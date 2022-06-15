Когда низкое давление — симптом

Как отмечает специалист, одна из самых больших проблем всех гипотоников — их нередко не воспринимают всерьез. Клинических руководств по ведению таких пациентов не существует, да и критерии гипотонии не регламентированы.

- Мы сходимся во мнении, что давление ниже 90/60 мм.рт.ст. есть гипотония, но на деле эта норма у каждого своя, — поясняет Фаррахов.

Нередко врачи говорят таким людям, что у них просто занижена норма давления. При этом человек может страдать от сонливости и вялости, так что такое «нормальное» давление может доставлять серьезный дискомфорт.

В некоторых случаях игнорировать низкое давление становится опасно для жизни. Если всю жизнь проблем с давлением не было, а после инфаркта человек стал гипотоником, есть риск, что так дает о себе знать сердечная недостаточность.