онкология как выявить рак
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Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если выявить болезнь на ранних стадиях. Но для этого надо регулярно проходить обследования — особенно, если вы находитесь в группе риска по онкологии, предупреждают врачи.

Татьяна Налегач
Татьяна Налегач
Медицина

Терапевт Медицинской клиники НАКФФ

Как выявить онкологию

- Рак — заболевание непредсказуемое, не всегда прогнозируемое, часто долго находится «в тени». Поэтому не зря придумана диспансеризация в поликлиниках, — объясняет терапевт Татьяна Налегач. — Вот эти обследования помогут вовремя «поймать» патологию

  • ежегодная флюорография,

  • кал на скрытую кровь,

  • осмотр гинеколога,

  • пальцевое исследование прямой кишки.

- Правда, 100% гарантии выявления рака это не дает, — признает врач-терапевт Татьяна Налегач. — Но это то, что обоснованно и оправданно должен требовать с вас ваш семейный врач. И если возникают очевидные симптомы любой болезни, мы должны сами позаботиться своевременно обратиться за помощью и провести необходимые дообследования.

Дмитрий Денисов
Дмитрий Денисов
медицина

медицинский директор Лабораторной службы Хеликс

4 исследования, выявляющие рак

Есть тревожные люди, которые боятся, что «пропустят» рак. Они постоянно прислушиваются к своему организму, сдают анализы, делают УЗИ и требуют от своих лечащих врачей назначить обследования.

Врачи-онкологи, между тем, рекомендуют избегать гипердиагностики и делать регулярно только профилактические скрининги с доказанной эффективностью. Это

  • Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки (раз в год у гинеколога)

- Это обследование для выявления предраковых изменений и рака шейки матки, — объясняет врач Дмитрий Денисов.

  • Маммография

Это обследование для выявления рака молочной железы.

  • Определение уровня простатспецифического антигена

Для диагностики рака предстательной железы.

Этот скрининг считается самым эффективным методом диагностики и предупреждения рака толстой кишки — одного из самых распространенных онкозаболеваний в России.

Профилактические исследования направлены на выявление конкретного вида рака и позволяют обнаружить предраковые и раковые заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

Андрей Новицкий
Андрей Новицкий
медицина

главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.

Лейкозы маскируются под простуду

- Такие виды онкологических заболеваний как лейкозы могут достаточно долгое время протекать латентно, то есть — скрытно, без симптомов, или долгое время прятаться под масками других заболеваний, например инфекционных, — рассказал «Доктору Питеру» врач-гематолог Андрей Новицкий. — Единственные признаки, что можно заметить — общая слабость, повышенная утомляемость, недомогание, может быть — небольшая потливость.

Как «поймать» лейкоз

О ранней диагностике лейкозов говорить сложно, потому что болезнь может протекать и прогрессировать в костном мозге и в периферической крови, и в общем анализе крови изменений может долгое время не обнаруживаться, отмечает гематолог.

- Заподозрить развитие лейкоза можно, когда начинаются изменения со стороны крови, — говорит Андрей Новицкий. — Общий анализ крови помогает поймать болезнь, пока она не перешла в опасную стадию распространения. Дальше последует специализированное обследование у гематолога, чтобы провести серьезные исследования, которые не применяют рутинно. Здесь можно рекомендовать не забывать про диспансеризацию и с определенной периодичностью сдавать общий клинический анализ крови.

Анна Майская