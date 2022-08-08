Чем опасен высокий кальций

Длительный, хронический переизбыток кальция в организме способствует его отложению во всем организме и сосудах. Из-за этого кости становятся более хрупкими, они больше подвержены переломам, страдает сердечно-сосудистая система, ведь кальций входит в состав сердечной мышцы.

Также из-за переизбытка кальция усугубляются хронические болезни в целом, происходят сбои в работе почек, могут появляться судороги и даже склонность к депрессиям, резким перепадам настроения, психическая неустойчивость, галлюцинации.

От чего бывает высокий кальций

Повышенный кальций как правило свидетельствует о каком-то патологическом процессе в организме.

Основная причина — первичный гиперпаратиреоз. Это заболевание, при котором возникает опухоль в одной или нескольких околощитовидных железах. Эти железы нужны нам для того, чтобы поддерживать нормальный уровень кальция в крови. А когда в них появляется опухоль, то клетки этой железы перестают правильно «считывать» концентрацию кальция: организм думает, что кальция в крови нет и начинает активно вырабатывать паратгормон, который провоцирует распад костной ткани и выделение из нее кальция в кровь.

Поэтому, если скрининг на кальций показал завышенные результаты — стоит незамедлительно обратиться к эндокринологу.

- Не стоит пугаться, опухоль не всегда бывает злокачественной, напротив, в процентном соотношении вероятность того, что опухоль именно раковая — очень мала, — объясняет Виктор Макарьин. — Но, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, любую опухоль нужно диагностировать как можно раньше.