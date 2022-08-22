Картофель — один из самых популярных овощей на территории нашей страны. Дешевый, сытный, его можно приготовить множеством разных способов, не имея особых кулинарных навыков.

Кроме того, картофель еще и весьма неоднозначен. То врачи говорят, что он очень вреден и есть его слишком часто не стоит, то оказывается, что этот корнеплод все-таки является неотъемлемой частью здорового рациона.

Так что же происходит на самом деле с вашим организмом, когда вы едите картошку на ежедневной основе? Спойлер: все зависит от того, что именно вы с ней делаете.