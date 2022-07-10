Парадоксально: мир так много говорил о пандемии коронавируса, но при этом про эпидемию такой смертельно опасной болезни, как ВИЧ, упоминают лишь от случая к случаю. ВИЧ более всего страшен тем, что может вообще никак не проявлять себя на протяжении долгих десятилетий — пока у человека не разовьется СПИД и его уже никак нельзя будет спасти.
Причем если болезнь вовремя диагностировать и начать поддерживающую терапию, человек с ВИЧ может прожить долгую полноценную жизнь. Поэтому так важно знать о том, как именно передается это заболевания и в каких случаях стоит пройти тестирование.
Заведующая лабораторией медико-профилактических технологий Саратовского медицинского центра гигиены ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
- Человечеству ВИЧ-инфекция и СПИД известны более 40 лет, однако до сих пор остается множество вопросов об этом инфекционном заболевании. Один из самых наболевших из них — как же все-таки передается этот вирус? Постараемся суммировать все данные на эту тему.
ВИЧ: как нельзя им заразиться
Прежде всего, определим пути, которыми невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией.
Вирус иммунодефицита человека является строгим антропонозом. Это значит, что размножаться и вызывать заболевание вирус может только в человеческом организме, поэтому и источником инфекции является только человек. Так что вирус не передается через укусы комаров, клещей и других кровососущих насекомых, а также при укусах животных.
Для того чтобы вирус начал размножаться в организме человека, ему необходимо попасть в кровяное русло непосредственно или опосредованно минуя защитные тканевые барьеры, к которым относятся неповрежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Поэтому, даже если кровь и другие биологические жидкости, содержащие ВИЧ, попадут на неповрежденную кожу, заражения не произойдет.
Кроме того, ВИЧ не передается:
Через пищевые продукты и напитки;
Во время рукопожатия;
При прикосновении;
Через посуду и одежду;
При пользовании ванны или туалета;
Через бассейн.
Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
ВИЧ может содержаться практически во всех биологических жидкостях инфицированного человека. Однако достаточное для заражения количество вируса содержится в крови, сперме, влагалищном секрете, грудном молоке. Различают следующие пути заражения вирусом:
половой — в последние годы доминирующий в распространении ВИЧ-инфекции;
парентеральный — при попадании ВИЧ-инфицированного материала во внутренние среды организма человека, во время инъекций, трансфузий, трансплантаций. Впрочем, учитывая современный жесткий контроль за препаратами крови и трансплантируемыми органами, инъекционный путь, остается, пожалуй, единственным в этой группе;
вертикальный — от инфицированной беременной женщины к плоду или во время кормления грудью новорожденного.
Опасный поцелуй
А можно ли заразиться через поцелуй? Однозначно нет, если говорить о поцелуях с закрытым ртом или «социальных» поцелуях. Также безопасны глубокие «влажные» поцелуи даже при наличии небольших ранок во рту.
Несмотря на то, что в слюне могут присутствовать вирусные частицы, их количество недостаточно для инфицирования человека. Кроме того, в слюне находятся ферменты, разрушающие свободные вирусные частицы, которые, однако, менее активны в отношении вируса, находящегося внутри клетки-хозяина.
Но если при поцелуе партнеры кусают друг друга до крови, или у обоих партнеров есть язвы или кровоточат десны, минимальный риск передачи ВИЧ существует.
Мифы и легенды
В соцсетях нередко можно увидеть пост, в тексте которого рассказывается городская легенда: мол, вот один человек пришел в кинотеатр, сел на кресло — и почувствовал укол. На сиденье нашел записку, в которой объяснялось: «иголка инфицирована СПИДом». Насколько такое возможно на самом деле?
Начнем с того, что СПИД — это терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Поэтому иголка может быть инфицированная именно ВИЧ.
Стоит сказать, что ВИЧ поражает не только клетки иммунной системы, но и клетки нервной системы, приводя к нарушению психики. Поэтому у некоторых больных возможно поведение, направленное на преднамеренное заражение окружающих людей. Известны случаи, когда инфицированные люди действительно оставляли зараженные иглы в общественных местах или злонамеренно занимались сексом без защиты. В уголовном кодексе РФ даже есть статьи, предусматривающие наказание за преднамеренное инфицирование.
Насколько реально заразиться от укола иглы, содержащей инфицированную кровь? ВИЧ сохраняет свою жизнеспособность в засохшей крови, в частности, в шприце, несколько недель. И тут не важно, как именно происходит контакт с иглой.
Приведу в пример статистику по инфицированию медицинских сестер. По данным зарубежной литературы, доля заражения ВИЧ медперсонала при однократном случайном уколе инфицированными иглами составила от 0,3 до 0,5%. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (США), в качестве возможного заражения на рабочем месте указывается травма зараженной иглой или другим острым предметом.
Брошенные шприцы и иглы представляют собой потенциальную угрозу как источники инфицирования ВИЧ.
Когда ноготочки могут стоить слишком дорого
А как насчет маникюра? Есть ли риск там заразиться ВИЧ? В теории это возможно. В первую очередь это касается процедуры обрезного маникюра, при которой используют многоразовые металлические кусачки, щипчики, ножницы и во время которой возможна механическая травматизация кутикулы.
Вирус сохраняет жизнеспособность на металлических поверхностях в крови, и если во время процедуры была повреждена кожа, а инструменты были недостаточно хорошо простерилизованы, перерыв между клиентами — незначителен, то вероятность инфицирования существует.
Возможно с этим связан переход многих мастеров на необрезной вариант маникюра. По той же причине не исключена возможность инфицирования при нанесении татуировок, пирсинге, прокалывание ушей. Поэтому ради безопасности лучше ходить только к надежным мастерам.
В кресле у стоматолога
А можно ли заразиться ВИЧ после посещения стоматолога? На территории РФ уже давно были введены и приняты санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, соблюдение. Выполнять их обязаны все. То есть, в теории никаких рисков нет.
Но на практике, увы, такая вероятность все-таки есть, как и при других манипуляциях, связанных с повреждением целостности защитных слизистых барьеров и контакте с инфицированной кровью.
Какой секс самый опасный
Теперь обратимся к деликатной теме и отметим сразу: заражение может произойти при любом виде секса, так как достаточная инфицирующая доза содержится и в сперме, и во влагалищном секрете. Но степень вероятности заражения у разных видов секса отличается.
Наиболее опасным является рецептивный анальный секс (инфицирован активный половой партнер), на втором месте — инсертивный анальный секс (инфицирован пассивный партнер), такая же зависимость отмечается и в случае классического полового акта. Это связано с тем, что количество вирусных частиц в сперме обычно гораздо выше, чем во влагалищном содержимом.
Риск инфицирования при оральном сексе незначителен, но такие случаи были официально задокументированы. Так что осторожность не помешает
Во всех случаях вероятность заражения ВИЧ может быть относительно небольшой, если половой контакт с инфицированным партнером совершается только один раз, при многократном повторении вероятность заражения становится значительно выше.