версия, что у женщин больше копий генов, защищающих от рака, чем у мужчин. 

- Наши результаты показывают, что существуют различия в заболеваемости онкологией, которые не объясняются только воздействием факторов окружающей среды. Это означает, что между мужчинами и женщинами существуют неотъемлемые биологические различия, которые влияют на предрасположенность к раку, — сказала доктор Джексон.

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Добавим, что ученые пока не знают точную причину развития онкологии у человека. Риски возрастают из-за сочетания генов, образа жизни и факторов окружающей среды.

Факторы риска развития рака

Как выявить рак на ранней стадии

Онкологи предупреждают, не стоит сдавать всевозможные анализы и делать разнообразные исследования, чтобы вовремя «поймать» рак.

Гипердиагностика совершенно не нужна, уверены врачи. Достаточно лишь проходить регулярные чекапы (профосмотры и диспансеризацию), сдавать кровь и делать регулярно только профилактические скрининги с доказанной эффективностью.

Анна Майская