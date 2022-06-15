О том, как опасна гипертония, слышали многие. Однако врачи предупреждают: слишком низкое давление тоже может представлять угрозу. Кроме того, гипотония сопряжена с довольно неприятными симптомами.
Впрочем, отмечает терапевт Марат Фаррахов, можно научиться жить и с низким давлением, обходясь без лекарств и не чувствуя себя при этом зомби.
Когда низкое давление — симптом
Как отмечает специалист, одна из самых больших проблем всех гипотоников — их нередко не воспринимают всерьез. Клинических руководств по ведению таких пациентов не существует, да и критерии гипотонии не регламентированы.
- Мы сходимся во мнении, что давление ниже 90/60 мм.рт.ст. есть гипотония, но на деле эта норма у каждого своя, — поясняет Фаррахов.
Нередко врачи говорят таким людям, что у них просто занижена норма давления. При этом человек может страдать от сонливости и вялости, так что такое «нормальное» давление может доставлять серьезный дискомфорт.
В некоторых случаях игнорировать низкое давление становится опасно для жизни. Если всю жизнь проблем с давлением не было, а после инфаркта человек стал гипотоником, есть риск, что так дает о себе знать сердечная недостаточность.
На что обычно жалуются гипотоники:
Слабость и разбитость;
Головные боли и головокружения;
Чувство холода даже в теплый день;
Низкая выносливость, непереносимость физических нагрузок.
Поиск причины
Как правило, отмечает врач в своей группе
Что же делать, если вы заметили у себя все признаки пониженного давления? Специалист советует следующий план действий:
Пройдите обследование: проверьте уровень гемоглобина и железа в крови, работу щитовидной железы, исключите диабет и хронические болезни сердца, почек и надпочечников.
Вспомните, какие лекарства вы принимали в последнее время. Выясните, нет ли среди таблеток и БАДов средств, которые могут снижать давление.
Разобравшись в возможных причинах проблемы, попробуйте скорректировать свой образ жизни.
Полезные привычки при пониженном давлении
По словам Фаррахова, есть несколько полезных привычек, которые помогут приучить сердечно-сосудистую систему правильно регулировать артериальное давление:
Спорт
Совет банальный, но рабочий: регулярные умеренные физические нагрузки сделают вас здоровее. Гипотоникам спорт особенно пойдет на пользу — упражнения помогут увеличить сократительную функцию сердца, поднять давление. Кроме того, спорт поможет сосудам лучше адаптироваться к нагрузкам и эффективнее сокращаться и расширяться.
В идеале ежедневно ходить не меньше 60-90 минут и хотя бы два раза в неделю заниматься в спортзале.
Отказ от вредных привычек
Сигареты и спиртное вредят сосудам, да и всему организму. Поэтому если хотите наладить здоровье — бросайте курить и откажитесь от горячительных напитков.
Режим питания
Если вы любите голодать ради похудения или просто привыкли есть 1 раз в день, то от гипотонии избавиться вам будет непросто. Приучите себя есть 3-5 раз в день. Особенно стоит налегать на белковую пищу.
Кроме того, нужно пить достаточно воды — не меньше 30 мл на 1 кг веса. Не забывайте про соль: натрий задерживает воду и повышает давление, что гипотоникам пойдет на пользу. По этой же причине при пониженном давлении можно смело пить чай и кофе.
Хороший сон и минимум тревоги
Постарайтесь высыпаться и снижать уровень тревоги. Если самостоятельно сделать это не получается, обратитесь за помощью к врачу.
Методы, которые не работают
Многие популярные в народе методы лечения гипотонии не работают. По словам врача, при пониженном давлении бесполезно пить элеутерококк, женьшень, панангин.
Есть препараты с содержанием кофеина, которые помогут повысить давление, однако заменить их можно обычным чаем или кофе.
Наконец, существуют гормональные лекарства, которые влияют на водно-электролитный баланс и повышают давление, но их использовать можно лишь под надзором врача.