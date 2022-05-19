Роботов планируют вводить в сосуд в виде мягкой полоски, которая под воздействием вращающегося магнитного поля будет преобразовываться в спираль. Она, в свою очередь, будет подбираться к тромбу, как своеобразный буравчик «накручивать» сгусток, а потом под действием магнитного поля возвращаться назад. По словам ученых, такие мягкие роботы смогут добираться даже в самые труднодоступные места в сосудах.

Как говорят эксперты, полученные результаты — только начальный этап в создании малоинвазивного метода лечения тромбоза. Новых роботов уже успешно протестировали in vitro (в пробирке), теперь предстоит исследование in vivo — тестирование на живых организмах.

Почему образуются тромбы

Ранее врачи называли основные факторы, повышающие риск развития тромбоза. Среди них

прием оральных контрацептивов;

перенесенный COVID-19;

ожирение;

сахарный диабет;

болезни сердца и сосудов;

генетическая предрасположенность.

По словам специалистов, симптомы тромба могут стать заметными, если сгусток крови находится близко к поверхности кожи или если он нарушает кровоток. Такое чаще случается при образовании тромбов в ногах и руках. Если тромб закупорил вены, то на коже могут появиться пятна, которые можно спутать с гематомой — как отличить синяк от тромба, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кардиолог-аритмолог Владимир Пирожников называл следующие тревожные симптомы, которые могут указывать на образование тромба: