Причем возникновение ревматизма опасно не сколько пожилым людям, сколько достаточно молодым и часто болеющим ангиной. Сами ревматологи замечают, что патология опасна не сколько для суставов, сколько для сердца и сосудов, почек. Еще несколько веков назад врач из Франции Эрнест Ласегу красноречиво описал эту болезнь — «ревматизм лижет суставы и кусает сердце».

Большинство пороков сердца, возникающий у человека в течение жизни, формируются из-за ревматических атак. Но сегодня сам термин ревматизм стараются не употреблять, уточняя его более емкими и точными диагнозами. Это могут быть острая ревматическая лихорадка либо хроническая ревматическая болезнь сердца.

«Доктор Питер» совместно с терапевтом, эндоскопистом Лидией Голубенко, разбираются, как же связаны ангина и сердце, почки и сосуды, почему они страдают и можно ли это все вылечить.