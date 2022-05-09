Почему от сережек могут болеть уши?

Болезненные ощущения часто возникают в первые дни поле прокола. Как правило, такое происходит при неправильном выборе салона и мастера.

Пирсинг — серьезная процедура, поэтому проводить ее должен только профессионал с соблюдением всех санитарных требований. «Кустарный» мастер может легко ошибиться с выбором места для точки прокола, что затем приведет к нагноению.

В первые недели после пирсинга нужно тщательно ухаживать за ранкой:

Обрабатывать ее антисептическими средствами;

Не трогать грязными руками;

Не спешить менять «стерильные сережки» на более интересные украшения.

Еще один фактор риска — травмирование места прокола. Например, когда мы постоянно задеваем сережки в ушах при переодевании и расчесывании волос. Или надеваем слишком массивные серьги на пробежку или тренировку в спортзале. Иногда боль могут спровоцировать и обычные сережки-пусеты, если слишком туго «затягивать» замочек.

Наконец, часто причиной боли в месте пирсинга оказываются аллергические реакции на металл. Наиболее аллергенный металл — никель, который добавляют в сплавы вроде мельхиора. А вот самыми безопасными считаются золото, платина и серебро. Хотя и эти металлы могут провоцировать аллергию. Обычно такое происходит с дешевыми украшениями из сплава благородных и обычных металлов.

Верный признак аллергии — мочки ушей реагируют на серьги из одного и того же металла. Придется от него отказаться.