Эволюция отсеивает слабых: почему рано или поздно на Земле останутся только женщины

Библейские притчи без научного основания

Мужчины нередко вспоминают библейские истории, согласно которым женщины — это производное от одного из их мужских ребер. Но ученые давно определили — не женщины произошли от мужчин, а наоборот. По сути, Y-хромосома — это результат серьезной мутации, при которой у одной из Х-хромосом отвалилось целое «плечо».

На сегодняшний день Y-хромосома, которая казалось бы должна быть брутальной и сильной, по мнению ученых считается достаточно хиленькой, склонной к скорому вырождению (через несколько тысячелетий, что в масштабах эволюции — не так и много). В этой хромосоме стремительно накапливаются генные дефекты, в ней крайне много «мусорных» фрагментов ДНК. Что же тогда дает современному мужчине его Y-хромосома, и возможно ли, что через несколько столетий она вообще исчезнет?