Какие продукты после заморозки превращаются в отраву: объясняет врач

Испортится вкус и внешний вид

Не стоит замораживать овощи с большим процентом содержания воды: огурцы, капусту, кабачки. После морозильника они превратятся в водянистую кашицу, которую будет очень сложно использовать в готовке. Да и на вкус они будут уже не те — как и по консистенции.

Свежая зелень и листья салата при разморозке раскиснут и перестанут хрустеть. Картофель изменит вкус и станет сладким — при низких температурах крахмал в его составе преобразуется в простые сахара.

Молоко и йогурты в процессе оттаивания расслоятся, и вместо однородного продукта вы получите жидкость с комочками.

Без шока не получится

Наиболее жаркие споры обычно вызывает домашняя заморозка фруктов, ягод и овощей. С точки зрения медицины единого мнения здесь нет. С одной стороны, при замораживании они действительно способны сохранять большую часть полезных веществ — витаминов, минеральных компонентов, а также основных нутриентов. Более того, существуют исследования, доказывающие положительное влияние низких температур на антиоксидантные свойства фруктов и ягод.

С другой стороны, добиться максимального сохранения витаминов и макроэлементов с помощью обычной морозильной камеры (в бытовом холодильнике) практически невозможно. Для этого требуется метод «шоковой заморозки» и специальное оборудование, позволяющее полностью проморозить продукты буквально за пару минут.