Сколько раз в день можно мыться без вреда для здоровья: мнение врача

Порой нас так и тянет принимать душ как можно чаще. Ведь если за окном жара, то ванна может стать настоящим спасением от зноя и пота. А если внезапно похолодало, то горячая вода поможет согреться даже при выключенном отоплении.
Но стоит ли перебарщивать с водными процедурами? Разбираемся вместе с врачом.
Врач-дерматокосметолог
- Наша кожа покрыта защитной мантией — кислотной пленкой, состоящей из микроорганизмов и полезных липидов. Если ее постоянно счищать, то откроются ворота для проникновения инфекций и обезвоженности кожи.
Сколько раз в день можно мыться без вреда для кожи? Вполне допустимо принимать душ с моющими средствами не более 2-х раз в день. При этом американские дерматологи уверены, что использовать моющие средства для всего тела нужно не более 1-2 раз в неделю, исключение составляет только жаркое время года, когда это можно делать чаще.
Каждый день с помощью геля или мыла необходимо мыть только те места, где расположено большое количество потовых желез. Это:
паховая область,
подмышки,
ноги.
Почему не стоит слишком часто использовать гель для душа или мыло? В таких средствах есть лаурилсульфат или лауретсульфат натрия, которые при частом применении приводят к разрушению липидного слоя. К тому же водопроводная вода на пути к нам проходит несколько степеней очистки и обеззараживания, что тоже негативно сказывается на состоянии эпидермиса, увеличивая риск, аллергических реакций и появления дерматита.
Так что в идеале, для поддержания гигиены вполне достаточно ежедневно (1-2 раза в день) мыть с мылом те места, где расположено большее количество потовых желез, а целиком тело можно просто ополоснуть водой.
Отдельно можно сказать о температуре воды: чем она выше, тем вреднее для кожного покрова. Так как горячая вода вкупе с моющими средствами — это еще больший удар по коже. В идеале вода должна быть теплой и комфортной, чтобы не стать стрессом для эпидермиса. В холодное время года прием слишком горячего душа может привести к сухости и шелушению кожи.
Кстати
А что, если не мыться неделю — будет ли какой-то вред? Для кожи, наверное, нет, а вот для вас и окружающих, которые будут находиться рядом с вами — однозначно да, особенно летом.
А что насчет головы — стоит ли ее мыть чаще, чем тело, или наоборот, шампунем нужно пользоваться как можно реже? Тут, по словам эксперта, все просто — волосы и кожу головы следует мыть по мере загрязнения.
Дерматологи не запрещают мыть голову ежедневно, если в этом есть необходимость. Кожа головы, как и лица, может быть жирной, сухой, чувствительной и нормальной. И если у вас жирная кожа головы, вы активно пользуетесь средствами для укладки, занимаетесь спортом, то вам очень сложно поддерживать чистоту волос без частого мытья.
Самое главное в этом вопросе — это использовать шампуни для ежедневного применения и не мыть волосы слишком горячей водой.