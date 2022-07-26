Дефицит кальция — это довольно распространенная проблема, которая затрагивает людей разных возрастов, говорит доктор Эрик Берг. Вы можете принимать биодобавки, есть продукты, в которых содержится это микроэлемент, однако организм все равно будет страдать от недостатка.
Мануальный терапевт, дипломированный нутрициолог, телеведущий, автор научных публикаций и книг о правильном питании
- Дело в том, что дефицит кальция чаще всего возникает по двум причинам: либо этот минерал не усваивается, либо организм неправильно его использует, —
Как проявляется дефицит
Когда организм начинает страдать от недостатка кальция, могут появиться следующие симптомы:
тревожность,
раздражительность,
бессонница,
мышечное напряжение, спазмы или судороги,
запоры,
высокое давление,
учащенное сердцебиение,
мягкие ногти,
постоянное появление герпеса.
Еще один необычный симптом — это повышения температуры без каких-либо признаков ОРВИ. Так, бывали случаи, когда врач давал ребенку кальций, если тот мучился от жара. И это действительно помогало, говорит Эрик Берг.
Этот минерал необходим нашим костям, мышцам, сухожилиям, связкам и нервной системе. При дефиците кальция человек чувствует онемение по всему телу и проблемы с дыханием. Кроме того, недостаток минерала дает о себе знать через низкое артериальное давление, проблемы с зубами и ногтями. В запущенных случаях дефицит вещества может привести к слабоумию, развитию катаракты, депрессии и психозам.
Как проводить тест
Определить дефицит этого микроэлемента довольно просто. Оказывается, вам поможет обычный тонометр. Тест можно проводить в домашних условиях.
- Возьмите тонометр, самый обычный. Только есть одно обязательное условие: он должен быть с манжетой. Затем наденьте манжету на лодыжку. Начните качать воздух. Вам нужно отследить момент, когда вы начнете чувствовать спазм. В эту секунду надо посмотреть на цифры: если там меньше 200, то это показатель, что организму не хватает кальция, — говорит доктор Берг.
Так, если тонометр показывает от 200 до 220, то вам хватает кальция. Еще лучше, если цифры колеблются от 220 до 240 — это самое оптимальное количество этого элемента в организме.
Важная деталь: если у вас есть заболевания периферических сосудов, то вам нельзя делать такой тест.
Что влияет на усвояемость кальция
Витамин D. Если вам не хватает этого «солнечного» витамина, то организм не сможет как следует усваивать кальций. А если его достаточно, то усвоение минерала возрастает в 20 раз;
Магний. Эти два микроэлемента работают в паре, поэтому один не может хорошо усваиваться при дефиците другого;
Соляная кислота. Если в желудке мало соляной кислоты (от такой проблемы чаще всего страдают люди старше 40 лет), то минералы усваиваются гораздо хуже. И в первую очередь это касается именно кальция;
Жирные кислоты. Омега-3, как и магний, верный союзник кальция, кислота необходима для его усвоения;
Пониженный эстроген. «Например, у женщины началась менопауза, производство эстрогена снизилось. Это тоже влияет на усвоение», — говорит эксперт;
Ваш pH крови. Когда в крови слишком много щелочи, то это тоже влияет на усвоение микроэлементов. В этом случае кальций может «откладываться» на глазах — появляется катаракта, на зубах — в форме зубного камня, в почках — в виде камней и на суставах — развивается артрит;
Болезни ЖКТ. Практически все заболевания желудка и кишечника мешают минералам полноценно усваиваться;
Проблемы с щитовидкой. Тут стоит упомянуть людей, которые страдают от гипотиреоза — это заболевание тоже мешает усвоению кальция.
Продукты, в которых много кальция
Молоко;
Сыр;
Йогурт;
Апельсиновый сок;
Творог;
Креветки;
Капуста.
Кстати
При недостатке кальция в рационе удар на себя возьмут, в основном, кости. Связано это с тем, что кость подвергается постоянному ремоделированию: разрушению и отложению кальция в новую кость (формирование). Но иногда этот элемент может «вымываться» из организма. Почему так происходит? Рассказывает нутрициолог Ирина Кононенко.