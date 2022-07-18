Как выявить онкологию

- Рак — заболевание непредсказуемое, не всегда прогнозируемое, часто долго находится «в тени». Поэтому не зря придумана диспансеризация в поликлиниках, — объясняет терапевт Татьяна Налегач. — Вот эти обследования помогут вовремя «поймать» патологию

ежегодная флюорография,

кал на скрытую кровь,

осмотр гинеколога,

пальцевое исследование прямой кишки.