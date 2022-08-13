Сколько раз в день можно мыться без вреда для здоровья: мнение врача

- Наша кожа покрыта защитной мантией — кислотной пленкой, состоящей из микроорганизмов и полезных липидов. Если ее постоянно счищать, то откроются ворота для проникновения инфекций и обезвоженности кожи.

Сколько раз в день можно мыться без вреда для кожи? Вполне допустимо принимать душ с моющими средствами не более 2-х раз в день. При этом американские дерматологи уверены, что использовать моющие средства для всего тела нужно не более 1-2 раз в неделю , исключение составляет только жаркое время года, когда это можно делать чаще.

Каждый день с помощью геля или мыла необходимо мыть только те места, где расположено большое количество потовых желез. Это:

паховая область,

подмышки,

ноги.