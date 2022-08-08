анализ кальций
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Об опасности высокого холестерина сегодня знают все. Более того, многие переживают за свое здоровье и хотя бы раз сдавали анализ на уровень холестерина в крови.

Но на самом деле куда важнее контролировать уровень кальция, говорит известный хирург-эндокринолог Виктор Макарьин. Завышенные показатели этого макроэлемента ведут к серьезным последствиям для здоровья и могут стать причиной «поломки» многих жизненно важных систем в организме. 

Виктор Макарьин
медицина

хирург-эндокринолог, онколог, эксперт по узлам щитовидной железы, кандидат медицинских наук, автор книги «Рак щитовидной железы» и подкаста «А можно без операции?»

vk.com/dr.makarin_viktor

- Мы знаем, что нехватка кальция приводит к серьезным проблемам — например, рахиту у детей, нарушениям свертываемости крови, хрупкости капилляров, образованию камней в почках, искривлению костей. Но на практике мы все же чаще встречаем пациентов, у которых причиной проблем со здоровьем стал не недостаток кальция, а его переизбыток, который в медицине называют гиперкальциемией, — рассказал «Доктору Питеру» врач Виктор Макарьин.

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Чем опасен высокий кальций

Длительный, хронический переизбыток кальция в организме способствует его отложению во всем организме и сосудах. Из-за этого кости становятся более хрупкими, они больше подвержены переломам, страдает сердечно-сосудистая система, ведь кальций входит в состав сердечной мышцы.

Также из-за переизбытка кальция усугубляются хронические болезни в целом, происходят сбои в работе почек, могут появляться судороги  и даже склонность к депрессиям, резким перепадам настроения, психическая неустойчивость, галлюцинации. 

От чего бывает высокий кальций 

Повышенный кальций как правило свидетельствует о каком-то патологическом процессе в организме.

  • Основная причина — первичный гиперпаратиреоз. Это заболевание, при котором возникает опухоль в одной или нескольких околощитовидных железах. Эти железы нужны нам для того, чтобы поддерживать нормальный уровень кальция в крови. А когда в них появляется опухоль, то клетки этой железы перестают правильно «считывать» концентрацию кальция: организм думает, что кальция в крови нет и начинает активно вырабатывать паратгормон, который провоцирует распад костной ткани и выделение из нее кальция в кровь. 

Поэтому, если скрининг на кальций показал завышенные результаты — стоит незамедлительно обратиться к эндокринологу. 

- Не стоит пугаться, опухоль не всегда бывает злокачественной, напротив, в процентном соотношении вероятность того, что опухоль именно раковая — очень мала, — объясняет Виктор Макарьин. — Но, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, любую опухоль нужно диагностировать как можно раньше.

  • Еще одна причина повышенного кальция — долгое отсутствие физической активности. Это происходит после травм, когда человеку долго приходится восстанавливаться лежа и он фактически прикован к постели. Еще эта причина актуальна для космонавтов — при долгом нахождении в условиях невесомости. 

  • Прием лекарственных препаратов тоже может спровоцировать повышение кальция. В первую очередь это относится к витамину D и препаратам кальция, несогласованным с врачом приемом БАДов. Поэтому прием любых витаминов не должен происходить бесконтрольно, особенно сейчас — при перенасыщении рынка несертифицированными брендами.  

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Почему нужно сделать скрининг на кальций 

Гиперкальциемия оказывает влияние на работу всех систем нашего организма — сбой даже одной из них уже может говорить о превышении уровня кальция. 

  1. Сердечно-сосудистая система. Кальций помогает кровеносным сосудам сокращаться и расслабляться, тем самым нормализуя давление. Гипертония, аритмия, кальциноз клапанов и сосудов — уже повод сдать скрининг на кальций, а не только сделать УЗИ сердца и ЭКГ. Порой гиперкальциемический криз приводит даже к остановке сердца.  

  2. Мочевыделительная система: переизбыток кальция опасен образованием оксалатных камней в почках. Такие камни очень сильно травмируют слизистую мочеточников, провоцируют интенсивную боль и появление крови в моче. Бывает так, что пациент перенесший уже не одну (и даже не две) операции на почках, ни разу не сдавал скрининг на кальций — и ему приходится обращаться к урологам снова и снова. Это говорит о неполноте диагностики — чтобы снизить риск повторных операций по удалению камней, нужно обязательно сдать скрининг на кальций — скорее всего, будет выявлена опухоль околощитовидной железы. 

  3. Опорно-двигательная система: мышечная слабость, миалгия, артралгия, боли в костях, остеопороз — если столкнулись с какими-то симптомами, сдавайте анализ на кальций. 

  4. Желудочно-кишечный тракт: поводом сдать скрининг на кальций станет наличие гастрита или язвенной болезни, особенно в ситуации, когда у врача-гастроэнтеролога долго не получается вылечить вас. 

  5. Центральная нервная система: при гиперкальциемии сбои в ЦНС приводят к депрессиям, общей и мышечной слабости, утомляемости, ухудшении концентрации, сонливости. 

Анна Майская