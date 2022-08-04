Эволюция отсеивает слабых: почему рано или поздно на Земле останутся только женщины
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Еще в школе дети узнают, что мужчину делает таким, какой он есть его Y-хромосома в комбинации с синтезом в организме мужских половых гормонов — тестостерона и андрогенов. Но как работает эта хромосома и как влияют гормоны? Что мы вообще знаем о мужском организме? Долгие годы изучения мужской хромосомы привели ученых к интересным выводам. Об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог, иммунолог Елена Парецкая.

Елена Парецкая
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия

педиатр, патофизиолог, иммунолог

Библейские притчи без научного основания

Мужчины нередко вспоминают библейские истории, согласно которым женщины — это производное от одного из их мужских ребер. Но ученые давно определили — не женщины произошли от мужчин, а наоборот. По сути, Y-хромосома — это результат серьезной мутации, при которой у одной из Х-хромосом отвалилось целое «плечо».

На сегодняшний день Y-хромосома, которая казалось бы должна быть брутальной и сильной, по мнению ученых считается достаточно хиленькой, склонной к скорому вырождению (через несколько тысячелетий, что в масштабах эволюции — не так и много). В этой хромосоме стремительно накапливаются генные дефекты, в ней крайне много «мусорных» фрагментов ДНК. Что же тогда дает современному мужчине его Y-хромосома, и возможно ли, что через несколько столетий она вообще исчезнет?

У Y-хромосомы нет «близняшки»

Если бы нашу жизнь определяли исключительно половые хромосомы — у женщин это набор ХХ, а у мужчин — ХY, то именно мужскому полу пришлось бы несладко, и они, возможно, вымерли бы на заре человечества. Но есть еще 22 пары хромосом, который вместе с половыми и формируют нашу жизнь и здоровье. Женский набор хромосом с точки зрения эволюции более надежный, нежели мужской, и вот почему.

В женском наборе есть вторая пара генов-близнецов (про запас), поскольку у них в половом наборе две идентичных «женских» хромосомы (ХХ). А у мужчины идентичных замен в половом наборе нет. Их хромосомы ХY разные по набору генов и функциям. Поэтому, если с их половой хромосомой что-то случается — это катастрофа. В медицине описано состояние, при котором при зачатии теряется Y-хромосома. Тогда возникает синдром Шерешевского-Тернера — рождается женщина с низким ростом и серьезными проблемами здоровья.

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Y-хромосома дает мужские признаки

Особой уникальностью Y-хромосома мужчин не обладает. Определение половой принадлежности за счет ее наличия практически идентично у птичек, собак, китов и вашего симпатичного соседа. Именно за счет нее мужчины могут размножаться, ее наличие дает начало развитию плода как мальчика с первых дней его жизни.

Кстати, ученые-генетики относят Y-хромосому к категории ненадежных и нестабильных с точки зрения эволюции структур. Она практически непрерывно мутирует и постепенно деградирует. Сравнение мужчин, которые жили еще 1000 лет назад, с современными показало: часть генов (возможно, полезных) нынешние поколения утратили.

Футурологи из группы ученых предрекли конец мужской эпохи через 4 миллиона лет.

На протяжении примерно 170 миллионов уже прожитых Y-хромосомой лет она потеряла около 1600 генов, которые были в ней изначально. На сегодня в ней определяют активными только 28 генов, что достаточно скромный результат в сравнении с остальными хромосомами генома. В масштабах эволюции срок в 4 миллиона лет — это очень мало.

Эволюция отсеивает слабых: почему рано или поздно на Земле останутся только женщины
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В Y-хромосоме важен «центр мужественности»

Хотя за миллионы лет эволюции Y-хромосома исхудала и растеряла большую часть генов, роль этой мужественной малышки нельзя преуменьшать. Ее скромные размеры формируют в итоге крепкое мужское тело, которое можно сделать мускулистым и брутальным, если придерживаться хотя бы простых правил ЗОЖ.

Кстати, в этой хромосоме сосредоточен своеобразный «центр мужественности». Это особый ген, который включается с первых дней развитие зародыша. Именно он дает старт развитию мальчика. И это не запуск роста полового члена и мошонки, а стимуляция синтеза половых гормонов. И уже они в свою очередь определяют принадлежность к полу. Этот «ген мужественности» идентифицировали в 1990 году, и при его серьезной мутации даже сама Y-хромосома не поможет. Плод будет развиваться девочкой, и никаких вам пениса и яичек.   

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Почему Y-хромосома так уязвима?

Этот вопрос имеет простой и логичный ответ — эволюция отсеивает слабое и ненадежное. У Y-хромосомы нет пары, поэтому заменить поломанные участки нечем. Природа расценивает подобный факт как несовершенство, поэтому гены теряются, мутации закрепляются во все новых поколениях мужчин, передаваясь от отцов к сыновьям. С Х-хромосомы, которая есть в паре, копию информации не возьмешь — там данные совсем иные.

Поэтому, как бы ни прискорбно было это заключать — мужчины на уровне генов становится все слабее, они копят патологии, приобретая порой серьезные мутации. В какой-то момент, — конечно, не через 100-200 лет, а гораздо позднее, — может накопиться «критическая масса» дефектов, что прекрати существование мужчин. Но несколько миллионов лет у нас в запасе еще есть. Возможно, мы еще научимся исправлять генные дефекты в Y-хромосоме.

Алена Парецкая