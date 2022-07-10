Парадоксально: мир так много говорил о пандемии коронавируса, но при этом про эпидемию такой смертельно опасной болезни, как ВИЧ, упоминают лишь от случая к случаю. ВИЧ более всего страшен тем, что может вообще никак не проявлять себя на протяжении долгих десятилетий — пока у человека не разовьется СПИД и его уже никак нельзя будет спасти.

Причем если болезнь вовремя диагностировать и начать поддерживающую терапию, человек с ВИЧ может прожить долгую полноценную жизнь. Поэтому так важно знать о том, как именно передается это заболевания и в каких случаях стоит пройти тестирование.