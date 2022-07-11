Привычки, которыми надо обзавестись каждой женщине в 40, чтобы не набрать вес в 50

«Что надо изменить в своей жизни, чтобы похудеть?» — этот вопрос, пожалуй, хоть раз в жизни задавала себе каждая женщина. Так уж вышло, что мы часто недовольны своей фигурой и это самое недовольство с годами может только усиливаться. При этом типичные советы, такие как «нужно меньше есть» или же «просто начните ходить на спорт» помогают не всем и не всегда. Ведь очень важную роль в том, как мы выглядим и как себя чувствуем играет метаболизм. С годами он замедляется, поэтому лишние килограммы активнее «прилипают» к животу и бокам — многие правила эффективного похудения просто перестают работать.
Важно знать, что человек в любом возрасте может сам разогнать метаболизм или же его замедлить. Так, например, на проблемы с обменом веществ могут указать:
постоянная тяга к сладкому и жирному;
проблемы с менструальным циклом;
запоры.
Безусловно, правильное питание и физические нагрузки важны. Но чтобы вес не «скакал», а вы не боялись в очередной раз встать на весы, нужно помнить еще про одно важное составляющее — наши привычки. Эндокринолог-гинеколог Марина Лисянская назвала «Доктору Питеру» 4 основные привычки, которые должны быть у каждой женщины к 40 годам — это поможет не только держать вес под контролем, но и хорошо себя чувствовать.
Гинеколог-эндокринолог Клиники Пирогова на Васильевском острове
Завтракать всегда и везде
Это важная привычка, которая должна быть у каждой женщины, говорит гинеколог.
«Прежде всего, приучить себя завтракать и никогда не пропускать этот прием пищи. Мы просыпаемся в состоянии гипогликемии, что есть с пониженной концентрацией глюкозы в крови. Если не позавтракать, у нас не будет никакой энергии и работоспособности, и мы будем все равно добирать те калории, которые мы не получили утром в течение дня. Или, что еще хуже, вечером перед сном», — поясняет врач.
Когда мы не завтракам, организм будет тратить эндогенную, то есть свою собственную глюкозу, которая нужна печени, поджелудочной железе, мозгу и другим органам. Вообще мнение, что можно похудеть, если голодать, ошибочно. Наш организм так устроен, что жировая ткань уйдет в последнюю очередь, а сначала будут испаряться жидкость и мышцы — что нам совсем не нужно.
Есть по принципу тарелки
«Я часто использую в своей работе и обучаю пациентов питанию по так называемому принципу „пищевой тарелки“. Сама идея появилась в еще в прошлом столетии в Гарварде. В буквальном смысле это тарелка диаметром 22 — 23 сантиметра, поделенная на части», — говорит Марина Лисянская.
Четверть отводится под сложные углеводы, которые как раз и дают нам энергию. Они усваиваются в тонком кишечнике, а желудок при этом остается голодным. Поэтому еще одна четверть тарелки — это белок, так называемая «еда для желудка».
И еще одна половина тарелки — это клетчатка (овощи и зелень), она очень хорошо регулирует уровень глюкозы в крови и способствует хорошему пищеварению.
«Так, хорошая идея — боул, по сути он как раз и основывается на принципах пищевой тарелки. Единственное, основу боула — рис — я бы рекомендовала разнообразить еще и другими цельнозерновыми крупами», — говрит врач.
Избегать частых дробных перекусов
Если человек здоров, у него нет проблем с гастроэнтерологией, совершенно не обязательно постоянно принимать пищу.
Например, многие любят лакомиться фруктами, когда хотят есть. Но возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого. Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности.
Поэтому не перебивайте аппетит, пытаясь заглушить чувство голода. А если у вас нет возможности поесть, то перекусывайте тем, что действительно поможет насытиться на час-два:
натуральный йогурт;
горсть орешек;
овощной салат;
авокадо;
хумус.
«Стоит к этому добавить, пожалуй, ставший банальным совет — бросьте курить. Не говоря о канцерогенном влиянии никотина, курение вызывает гипоксию, и наши органы (в большей степени мозг) оказывается в состоянии кислородного голодания», — добавляет доктор.
Не забывать про осмотры у гинеколога
И, наконец, для женщин около 40 лет очень важно посещать гинеколога и бережно относиться к женскому здоровью.
«То, в каком состоянии мы подойдем к менопаузе и как она будет проходить, во многом зависит от того, как мы заботились о своем здоровье в 40. Менопаузальная гормональная заместительная терапия назначается по показаниям, но есть и противопоказания. И задача провести эти годы так, чтобы противопоказания не появились», — говорит Марина Лисянская.
Кстати, если уже есть избыточный вес в 40 лет, то в 50 он только увеличится. Организм будет искать источники гормонов в жировой ткани и активно ее наращивать. Поэтому, конечно, важно следить за массой тела и если вы заметили, что она выше нормы, то как можно скорее заняться похудением, заключила врач.