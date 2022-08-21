Есть два типа людей: одни предпочитают быстрый и бодрящий душ с утра, другие — обожают по часу нежиться в ванне вечером.
К какому принадлежите вы? А что вообще лучше для нашего здоровья? Разбираемся вместе со специалистом, в чем разница между ванной и душем и почему после водных процедур лучше выпить стакан воды.
По словам терапевта Веры Суховой, между душем и ванной действительно есть разница в плане влияния на здоровье:
Душ — это кратковременное воздействие воды при небольших температурах.
Ванна — это все-таки более высокие температуры, которые больше расслабляют нервную систему, лучше помогают уснуть, очищают кожу, помогают избавиться от боли, хорошо действуют на организм при простуде, усиливают метаболизм, способствует снижению веса.
Впрочем, перебарщивать с ваннами не стоит. Они действительно, помогают очищать кожу, но из-за частого приема горячих ванн смывается защитный слой, и кожа теряет свои барьерные свойства, становится беззащитной перед многими бактериями, начинает быстрее стареть.
Поэтому, отмечает врач, для ежедневного использования больше подходит душ:
- Для гигиенической процедуры больше подходит душ, что касается ванны, то ее следует принимать не более двух раз в день.
Важно! Горячие ванны не рекомендуются людям со следующими диагнозами:
Болезни сердечно-сосудистой системы;
Тромбофлебит;
Беременность — со второго триместра;
Сахарный диабет;
Миома матки;
Киста яичника.
При этом, отмечает Сухова, с точки зрения гигиены душ и ванна мало чем отличаются:
- Кожа очищается хорошо как при приеме душа, так и ванны, но менее травматичен именно душ.
Прием ванны должен длиться не дольше 20 минут при температуре воды +36-38 градусов.
Если необходимо взбодриться, поднять артериальное давление, то вода должна быть прохладной (+26-31 градус), а продолжительность процедуры — 1-4 минуты.
После приема горячей ванны душ лучше тоже принять. А еще обязательно нужно выпить стакан воды для восстановления водного баланса.
А что насчет ледяного душа? Терапевт Сухова отмечает: такой способ проснуться и закалиться подходит далеко не всем:
- Холодный душ — идея хорошая, но не для всех. И душ не должен быть совсем уж ледяным.
Здоровому человеку это не повредит, но если у человека есть проблемы с сердцем и сосудами, то такие обливания противопоказаны! При воздействии на организм холодной воды возникает спазм сосудов, в том числе коронарных артерий, что влечет за собой серьезные осложнения.
Нижний предел температуры +12 градусов в молодом возрасте, в более старшем возрасте — +20 градусов.
Подробнее о том, кому еще противопоказан ледяной душ, читай ЗДЕСЬ.
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