- Дело в том, что дефицит кальция чаще всего возникает по двум причинам: либо этот минерал не усваивается, либо организм неправильно его использует, — говорит эксперт.

Как проявляется дефицит

Когда организм начинает страдать от недостатка кальция, могут появиться следующие симптомы:

тревожность,

раздражительность,

бессонница,

мышечное напряжение, спазмы или судороги,

боль в пояснице,

запоры,

высокое давление,

учащенное сердцебиение,

мягкие ногти,

носовые кровотечения,

постоянное появление герпеса.

Еще один необычный симптом — это повышения температуры без каких-либо признаков ОРВИ. Так, бывали случаи, когда врач давал ребенку кальций, если тот мучился от жара. И это действительно помогало, говорит Эрик Берг.

Этот минерал необходим нашим костям, мышцам, сухожилиям, связкам и нервной системе. При дефиците кальция человек чувствует онемение по всему телу и проблемы с дыханием. Кроме того, недостаток минерала дает о себе знать через низкое артериальное давление, проблемы с зубами и ногтями. В запущенных случаях дефицит вещества может привести к слабоумию, развитию катаракты, депрессии и психозам.