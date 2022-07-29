Кардиолог Чуич назвала 5 болезней, в разы повышающих риск инфаркта

- По результатам многочисленных международных исследований, существует пять заболеваний, на фоне которых на 84% повышается риск развития инфаркта миокарда у женщин и на 85% — у мужчин, — говорит кардиолог.

Сахарный диабет

Сахарный диабет — один из самых мощных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе и инфаркта миокарда.

Из-за обилия сахара в крови страдают кровеносные сосуды — сначала мелкие капилляры, а затем крупные артерии. Сосуды становятся менее эластичными, уменьшается их проницаемость, и они уже не могут полноценно питать ткани и органы, в частности, и сердечную мышцу.

- В результате таких нарушений ухудшается общее состояние сердечно-сосудистой системы. Сердечная мышца (миокард) испытывает кислородное голодание. При длительном течении диабета и долгой кислородной недостаточности развивается ишемия сердечной мышцы, и, как следствие, — инфаркт миокарда, — поясняет Наталья Чуич.