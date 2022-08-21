Есть два типа людей: одни предпочитают быстрый и бодрящий душ с утра, другие — обожают по часу нежиться в ванне вечером.

К какому принадлежите вы? А что вообще лучше для нашего здоровья? Разбираемся вместе со специалистом, в чем разница между ванной и душем и почему после водных процедур лучше выпить стакан воды.