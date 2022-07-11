Привычки, которыми надо обзавестись каждой женщине в 40, чтобы не набрать вес в 50

«Что надо изменить в своей жизни, чтобы похудеть?» — этот вопрос, пожалуй, хоть раз в жизни задавала себе каждая женщина. Так уж вышло, что мы часто недовольны своей фигурой и это самое недовольство с годами может только усиливаться. При этом типичные советы, такие как «нужно меньше есть» или же «просто начните ходить на спорт» помогают не всем и не всегда. Ведь очень важную роль в том, как мы выглядим и как себя чувствуем играет метаболизм. С годами он замедляется, поэтому лишние килограммы активнее «прилипают» к животу и бокам — многие правила эффективного похудения просто перестают работать.

Важно знать, что человек в любом возрасте может сам разогнать метаболизм или же его замедлить. Так, например, на проблемы с обменом веществ могут указать: