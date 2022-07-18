Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если выявить болезнь на ранних стадиях. Но для этого надо регулярно проходить обследования — особенно, если вы находитесь в группе риска по онкологии, предупреждают врачи.
Терапевт Медицинской клиники НАКФФ
Как выявить онкологию
- Рак — заболевание непредсказуемое, не всегда прогнозируемое, часто долго находится «в тени». Поэтому не зря придумана диспансеризация в поликлиниках, — объясняет терапевт Татьяна Налегач. — Вот эти обследования помогут вовремя «поймать» патологию
ежегодная флюорография,
кал на скрытую кровь,
осмотр гинеколога,
пальцевое исследование прямой кишки.
- Правда, 100% гарантии выявления рака это не дает, — признает врач-терапевт Татьяна Налегач. — Но это то, что обоснованно и оправданно должен требовать с вас ваш семейный врач. И если возникают очевидные симптомы любой болезни, мы должны сами позаботиться своевременно обратиться за помощью и провести необходимые дообследования.
медицинский директор Лабораторной службы Хеликс
4 исследования, выявляющие рак
Есть тревожные люди, которые боятся, что «пропустят» рак. Они постоянно прислушиваются к своему организму, сдают анализы, делают УЗИ и требуют от своих лечащих врачей назначить обследования.
Врачи-онкологи, между тем, рекомендуют избегать гипердиагностики и делать регулярно только профилактические скрининги с доказанной эффективностью. Это
Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки (раз в год у гинеколога)
- Это обследование для выявления предраковых изменений и рака шейки матки, — объясняет врач Дмитрий Денисов.
Маммография
Это обследование для выявления рака молочной железы.
Определение уровня простатспецифического антигена
Для диагностики рака предстательной железы.
Исследование кала на скрытую кровь и колоноскопия
Этот скрининг считается самым эффективным методом диагностики и предупреждения рака толстой кишки — одного из самых распространенных онкозаболеваний в России.
Профилактические исследования направлены на выявление конкретного вида рака и позволяют обнаружить предраковые и раковые заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение.
главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.
Лейкозы маскируются под простуду
- Такие виды онкологических заболеваний как лейкозы могут достаточно долгое время протекать латентно, то есть — скрытно, без симптомов, или долгое время прятаться под масками других заболеваний, например инфекционных, — рассказал «Доктору Питеру» врач-гематолог Андрей Новицкий. — Единственные признаки, что можно заметить — общая слабость, повышенная утомляемость, недомогание, может быть — небольшая потливость.
Как «поймать» лейкоз
О ранней диагностике лейкозов говорить сложно, потому что болезнь может протекать и прогрессировать в костном мозге и в периферической крови, и в общем анализе крови изменений может долгое время не обнаруживаться, отмечает гематолог.
- Заподозрить развитие лейкоза можно, когда начинаются изменения со стороны крови, — говорит Андрей Новицкий. — Общий анализ крови помогает поймать болезнь, пока она не перешла в опасную стадию распространения. Дальше последует специализированное обследование у гематолога, чтобы провести серьезные исследования, которые не применяют рутинно. Здесь можно рекомендовать не забывать про диспансеризацию и с определенной периодичностью сдавать общий клинический анализ крови.