Вроде бы несложная наука — чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Стоматологи все время напоминают пациентам о необходимости регулярной гигиены полости рта, но не все предупреждают — как это правильно делать.

Например, не все в курсе, что помимо зубов надо чистить еще и язык, что не стоит «драить» зубы особенно усердно, а зубную щетку стоит менять как можно чаще.

Но есть еще один важный нюанс, не учитывая который можно нанести серьезный вред эмали.

Ни в коем случае нельзя чистить зубы после того, как вы съели или выпили определенные продукты и напитки. Об этом предупредила стоматолог из Калифорнии Мэдисон Каплан, пишет издание ProNews.

Не чистите зубы после

кофе,

апельсинового сока,

кислых напитков и фруктов (например, ягод — в том числе клубники),

воды с добавлением лимона или других цитрусовых.

- Все они содержат много кислоты. Поэтому, если вы почистите зубы после употребления одного из этих напитков и продуктов, вы, скорее всего, повредите эмаль зубов, — говорит Мэдисон Каплан. — Хотя эмаль зуба по плотности сравнима с костями, чистка сразу после кислых продуктов может ослабить ее структуру. Щетинки щетки втирают кислоту в пористую эмаль зубов, что со временем может привести к необратимому повреждению.

Если эмаль зуба будет повреждена, может развиться кариес, чувствительность к горячему и холодному, отмечает доктор.