Картофель — один из самых популярных овощей на территории нашей страны. Дешевый, сытный, его можно приготовить множеством разных способов, не имея особых кулинарных навыков.
Кроме того, картофель еще и весьма неоднозначен. То врачи говорят, что он очень вреден и есть его слишком часто не стоит, то оказывается, что этот корнеплод все-таки является неотъемлемой частью здорового рациона.
Так что же происходит на самом деле с вашим организмом, когда вы едите картошку на ежедневной основе? Спойлер: все зависит от того, что именно вы с ней делаете.
Вы снизите риск развития рака
Картофель богат полифенолами — это вещества, которые способны защитить ваш организм от рака и обладают антиоксидантными свойствами.
Кроме того, ученые выяснили: если часто есть картофель, риск столкнуться с раком груди существенно снизится.
Только тут важно отметить, что это абсолютно точно не относится к приготовленному во фритюре корнеплоду. Картошка фри, увы, наоборот регулярно попадает в списки самых канцерогенных блюд.
Вы похудеете
Да-да, вовсе не обязательно отказываться от любимой картошечки, если вы пытаетесь сбросить лишний вес! Например, диетологи из Тель-Авивского университета советуют налегать на печеный картофель всем, кто хочет привести себя в форму.
Дело в том, что картофель богат калием, который, как оказалось, очень важен для похудения. Эксперты поставили эксперимент, в ходе которого они наблюдали за пациентами с лишним весом. Выяснилось по итогу, что те, кто увеличил в рационе количество калия на 25%, худели легче и быстрее. Добровольцы, которые стали употреблять всего на 3% больше калия, показали результаты хуже.
Кроме того, картофель богат клетчаткой, которая так нужна для нормального пищеварения.
Главное правило тут — вписывать любое блюдо из картофеля в свою дневную норму калорий. Тогда точно не потолстеете — даже наоборот.
Вы снизите давление
Ученые из Университета Пердью выяснили: картофель — отличный продукт для людей с повышенным давлением.
В рамках эксперимента с участием 30 гипертоников и предгипертоников людей попросили заполнить анкеты и померить давление. Потом всех добровольцев в случайном порядке распределили на 4 группы: кто-то ел как обычно, кто-то добавил в свой рацион печеный и вареный картофель, кто-то — картофель фри, а кто-то принимал добавки с калием. В каждой группе периодически проверяли давление и количество калия, выводимого с мочой. В итоге выяснилось, что для регуляции давления полезней всего именно печеный и вареный картофель. Именно он эффективней всего выводит из организма лишний натрий.
Авторы работы отмечают: достаточно одной картофелины в день, чтобы восполнить десять процентов суточной дозы калия для взрослого человека.
Защититесь от инсульта
Картофель очень полезен для сердца — если речь идет не о жареных вариантах приготовления.
В нем есть много антиоксидантов, которые защищают сердечно-сосудистую систему от влияния свободных радикалов. Обилие клетчатки позволяет снизить уровень вредного холестерина в организме и защищает от атеросклероза.
Наконец, обилие калия в составе помогает уберечь сердце от инсульта. Все та же одна картофелина в день — и вероятность столкнуться с этим недугом упадет на 40%.
Повысите уровень сахара в крови
Увы, при всех плюсах картофель — не лучший продукт для тех, кто страдает от сахарного диабета. Все дело в высоком гликемическом индексе.
Причем стоит отметить, что и в этом вопросе большую роль играет то, как именно вы хотите приготовить картофель. Ведь у сырой картошки ГИ совсем небольшой — только вот никто его в таком виде не ест.
А вот когда вы жарите картофель, он почти полностью теряет крахмал и превращается в быстрые углеводы. Когда вы едите картошку в таком виде, сахар в крови резко подскакивает. Как рассказывает врач-нутрициолог Светлана Горяйнова, в таком виде ГИ корнеплода почти как у глюкозы в чистом виде: у глюкозы — 100, у картофеля фри — 97.
У вареной и печеной картошки ГИ ниже — 80-85. Так что если с сахаром проблемы, лучше есть картошку именно в таком виде и не слишком часто.
Вы навредите зубам…
Картошка содержит огромное количество крахмала. А он, в свою очередь, продуцирует молочную кислоту, которая способствует размягчению и разрушению зубной эмали. А еще продукты с большим количеством крахмала в составе повышают риск кариеса.
… и почкам
Людям с больными почками лучше навсегда забыть о жареной картошке, драниках и фри. Во-первых, любой продукт, приготовленный во фритюре или с большим количеством масла, для почек опасен. А во-вторых, в этом виноват все тот же калий — его избыток не слишком полезен для тех, кто жалуется на проблемы с почками.