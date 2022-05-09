Пирсинг не выходит из моды уже который год, ну а классические серьги носит большинство женщин в нашей стране. Сегодня подобные украшения делают не только из драгоценных металлов, но и из других материалов — не всегда безопасных. Да и то же золото вполне может вызвать аллергию.
Как понять, что те или иные сережки вам не подходят? В каких случаях с симптомами аллергии нужно идти к врачу? Рассказывает дерматолог Даниил Протопопов.
дерматолог, трихолог, косметолог «СМ-клиники» в Санкт-Петербурге
Почему от сережек могут болеть уши?
Болезненные ощущения часто возникают в первые дни поле прокола. Как правило, такое происходит при неправильном выборе салона и мастера.
Пирсинг — серьезная процедура, поэтому проводить ее должен только профессионал с соблюдением всех санитарных требований. «Кустарный» мастер может легко ошибиться с выбором места для точки прокола, что затем приведет к нагноению.
В первые недели после пирсинга нужно тщательно ухаживать за ранкой:
Обрабатывать ее антисептическими средствами;
Не трогать грязными руками;
Не спешить менять «стерильные сережки» на более интересные украшения.
Еще один фактор риска — травмирование места прокола. Например, когда мы постоянно задеваем сережки в ушах при переодевании и расчесывании волос. Или надеваем слишком массивные серьги на пробежку или тренировку в спортзале. Иногда боль могут спровоцировать и обычные сережки-пусеты, если слишком туго «затягивать» замочек.
Наконец, часто причиной боли в месте пирсинга оказываются аллергические реакции на металл. Наиболее аллергенный металл — никель, который добавляют в сплавы вроде мельхиора. А вот самыми безопасными считаются золото, платина и серебро. Хотя и эти металлы могут провоцировать аллергию. Обычно такое происходит с дешевыми украшениями из сплава благородных и обычных металлов.
Верный признак аллергии — мочки ушей реагируют на серьги из одного и того же металла. Придется от него отказаться.
Когда надо бить тревогу?
Первый признак проблем с пирсингом и воспаления — покраснение в месте прокола. Как правило, если какое-то время походить без сережек, оно проходит само собой. Если от определенного украшения мочка уха краснеет постоянно, то, возможно, дело в аллергии, и от него лучше отказаться насовсем.
Если место прокола начало гноиться, ранку нужно продезинфицировать раствором хлоргексидина или перекисью водорода.
После этого воспалившийся участок кожи смазывают лечебной мазью — ее должен порекомендовать врач. Обработку нужно проводить не менее двух раз в сутки.
При сильном воспалении, когда гной начинает выделяться из ранки, а место прокола опухает, нужно срочно обратиться к врачу. Особенно если на фоне нагноения у вас поднимается температура.
Самые опасные сережки
Избежать проблем с пирсингом поможет правильный выбор сережек. Если вы страдаете от аллергии на драгоценные или полудрагоценные металлы, лучше отдать предпочтение гипоаллергенной бижутерии. Ее изготавливают медицинских сплавов, нанося на поверхность металла микроскопический слой золота или серебра. Другой вариант — титан, из которого сегодня делают множество разнообразных украшений для пирсинга.
Если не хотите травмировать мочки уха — откажитесь от постоянного ношения тяжелых сережек. Массивные украшения, помимо всего прочего, еще и растягивают мочку уха, при этом вернуть свой первоначальный размер дырочка впоследствии может далеко не всегда.
Травмировать кожу могут и слишком вычурные сережки. Например, выполненные в виде цепочки, которую продевают в мочку. Скорее всего такое украшение будет «ездить» туда-сюда, что повысит риск подхватить инфекцию или микробного заражения.
Стоит обращать внимание и на застежку серьги. Если она будет слишком сильно пережимать мочку, ухо рискует опухнуть и воспалиться. Надеть такое украшение «на выход» можно, но перед сном его следует обязательно снять.