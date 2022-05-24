Мелкие сосуды, будто просвечивающие сквозь кожу, так называемые сосудистые звездочки, часто появляются на ногах и на лице, реже — на животе и спине, но в любом случае вызывают заметный дискомфорт и создают заметную эстетическую проблему.

Давайте разберемся, почему они появляются, и как от них можно избавиться?