Яйца принадлежат к числу самых спорных продуктов: с одной стороны, отличный и очень полезный продукт для завтрака, с другой, как считают некоторые, — настоящая холестериновая бомба.

Действительно ли яйца так сильно увеличивают жирность крови? Диетолог Ли Юаньюань убежден: совсем наоборот, яйца могут стать отличными помощниками в борьбе с холестерином.

В качестве аргумента в пользу этой позиции специалист привел новое исследование от группы академика Гу Дунфэна из больницы Фувай. В рамках эксперимента добровольцы ежедневно ели яйца. Понаблюдав за участниками исследования, ученые сделали вывод, что если есть яйца чаще 6 раз в неделю, то вот тогда уровень холестерина в крови подскочит. А вот поедание яиц в умеренном количестве, (три-шесть раз в неделю), ничего плохого вам не сделает. Даже наоборот.