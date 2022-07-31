Чем дополнить рацион — внесезонные продукты

Всегда полезно мясо животных и птицы, которое относится к основным источником полноценного белка. Однако важно, чтобы это были местные производители, чтобы продукты не замораживались и не теряли свои пищевые свойства. Особенно хороши индейка, курица, баранина, телятина. Иногда стоит включать в рацион говядину и свинину, но выбирать нежирные, постные куски.

Дикая рыба, особенно морская, богата омега-кислоты, йод и многие другие минералы. Плюс — это легко усваиваемый белок. Но важно выбирать те сорта рыбы, которые не накапливают соединения ртути — это сардина, анчоус.

Дополнить рацион можно бобовыми — это поставщики клетчатки, витаминов и минералов, растительных белков и сложных углеводов. При этом в них почти нет жира.

Еще один полезный продукт для антиэйдж питания — это цельнозерновой хлеб. Он дает большое количество клетчатки, витаминов и минеральных компонентов, при этом в нем не так много калорий как в традиционном.