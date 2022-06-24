Яйца принадлежат к числу самых спорных продуктов: с одной стороны, отличный и очень полезный продукт для завтрака, с другой, как считают некоторые, — настоящая холестериновая бомба.
Действительно ли яйца так сильно увеличивают жирность крови? Диетолог Ли Юаньюань
В качестве аргумента в пользу этой позиции специалист привел новое исследование от группы академика Гу Дунфэна из больницы Фувай. В рамках эксперимента добровольцы ежедневно ели яйца. Понаблюдав за участниками исследования, ученые сделали вывод, что если есть яйца чаще 6 раз в неделю, то вот тогда уровень холестерина в крови подскочит. А вот поедание яиц в умеренном количестве, (три-шесть раз в неделю), ничего плохого вам не сделает. Даже наоборот.
В яичном желтке действительно есть холестерин: на 50 грамм продукта приходится около 290 мг. Однако важно помнить, что холестерин в основном синтезируется в нашем теле сам, и лишь небольшое его количество поступает вместе с едой. Если у человека нет проблем с обменом липидов, то едва ли от яиц на завтрак у него разовьется атеросклероз.
Более того, в желтке много фосфолипидов, которые входят в состав липопротеинов — в том числе и липопротеинов высокой плотности, так называемого «хорошего» холестерина. «Хороший» холестерин наоборот препятствует отложению бляшек на сосудах и защищает организм от неприятных последствий атеросклероза.
Кстати, есть еще одна причина есть 3-6 яиц в неделю: в ходе исследования China-PAR ученые выяснили, что такое количество продукта снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
С чем есть яйца, чтобы снизить холестерин…
Если хотите получить максимум пользы от яиц, то старайтесь готовить их с подходящими продуктами. Например, яйца отлично подходят к соевым продуктам: такое сочетание содержит в себе полезные пищевые волокна, олигосахариды и изофлавоны. А еще в них есть фитостеролы, которые замедляют процесс чрезмерного поглощения холестерина.
Еще яйца отлично сочетаются с бобовыми. Фасоль и горох богаты углеводами и клетчаткой, которых не хватает в яйце. Кроме того, в них есть фитохимические вещества, которые помогут в борьбе с высоким уровнем холестерина.
Также к яйцам отлично подойдут темно-зеленые овощи и фрукты, грибы, водоросли и зелень. Эти продукты добавят блюду пищевых волокон и полезных антиоксидантов, а также уменьшат влияние холестерина на липиды крови и защитят сердечно-сосудистую систему.
… и как их готовить
Самые полезные варианты приготовления яиц — сварить их, приготовить на пару или сделать яйца-пашот. А вот жареные и запеченные яйца принесут больше вреда, чем пользы.
Запомните правило: чем выше температура и чем дольше нагреваются яйца, чем дольше их содержимое будет подвергаться воздействию извне, тем меньше полезных свойств в них останется. Если пренебрегать этим правилом, яйца будут менее питательными, а холестерин в них окислится, что очень вредно.