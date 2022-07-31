Для сохранения молодости и красоты, жизненной энергии необходимы уход за собой, регулярная физическая активность и здоровое, правильное питание, содержащее максимум компонентов, необходимых телу. Сегодня очень популярны различные anti-age программы, которые не дадут ожидаемого эффекта, если организм истощен или он не получает достаточного количества микроэлементов и витаминов, биологически активных соединений.
Определенные продукты могут ухудшать здоровье, нарушать метаболизм — это избыток сахара, трансжиры и канцерогенные соединения. в то же время омега кислоты, селен, витамин С и Е и другие компоненты питания помогают сохранять молодость. «Доктор Питер» совместно с терапевтом, гастроэнтерологом Верой Самсоновой подобрали самые простые и доступные антиэйдж продукты.
терапевт, гастроэнтеролог
Что нужно для борьбы со старением
Есть целый ряд компонентов в пище, которые помогают организму бороться с возрастными изменениями. Прежде всего это антиоксидантные соединения, микроэлементы, всходящие в состав ферментов, жирные кислоты, стимулирующие восстановление клеточных повреждений. Основные компоненты, которые должны быть в антивозрастном питании, это:
Ликопин и антоцианы: эти соединения обладают антиоксидантными эффектами и защищают кожу от агрессии внешней среды.
Биотин (витамин В7) в комбинации с витамином А помогают поддерживать здоровье ногтей, волос и целостность кожи.
Селен — микроэлемент, который требуется для того, чтобы организм мог производить глутатион, антиоксидантное соединение, которое помогает предотвращать повреждения клеток.
Кремний — микроэлемент, который стимулирует синтез коллагена, повышающего упругость и эластичность кожи.
Витамины С и Е — антиоксидантные соединения, которые стимулируют синтез коллагена, помогают в борьбе с морщинами, защищают клетки от повреждений.
Ненасыщенные жирные кислоты из группы Омега — подавляют воспалительные реакции, помогают увлажнять кожу.
Топ сезонных продуктов для борьбы со старением
Сейчас, когда на рынках и прилавках магазинов много свежих сезонных плодов, можно подобрать для себя самые полезные антиэйдж-продукты. Они вполне доступны и не очень дороги, поэтому можно включать их в рацион практически ежедневно.
Черника — традиционная ягода для многих наших регионов. Это отличный источник витамина С, антиоксидантов и антоцианов. Наряду с другими ярко окрашенными ягодами, черника обладает противовоспалительным эффектом и защищает ткани от повреждения свободными радикалами.
Свекла — этот яркий овощ полезен для пищеварения и всего организма. Он богат минеральными компонентами, клетчаткой и витаминами. Кстати, свеклу можно есть не только в отварном виде, но и в свежем, в салатах.
Арбузы богаты жидкостью, которой так не хватает нашим клеткам для полноценного увлажнения. В сезон, до конца сентября, ешьте арбузы хоть каждый день. Они пополнят запасы витаминов, минералов, поддержат работу почек и выведут промежуточные продукты метаболизма. Помимо этого, в арбузе много ликопина — мощного антиоксиданта, который защищает клетки от внешних воздействий.
Помидоры — еще один источник ликопина, который доступен сейчас в большом количестве. Помимо свежих помидоров, полезны различные варианты — вареные, тушеные овощи, поскольку ликопин никуда не исчезает, он остается в продукте после термической обработки.
Молодая белокочанная капуста и ее близкие родственники — цветная, брокколи, кольраби, брюссельская — все они богаты антиоксидантами, которые отлично нейтрализуют свободные радикалы, которые портят внешность и здоровье.
Чем дополнить рацион — внесезонные продукты
Всегда полезно мясо животных и птицы, которое относится к основным источником полноценного белка. Однако важно, чтобы это были местные производители, чтобы продукты не замораживались и не теряли свои пищевые свойства. Особенно хороши индейка, курица, баранина, телятина. Иногда стоит включать в рацион говядину и свинину, но выбирать нежирные, постные куски.
Дикая рыба, особенно морская, богата омега-кислоты, йод и многие другие минералы. Плюс — это легко усваиваемый белок. Но важно выбирать те сорта рыбы, которые не накапливают соединения ртути — это сардина, анчоус.
Дополнить рацион можно бобовыми — это поставщики клетчатки, витаминов и минералов, растительных белков и сложных углеводов. При этом в них почти нет жира.
Еще один полезный продукт для антиэйдж питания — это цельнозерновой хлеб. Он дает большое количество клетчатки, витаминов и минеральных компонентов, при этом в нем не так много калорий как в традиционном.
Чем дополнить рацион?
Для борьбы со старением могут стать отличными помощниками антиоксидантны зеленого и травяного чая, растительные масла, яблоки, чеснок и зеленый лук, зелень и авокадо, морские водоросли (ламинарии), морепродукты.