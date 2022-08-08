Об опасности высокого холестерина сегодня знают все. Более того, многие переживают за свое здоровье и хотя бы раз сдавали анализ на уровень холестерина в крови.
Но на самом деле куда важнее контролировать уровень кальция, говорит известный хирург-эндокринолог Виктор Макарьин. Завышенные показатели этого макроэлемента ведут к серьезным последствиям для здоровья и могут стать причиной «поломки» многих жизненно важных систем в организме.
хирург-эндокринолог, онколог, эксперт по узлам щитовидной железы, кандидат медицинских наук, автор книги «Рак щитовидной железы» и подкаста «А можно без операции?»vk.com/dr.makarin_viktor
- Мы знаем, что нехватка кальция приводит к серьезным проблемам — например, рахиту у детей, нарушениям свертываемости крови, хрупкости капилляров, образованию камней в почках, искривлению костей. Но на практике мы все же чаще встречаем пациентов, у которых причиной проблем со здоровьем стал не недостаток кальция, а его переизбыток, который в медицине называют гиперкальциемией, — рассказал «Доктору Питеру» врач Виктор Макарьин.
Чем опасен высокий кальций
Длительный, хронический переизбыток кальция в организме способствует его отложению во всем организме и сосудах. Из-за этого кости становятся более хрупкими, они больше подвержены переломам, страдает сердечно-сосудистая система, ведь кальций входит в состав сердечной мышцы.
Также из-за переизбытка кальция усугубляются хронические болезни в целом, происходят сбои в работе почек, могут появляться судороги и даже склонность к депрессиям, резким перепадам настроения, психическая неустойчивость, галлюцинации.
От чего бывает высокий кальций
Повышенный кальций как правило свидетельствует о каком-то патологическом процессе в организме.
Основная причина — первичный гиперпаратиреоз. Это заболевание, при котором возникает опухоль в одной или нескольких околощитовидных железах. Эти железы нужны нам для того, чтобы поддерживать нормальный уровень кальция в крови. А когда в них появляется опухоль, то клетки этой железы перестают правильно «считывать» концентрацию кальция: организм думает, что кальция в крови нет и начинает активно вырабатывать паратгормон, который провоцирует распад костной ткани и выделение из нее кальция в кровь.
Поэтому, если скрининг на кальций показал завышенные результаты — стоит незамедлительно обратиться к эндокринологу.
- Не стоит пугаться, опухоль не всегда бывает злокачественной, напротив, в процентном соотношении вероятность того, что опухоль именно раковая — очень мала, — объясняет Виктор Макарьин. — Но, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, любую опухоль нужно диагностировать как можно раньше.
Еще одна причина повышенного кальция — долгое отсутствие физической активности. Это происходит после травм, когда человеку долго приходится восстанавливаться лежа и он фактически прикован к постели. Еще эта причина актуальна для космонавтов — при долгом нахождении в условиях невесомости.
Прием лекарственных препаратов тоже может спровоцировать повышение кальция. В первую очередь это относится к витамину D и препаратам кальция, несогласованным с врачом приемом БАДов. Поэтому прием любых витаминов не должен происходить бесконтрольно, особенно сейчас — при перенасыщении рынка несертифицированными брендами.
Почему нужно сделать скрининг на кальций
Гиперкальциемия оказывает влияние на работу всех систем нашего организма — сбой даже одной из них уже может говорить о превышении уровня кальция.
Сердечно-сосудистая система. Кальций помогает кровеносным сосудам сокращаться и расслабляться, тем самым нормализуя давление. Гипертония, аритмия, кальциноз клапанов и сосудов — уже повод сдать скрининг на кальций, а не только сделать УЗИ сердца и ЭКГ. Порой гиперкальциемический криз приводит даже к остановке сердца.
Мочевыделительная система: переизбыток кальция опасен образованием оксалатных камней в почках. Такие камни очень сильно травмируют слизистую мочеточников, провоцируют интенсивную боль и появление крови в моче. Бывает так, что пациент перенесший уже не одну (и даже не две) операции на почках, ни разу не сдавал скрининг на кальций — и ему приходится обращаться к урологам снова и снова. Это говорит о неполноте диагностики — чтобы снизить риск повторных операций по удалению камней, нужно обязательно сдать скрининг на кальций — скорее всего, будет выявлена опухоль околощитовидной железы.
Опорно-двигательная система: мышечная слабость, миалгия, артралгия, боли в костях, остеопороз — если столкнулись с какими-то симптомами, сдавайте анализ на кальций.
Желудочно-кишечный тракт: поводом сдать скрининг на кальций станет наличие гастрита или язвенной болезни, особенно в ситуации, когда у врача-гастроэнтеролога долго не получается вылечить вас.
Центральная нервная система: при гиперкальциемии сбои в ЦНС приводят к депрессиям, общей и мышечной слабости, утомляемости, ухудшении концентрации, сонливости.