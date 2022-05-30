Причем возникновение ревматизма опасно не сколько пожилым людям, сколько достаточно молодым и часто болеющим ангиной. Сами ревматологи замечают, что патология опасна не сколько для суставов, сколько для сердца и сосудов, почек. Еще несколько веков назад врач из Франции Эрнест Ласегу красноречиво описал эту болезнь — «ревматизм лижет суставы и кусает сердце».
Большинство пороков сердца, возникающий у человека в течение жизни, формируются из-за ревматических атак. Но сегодня сам термин ревматизм стараются не употреблять, уточняя его более емкими и точными диагнозами. Это могут быть острая ревматическая лихорадка либо хроническая ревматическая болезнь сердца.
«Доктор Питер» совместно с терапевтом, эндоскопистом Лидией Голубенко, разбираются, как же связаны ангина и сердце, почки и сосуды, почему они страдают и можно ли это все вылечить.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Корень зла — коварные бактерии
Хотя основу болезни составляет инфекционно-аллергическое и иммунное воспаление, но возникает не всегда и не у всех. Провокатором ревматизма становится ангина, но не любая, а вызванная особой бактерией — бета-гемолитическим стрептококком. Он может у некоторых людей вызывать повреждения почек, сердца и сосудов, также страдают суставы, точнее — хрящевые их части.
По сути, возникает своего рода аллергия на проникновение стрептококка, и страдает собственное тело. До введения антибиотиков в практику врачей ревматизмом болело до 10-20% людей, переносивших частые ангины. Сегодня процент снизился до 0,3-2% от всех переболевающих. Обычно это подростки и молодежь, очень редко люди старше 35-40 лет.
В зоне поражения — соединительная ткань
Страдают обычно те органы и ткани, где много элементов, содержащих соединительную ткань (то, что образует хрящики и жилки). Поэтому поражение может затрагивать суставы, клапаны сердца, стенки сосудов, почки, связки, частично — мышечные волокна. Коварство болезни еще и в том, что ее первые признаки «вылезают» через 3-4 недели, когда человек уже и забывает, что он переболел ангиной.
Первые симптомы
краснота, припухание и отек в области коленок, локтей, плечевых или тазобедренных суставов;
повышение температуры;
головная боль;
слабость.
В пожилом возрасте возможно поражение только суставов в области фаланг пальцев. На коже появляется розовая сыпь, возможна боль в груди, одышка и сердцебиение. У детей могут быть еще хорея (принятие нелепых вычурных поз), проблемы с почерком и речью.
Суставы исцеляются, а сердце — нет
Среди ключевых особенностей именно ревматизма отметим нестойкий и «летучий» характер боли в области суставов. То есть сначала воспаляется один сустав, но буквально через несколько дней, даже без лечения, проходит, но поражается другой сустав. При ревматизме суставы могут восстановиться полностью, у них не возникает стойких деформаций.
Совсем другое дело — это сердце и сосуды. С ними дела обстоят гораздо хуже, поскольку ревматизм буквально «разгрызает» сердечные клапаны, оставляя от них одни лоскутки.
В итоге возникают тяжелые сердечные пороки с развитием хронической недостаточности сердца, параллельно с этим возникают еще и угрозы тромбозов по всему телу и эмболии (если эти тромбы отрываются и кочуют по всему телу). Именно для того, чтобы пресечь подобное и не допустить опасных осложнений, при любой ангине назначают активное лечение и после болезни — анализы и снятие ЭКГ.
Почки — в зоне риска
Аналогично сердцу еще одним органом, который может сильно пострадать от ревматизма, являются почки. Проблема именно у них в том, что вся почка — это сеть из капилляров и соединительно-тканных трубочек, через которые происходит фильтрация крови с образованием мочи. Поскольку ревматизм бьет по соединительной ткани, воспаляется вещество почки — формируется нефрит. При нем нарушается образование мочи, в ней появляется кровь, формируется интоксикация из-за отравления продуктами обмена.
Постепенно поражение почек усиливается, приводя в итоге к развитию хронической недостаточности почек. В итоге может возникнуть ситуация, при которой без гемодиализа человеку просто не обойтись. А с учетом того, что собственный иммунитет восстает против почечной ткани и разрушает почку, вопрос о пересадке будет крайне сложным, скорее всего в ней откажут.
Могут страдать легкие и живот
Напомним, что ревматизм — это поражение соединительной ткани, которая атакуется собственной иммунной системой, возникает хроническое воспаление. Поэтому пострадать при ревматизме могут и другие органы. Есть данные о том, что при ревматизме возникают поражения легких и плевры, страдает дыхание. Возникают симптомы, похожие на пневмонию, но лечатся они гораздо труднее.
Если воспаление затронет брюшную полость, возникает ревматический перитонит. Это тяжелое поражение, при котором могут воспаляться все органы внутри живота. Лечить это осложнение сложно, требуются очень серьезные препараты — гормоны и иммунодепрессанты. Поэтому важно при любой ангине не заниматься самолечением, а обращаться к врачу и полноценно, правильно лечиться.